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Küçük bahçeler için 8 farklı örnek

ümit atdağ ümit atdağ
GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Bahçe
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Evimizin güzel olması için ekonomik ve yaratıcı fikirler geliştirip  estetik ve doğala bahçeler yapabilir, az bütçelere karşın mükemmel güzellikte bahçeler oluşturabiliriz.  Küçük bahçeler için devasa toprak yığınları yerine bir kaç metreden oluşan bahçeler, saksı uzantıları, çiçek öbekleri ile görsel olduğu kadar ilgi çekici bahçecikler yaparak evimizin içini, terasını, balkonunu veya çatısını zarif bir alan haline getirebilirsiniz. Küçük bahçeler için dünya genelinde uygulanmış  olan örnek bahçe dekorasyonlarını sizler için bir araya getirerek fikir edinmenizi sağlayan homify, bahçe dekorasyonu ve bahçecik düzenlemeleri için uygun örnekler sunuyor. Bahçenizdeki boşlukları doldurarak görsel olduğu kadar göz alıcı güzelliklere sahip küçük bahçeler oluşturmak için örnek uygulamaları birlikte inceleyelim.

Ayrık çiçekler

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Bahçe
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Küçük bir alanı bahçe haline getirmek için küçük boylu bitkiler tercih edilmelidir. Bitkileri ayrık bir şekilde yerleştirerek bahçenin küçük ama belirgin olmasını sağlayabilir, bitkiler arasında oluşacak zararlı otları kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi ayık bir bahçe yaparak pencerenizin muhteşem bir manzaraya bakmasını sağlayabilirsiniz.

Harika peyzaj

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Modern Bahçe
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Eğer pencere önü veya veranda kenarı gibi küçük bir alanı bahçe haline getirmek istiyorsanız resimdeki gibi harika bir tasarım yapmalı, basit ama çekici bir yürüyüş yolu ekleyerek kusursuz güzelliğe sahip bir bahçe alanı oluşturmalısınız. Basit olduğu kadar ekonomik olarak da kolaylıkla yapabileceğiniz bir bahçe peyzajı.

Dekoratif bambular

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez Modern Bahçe
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

Küçük bitkileri daha harika alanlar haline getiren doğal bitkiler olan bambular evinizi veya bahçenizi  dokusal anlamda etkileyecek ve muhteşem bir bahçe sahibi olmanızı sağlayacaktır. Örnek kış bahçesi uygulamasında olduğu gibi doğal taşlar ve saksı içindeki bambular ile sade ama görsel bir bahçe oluşturulmuş.

Sade mobilyalar

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Bahçe
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Küçük bahçeler için sade mobilyalar tercih etmelisiniz. Sade ve küçük mobilyalar bahçe alanınızı zenginleştireceği gibi  bahçenizin de görselliğini artırarak küçük olan alanı fazla işgal etmeyecektir. Bu sayede hem küçük hem de görsel açıdan oldukça zengin bir bahçe sahibi olabilirsiniz.

Yeşil alanlar

La Casa de Titi - Caballito, APPaisajismo APPaisajismo Modern Bahçe
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

Bahçe olarak kullanacağınız alanın büyüklüğüne göre bodur bitiler tercih edebileceğiniz gibi sadece yeşil bir alan olarak tercih etmek istiyorsanız  yeşil çim alanlar oluşturabilirsiniz. Evinizden baktığınızda yeşil bir bahçe manzarası her zaman sizi mutlu edecektir.

Küçük saksılar

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda BahçeSaksı & Vazolar
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

Evinizde bahçe için ideal büyüklükte bir alan yoksa renkli küçük saksılar tercih ederek evinizin hem renkli ve çekici bir ev olmasını sağlayabilirsiniz hem de renkli saksıları olan bir bahçeye sahip olabilirsiniz. İnsanlar renkli hayatlara sahip olmak için çabalarken siz kendi hayatınızın rengarenk olmasını sağlayarak mutlu olabilirsiniz.

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Asya tarzı

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Modern Bahçe
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Asya tarzı bahçeler, evinizin içinde, salonunuzda veya terasınızda kolaylıkla uygulayabileceğiniz bahçe türüdür. Ahşap parkeler ile sınırlandırılmış küçük bir alanın beyaz taşlar ve küçük bitkilerle ile süslenerek düzenlemesi ile oluşturulan bu bahçeler bulundukları alanın yıldızı olup pırıl pırıl parlarlar.

Merdiven bahçeleri

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. Modern Oturma Odası
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

Evde küçük bir yeşil alan oluşturmak için merdiven kenarlarını kullanabilir, örnek uygulamada olduğu gibi yemyeşil bir merdiven bahçesine sahip olabilirsiniz. Koyu renkli ahşap parkeler ile uyumlu olacak şekilde ahşap saksılar tercih ederek genel dekorasyon ile uyumlu bir yeşil alana sahip olabilirsiniz.

33 göz alıcı salon, 33 parlak fikir
Bu küçük bahçe düzenlemelerini siz nasıl buldunuz?

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