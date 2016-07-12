현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Zevkli teras dekorasyonlarına 7 harika örnek

ümit atdağ ümit atdağ
Diferentes proyectos de jardines y terrazas, IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE Klasik Balkon, Veranda & Teras
Loading admin actions …

Bahar aylarının serin havasını solumak ve yıldızlar altında aileniz ve dostlarınız ile muhteşem zamanlar geçirmek istiyorsanız teras veya balkon düzenlemesini muhteşem bir şekilde yapmalısınız.  Terasın keyfini çıkartma, terası bir yaşam alanı haline getirmek ve evinizin bir odası gibi şık bir dekorasyonla insanların beğenisi kazanacak bir alan haline getirmek için  teras dekorasyonları ile ilgili harika fikirleri bir araya getiren homify teras dekorasyonu örneklerini özenle incelemeliyiz. Bir terası nasıl zevkle bir teras haline getireceğiniz, ve terasın keyfini çıkarmak için yerleşim planından mobilya seçimine kadar size fikir verecek olan teras dekorasyonu örneklerini kendi terasınıza uygulayarak yaşam dolu bir terasa sahip olabilirsiniz. 

Pergolenin doğallığı

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Terasınızın keyfini çıkarmak için yarım üst örtü olacak şekilde pergole tercih edip, pergoleyi doğal malzemeler olan kamış, bambu gibi bitkilerin kurumuş dallarından kullanarak doğal ve resimdeki gibi göz alıcı bir güzelliği olan terasa sahip olabilirsiniz. Yarım pergole ile terasın yarısını örtüp, bu alanda güneşli günlerde kullanacağınız teras mobilyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Diğer yarısı akşamları gök yüzünü seyredip hayal kuracağınız  alan olarak kullanabilirsiniz.

Ahşap ve hasır estetiği

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Teras düzenlemesinde ahşap malzeme ve hasır malzemeler kullanmalısınız. Bu malzemelerin doğal güzelliği olması resimdeki gibi görsel ve doğal bir teras ortaya çıkarmanızda yardımcı olacaktır. ayrıca açık kahve rengi ve sarı renkli bu malzemelerin açık renkli duvar ve zemin döşemeleri ile dekore edilmeleri pastel renklerin bir arada dans ettiği bir terasa sahip olmanızı sağlayacaktır.

Teras mutfağının zarifliği

UNA TERRAZA URBANA EN MADRID, Palos en Danza Palos en Danza Modern Balkon, Veranda & Teras
Palos en Danza

Palos en Danza
Palos en Danza
Palos en Danza

Terasınızı bir yaşam alanı olarak kullanacaksanız resimdeki gibi bir açık hava mutfağı ve işlevsel bir oturum alanı düşünmelisiniz. Bu sayede ailecek yenilen yemeklerde veya dostlarla geçirilen zamanlarda servis için mutfağa gitmek zorunda kalmadan keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Manzaranın görselliği

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Eklektik Havuz
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

Terasınızı dinlenme alanı  haline getirmek için etrafınızda bulunan manzarayı veya doğal alanları görebileceğiniz cam parapet duvarları yapmalısınız. Bu sayede etrafınızı rahatlıkla izleyebilir ve dinlenme anında manzaranın keyfini çıkararak rahatlayabilirsiniz.

Mobilyaların konforu

Vivienda, estudioitales estudioitales Modern Balkon, Veranda & Teras
estudioitales

estudioitales
estudioitales
estudioitales

Teras  mobilyalarını seçerken çok dikkatli olmalısınız. Terasınızda yer alan mobilyalar dinlendirici özellikte ve rahat olmalıdır. Dinlenme alanı olarak kullanacağınız terasınızda rahat olmayan mobilyalar veya istediğiniz amaç için kullanamayacağınız mobilyalar sizin için huzursuzluk kaynağı olacak ve teras keyfini yaşamanızı önleyecektir.

Yeşil bitkiler ve bambu

Diferentes proyectos de jardines y terrazas, IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE Klasik Balkon, Veranda & Teras
IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE

IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE
IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE
IGLESIAS JARDINERÍA Y PAISAJE

Bir terasın doğal bir teras olması için mutlaka saksı içinde yeşil bitkiler kullanmanız gereklidir. Yeşil bitkiler bir terası muhteşem doğallıkta bir teras haline getirir. Yeşil bitkiler yerine  canlı bambular, sarmaşıklar veya renkli mevsimlik süs bitkileri  tercih edebilir ve terasınızın hem doğal hem de renkli bir teras olmasını sağlayabilirsiniz.

Küçük havuzların güzelliği

Un espacio renovado, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa Modern Balkon, Veranda & Teras
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

Teras dekorasyonunda bahçelerde kullanılan ve bahçe içinde doğal bir su kaynağı havası oluşturan havuzlar veya şelaleler oluşturarak terasın doğal atmosferini katlayabilirsiniz. Bu durumda terasınız hem doğal hem canlı hem de su sesi ile ruhunuzu deşarj edip dinlendirebileceğiniz bir alan haline gelecektir. Su kaynaklarının dekoratif görüntüsü terasın görselliğini artıracak ve hayranlık verici bir güzelliğe sahip olmasını sağlayacaktır.

Türkiye'den kutu gibi 7 mutfak
Bu teras örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler