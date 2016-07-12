Zevkli teras dekorasyonlarına 7 harika örnek

Bahar aylarının serin havasını solumak ve yıldızlar altında aileniz ve dostlarınız ile muhteşem zamanlar geçirmek istiyorsanız teras veya balkon düzenlemesini muhteşem bir şekilde yapmalısınız. Terasın keyfini çıkartma, terası bir yaşam alanı haline getirmek ve evinizin bir odası gibi şık bir dekorasyonla insanların beğenisi kazanacak bir alan haline getirmek için teras dekorasyonları ile ilgili harika fikirleri bir araya getiren homify teras dekorasyonu örneklerini özenle incelemeliyiz. Bir terası nasıl zevkle bir teras haline getireceğiniz, ve terasın keyfini çıkarmak için yerleşim planından mobilya seçimine kadar size fikir verecek olan teras dekorasyonu örneklerini kendi terasınıza uygulayarak yaşam dolu bir terasa sahip olabilirsiniz.
Terasınızın keyfini çıkarmak için yarım üst örtü olacak şekilde pergole tercih edip, pergoleyi doğal malzemeler olan kamış, bambu gibi bitkilerin kurumuş dallarından kullanarak doğal ve resimdeki gibi göz alıcı bir güzelliği olan terasa sahip olabilirsiniz. Yarım pergole ile terasın yarısını örtüp, bu alanda güneşli günlerde kullanacağınız teras mobilyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Diğer yarısı akşamları gök yüzünü seyredip hayal kuracağınız alan olarak kullanabilirsiniz.
Teras düzenlemesinde ahşap malzeme ve hasır malzemeler kullanmalısınız. Bu malzemelerin doğal güzelliği olması resimdeki gibi görsel ve doğal bir teras ortaya çıkarmanızda yardımcı olacaktır. ayrıca açık kahve rengi ve sarı renkli bu malzemelerin açık renkli duvar ve zemin döşemeleri ile dekore edilmeleri pastel renklerin bir arada dans ettiği bir terasa sahip olmanızı sağlayacaktır.
Terasınızı bir yaşam alanı olarak kullanacaksanız resimdeki gibi bir açık hava mutfağı ve işlevsel bir oturum alanı düşünmelisiniz. Bu sayede ailecek yenilen yemeklerde veya dostlarla geçirilen zamanlarda servis için mutfağa gitmek zorunda kalmadan keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Terasınızı dinlenme alanı haline getirmek için etrafınızda bulunan manzarayı veya doğal alanları görebileceğiniz cam parapet duvarları yapmalısınız. Bu sayede etrafınızı rahatlıkla izleyebilir ve dinlenme anında manzaranın keyfini çıkararak rahatlayabilirsiniz.
Teras mobilyalarını seçerken çok dikkatli olmalısınız. Terasınızda yer alan mobilyalar dinlendirici özellikte ve rahat olmalıdır. Dinlenme alanı olarak kullanacağınız terasınızda rahat olmayan mobilyalar veya istediğiniz amaç için kullanamayacağınız mobilyalar sizin için huzursuzluk kaynağı olacak ve teras keyfini yaşamanızı önleyecektir.
Bir terasın doğal bir teras olması için mutlaka saksı içinde yeşil bitkiler kullanmanız gereklidir. Yeşil bitkiler bir terası muhteşem doğallıkta bir teras haline getirir. Yeşil bitkiler yerine canlı bambular, sarmaşıklar veya renkli mevsimlik süs bitkileri tercih edebilir ve terasınızın hem doğal hem de renkli bir teras olmasını sağlayabilirsiniz.
Teras dekorasyonunda bahçelerde kullanılan ve bahçe içinde doğal bir su kaynağı havası oluşturan havuzlar veya şelaleler oluşturarak terasın doğal atmosferini katlayabilirsiniz. Bu durumda terasınız hem doğal hem canlı hem de su sesi ile ruhunuzu deşarj edip dinlendirebileceğiniz bir alan haline gelecektir. Su kaynaklarının dekoratif görüntüsü terasın görselliğini artıracak ve hayranlık verici bir güzelliğe sahip olmasını sağlayacaktır.