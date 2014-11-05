Oturma odası tasarımları

Oturma odası, ev sahiplerinin yatak odasından sonra en çok vakit geçirdikleri ve en çok özendikleri oda olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca misafirlerimizi de oturma odasında ağırladığımız oluyor. Bu nedenle oturma odasının kişiliğimizi yansıtmasının yanı sıra yoğun hayat tarzımıza yardımcı olacak fonksiyonları da taşıması gerekiyor. Bu faktörlerin yanında büyüklük, istenen tasarım ve bütçe de farklı tasarımlar arasından seçim yapmamızda etkili oluyor.

Eklektikten minimaliste uzanan bir yelpazede ilham verecek ve misafirlerinizle size harika bir yaşam alanı sunacak tasarımları beğeninize sunuyoruz.