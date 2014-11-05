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Oturma odası tasarımları

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Berlin Loft, marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN Endüstriyel Oturma Odası
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Oturma odası, ev sahiplerinin yatak odasından sonra en çok vakit geçirdikleri ve en çok özendikleri oda olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca misafirlerimizi de oturma odasında ağırladığımız oluyor. Bu nedenle oturma odasının kişiliğimizi yansıtmasının yanı sıra yoğun hayat tarzımıza yardımcı olacak fonksiyonları da taşıması gerekiyor. Bu faktörlerin yanında büyüklük, istenen tasarım ve bütçe de farklı tasarımlar arasından seçim yapmamızda etkili oluyor.

Eklektikten minimaliste uzanan bir yelpazede ilham verecek ve misafirlerinizle size harika bir yaşam alanı sunacak tasarımları beğeninize sunuyoruz.

Eklektik

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Oturma Odası
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Eğer zaman içinde klasik güzelliği taşıyan ve retro parçalar elinize geçtiyse farklı tarzları bir araya eklektik bir çizgide bir araya getirmeniz daha uygun olacaktır. Böylece farklı dönemlerden ve tarzlardan bir karışım oluşturarak tek bir çizgi yaratabilirsiniz.

Odanın odak noktası olmasını istediğiniz büyük ve tek bir eşyanız varsa onun etrafına yerleştireceklerinizin küçük detaylarına dikkat etmenizi öneririz. Tamamlayıcı desen, kumaş, şekil ve renkleri kullanarak ana parçanın hakimiyetini pekiştirmelisiniz.

Bit pazarından ya da ikinci el dükkanlarından bulacaklarınız da işlevlerini koruyarak veya korumayarak eklektik tasarımınıza katkıda bulunacaktır. Böylece bütçenizi de sarsmamış olacaksınız.

Renkli

Battersea, LEIVARS LEIVARS Eklektik Oturma Odası
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Görkemli ve hareketli bir oturma odası modern tasarımcıların ağızlarını sulandıran bir alan olarak ön plana çıkıyor. Bu tasarımda geniş bir desen, renk ve şekil yelpazesinden seçim yaparak duvarlara ve eşyalara heyecan verici bir hava katma olanağınız var. Gösterişli bir oturma odası, maceracı bir kişiliğe sahipseniz ve ufak detaylardan büyük parçaları oluşturmayı seven biriyseniz size uygun olacaktır. 

Fotoğraftaki tasarım, büyük veya orta büyüklükteki, doğal ışık alan bir odaya uygun olacaktır. Yaratıcılık sınırlarınızı zorlamanız bu tarz bir tasarıma ulaşmanıza yardımcı olacaktır!

Klasik

Palma de Malljorca (Home) Lewis & Co Modern Oturma Odası
Lewis &amp; Co

Palma de Malljorca (Home)

Lewis & Co
Lewis &amp; Co
Lewis & Co

Modası geçmeyen, klasik bir oturma odası hemen hemen her ev sahibinin tercihidir. Uçuk olmayan renklerle gelecekteki değişimlere rahatça uyum sağlamak; sadece perdeleri, kırlentleri veya duvar resimlerini değiştirerek tamamen yeni bir çizgi yakalamak mümkün.

Klasik bir tasarım aynı zamanda ufak ve fazla ışık almayan odaları mobilyalarla hareketlendirirken de kullanılabilir. Tabii karakterinizi yansıtmak ve odayı hareketlendirmek için biraz renk kullanmaktan çekinmeyin. Temel, modası geçmeyecek ve şıklığını daima koruyacak bir tasarım arıyorsanız fotoğraftaki gibi bir düzenleme seçebilirsiniz. Bütçeniz kısıtlıysa büyük mobilya zincirlerinden uygun fiyatlara klasik çizgilere sahip mobilyalar bulabilirsiniz.

Endüstriyel

Living room homify Endüstriyel Oturma Odası
homify

Living room

homify
homify
homify

Bir depoyu ya da tuğlaları görünen eski bir evi yeniden elden geçirecek kadar şanslıysanız benzersiz bir çizgide, hareketli bir yaşam alanı tasarlayabilirsiniz.

Böyle bir tasarımda sıradışı ve ender bulunan elemanları bir araya getirmeniz, bütün parçaların uyumlu olduğundan emin olmanız ve odanın en çarpıcı unsurunu pekiştirmeniz gerekir. Diğer tasarım çizgilerinden beslenmekten korkmayın. Endüstriyel bir his uyandırmak için kendi tarzınızdan ödün vermek zorunda kalmayın.

Ne yazık ki böyle bir tasarım çizgisi yakalamak bir hayli güç. Özgün tasarım elemanlarıyla işe girişmeniz faydalı olacaktır.

Minimalist

Berlin Loft, marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN Endüstriyel Oturma Odası
marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN

marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN
marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN
marc benjamin drewes ARCHITEKTUREN

Minimalizm herkese uyacak bir tarz değildir. İşin doğrusu en çok hata yapılan tasarım çizgisidir. Gerçek bir minimalist, sönük renklerle sıkıcı olmadan etkileyici bir çizgi yaratmayı becerir.

Belli bir temel nitelik yakalamak kilit noktadır. Birbirinin aynı görünen pek çok temel çizgiyi farklı tonları kullanarak hareketlendirmeniz mümkündür. Doğal ışığa doğrudan ulaşım da önemlidir. Böylece odanın ferahlaması ve gizli köşelerin ışık alması sağlanır.

Böyle bir tasarım hemen hemen her oda büyüklüğüne ve bütçeye uyacaktır. Tasarım lezzeti arayanlar için de favori seçenek olacaktır.

2015'in en gözde dekorasyon fikirleri
Her zevke, her üsluba göre oturma odası tasarımları bu yazıda.

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