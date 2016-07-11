Küçük bahçeler için 8 farklı örnek

Evimizin güzel olması için ekonomik ve yaratıcı fikirler geliştirip estetik ve doğala bahçeler yapabilir, az bütçelere karşın mükemmel güzellikte bahçeler oluşturabiliriz. Küçük bahçeler için devasa toprak yığınları yerine bir kaç metreden oluşan bahçeler, saksı uzantıları, çiçek öbekleri ile görsel olduğu kadar ilgi çekici bahçecikler yaparak evimizin içini, terasını, balkonunu veya çatısını zarif bir alan haline getirebilirsiniz. Küçük bahçeler için dünya genelinde uygulanmış olan örnek bahçe dekorasyonlarını sizler için bir araya getirerek fikir edinmenizi sağlayan homify, bahçe dekorasyonu ve bahçecik düzenlemeleri için uygun örnekler sunuyor. Bahçenizdeki boşlukları doldurarak görsel olduğu kadar göz alıcı güzelliklere sahip küçük bahçeler oluşturmak için örnek uygulamaları birlikte inceleyelim.