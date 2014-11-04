2015'in en gözde dekorasyon fikirleri

2014'ün sonuna geldiğimiz şu günlerde geleceğe göz atmak ve 2015 yılının iç dekorasyon trendlerini incelemek faydalı olacaktır. İskandinav tasarımları, retro ve eklektik çizgiler önümüzdeki yıl yeniden moda olacak. Tabii yeni tasarım çizgilerinden de bahsetmek gerekiyor. Cüretkâr, hareketli ve desenli tasarımlar da ön plana çıkıyorlar. Bu yıl da her geçen yılda olduğu gibi modanın kendini tekrarladığını söyleyebiliriz. İpek ve keten gibi zengin malzemelerin yeniden farklı renkleriyle modern çağa ayak uydurarak kullanılacağını göreceğiz. Mor, altın rengi ve mavi bu tasarımlara hakim olan renkler olacaktır. Geçmişte olduğu gibi minimalist çizgiler de arka planda durmaya devam edeceekler ve tasarımları hareketlendirecekler. Artık sözü uzatmamanın ve 2015'in trend tahminlerine göz atmanın tam sırası…
Akdeniz havzasının günlük yaşamımıza girmesinin tam da sırasıydı! Bölgenin en çekici ülkelerinden olan Yunanistan'ın adalarını anımsatan mavi ve beyaz renk kullanımı, düz beyaz duvarlarla da kontrast yaratarak gökyüzü havası katıyorlar. Zengin ve gösterişli bir tasarımın benimsendiği bu renklerle evin herhangi bir odasında ferah bir atmosfer yaratabilirsiniz. Korla Home'un 'mürekkep' adını verdiği koleksiyonunda yer alan bu ikili yatak takımındaki mavi gölgelerin diğer eşyalarda da tekrarlandığını görüyoruz. Böylece desenler arası bir ilişki yaratılarak göze hoş gelen bir tasarım çizgisi benimsenmiş.
Önümüzdeki yıl sentetik kumaşların yerini ipek, keten ve pamuk gibi doğal liflerin kullanıldığı kumaşlar alacak. Tabii bu kumaş değişimiyle birlikte yalnızca dokunma duyumuzda değil görsel zevklerimizde de hareketli değişimler yaşanacak. Fotoğraftaki çarpıcı örnekte toprak renklerinin hakimiyetini, kahverengi, yeşil ve altın renginin uyumunu görüyoruz.
BeatWoven'ın bu ilginç ürünü, meşhur Queen şarkısı
A kinda magicten ilham alınarak tasarlanmış. Kahverengi ana kumaşın üstündeki her piksel ve şekil şarkının ritimlerinin yansımasını temsil ediyor. Yani böylece kumaşın dokusuna bir şarkı hapsedilmiş, kumaşın şarkı söylemesi sağlanmış oluyor!
Zeytin yeşilinin de önümüzdeki yıl dekorasyon dünyasında fırtınalar yaratması bekleniyor. Margo Selby'nin çarpıcı dokumasında da yer alan bu renk, düz desenlerin ve yüzeylerin nasıl kolaylıkla üçüncü boyuta kapı açabileceğini kanıtlıyor. Basit artistik prensipleri kullanarak derinlik ve perspektif yaratılan tasarımda, desenler sayesinde yatağın yerle bağlantısı yokmuş gibi bir görüntü elde ediliyo. İtalyan kumaş firması Missoni'nin renk kılavuzunu hatırlatan desenlerin tasarım dünyasında kalıcı olacağına şüphe yok.
Kraliyet renklerini anımsatan mavi ve eflatunun Rönesans dönemindeki sanat eserlerinde çok fazla kullanıldıklarını görüyoruz. Günümüzde de geleneksel sanatın modern tasarımla kesiştiği noktada bu renklerin hakim olduğu desenleri görüyoruz. Artık bu tarz çizgileri sanat galerindeki resimlerde değil evinizin duvarlarında da görmeniz mümkün. Cole & Son duvarkağıdı kataloglarında geçmişteki tasarım ve desenleri modern çizgilerle hareketlendirerek kullanmayı seçmişler. Fotoğraftaki duvarkağıdında gördüğünüz sinekkuşları geçmişteki desenlerin zekice yeniden ele alınmasıyla iki farklı desende karşımıza çıkıyor. Çilek Ağacı ve Floransa Avlusu adını taşıyan bu duvarkağıtları, evinize saray havası katmanıza yardımcı olacaktır.
Yine Cole & Son'un elinden çıkan bu duvar kağıdında Asya temasının ön planda olduğunu görüyoruz. Pastel pembe, mavi ve yeşil tonlarıyla ele alınan duvarkağıdı tamamen yeni bir kimlik kazanmış. Viktoryen Döneme çakılan selamla, geleneksel desenlere riayet ederek yenilikçi düşünceyle ele alınan tasarımların modern ev tasarımlarına ne kadar kolay uyum sağladığını görüyoruz. Bu duvarkağıdının her yatak odasında ilgi odağı olacağına ve şıklıkla klas bir hava katacağına şüphe yok.
Artık ortalığa saçılmış eşyalarınızı aceleyle toplamak zorunda değilsiniz. Aksine onları ortada bırakarak odanın hikayesini anlatmalarını sağlayabilirsiniz. The Brilliant Project adı verilen bu tasarımda, hafif bir düzenin yanına eklenen kaotik havayla odanın kendini anlatması harika biçimde sağlanmış. Her hatıranın, okunan kitabın ve tatil anılarının raflara rastgele konulmuş görüntüsünün yarattığı harmoniyi görüyoruz. Ayrıca birbirinin aynı hiçbir nesne bu raflarda yer almıyor ve hedeflenen etkiyi pekiştiriyor.
Mat ve tarafsız gri tonlarını önümüzdeki yıl iç mekan dekorasyonlarında sıkça göreceğiz. Tori Murphy'nin bu tasarımında da yer alan griye parlak neon renklerden, pastel çizgilere kadar binlerce farklı ton eşlik ediyor. Grinin diğer tonlarını da fotoğrafta görmek mümkün. Bu benzer ama farklı desen ve gölgeler farklılıklarına rağmen uyum içinde çalışıyorlar. Burada kilit nokta ana tonu sabit tutmaktan geçiyor. Fondaki koyu mavi, grilerin birbiriyle uyumunu mükemmel seviyeye çekiyor.
Parlak ve gürültülü desen ve kumaşları kullanmaktan çekiniyorsanız korkmayın Daima daha gösterişsiz bir çizgiye yer açabilirsiniz. Gyeongmi Shin'in bu yastık takımı sık desenli olmasına rağmen hafifçe yumuşatılan çizgiler içeriyor. Dijital ortamda pamuk ve keten üstüne işlenen bu desenler, mimari çizimlerden ilham alınarak oluşturulmuş. Böylece evinize gösterişsiz ve kolay bir şekilde modaya uygun çizgiler katmanız mümkün oluyor.
2015 yılındaki dekorasyon tahminlerimize dair yorumlarınızı bekliyoruz!