2015'in en gözde dekorasyon fikirleri

Önümüzdeki yıl sentetik kumaşların yerini ipek, keten ve pamuk gibi doğal liflerin kullanıldığı kumaşlar alacak. Tabii bu kumaş değişimiyle birlikte yalnızca dokunma duyumuzda değil görsel zevklerimizde de hareketli değişimler yaşanacak. Fotoğraftaki çarpıcı örnekte toprak renklerinin hakimiyetini, kahverengi, yeşil ve altın renginin uyumunu görüyoruz.

BeatWoven'ın bu ilginç ürünü, meşhur Queen şarkısı A kinda magic ten ilham alınarak tasarlanmış. Kahverengi ana kumaşın üstündeki her piksel ve şekil şarkının ritimlerinin yansımasını temsil ediyor. Yani böylece kumaşın dokusuna bir şarkı hapsedilmiş, kumaşın şarkı söylemesi sağlanmış oluyor!