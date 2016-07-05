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Evde daha fazla yer kazanmak için 6 pratik fikir

Meral Eser Meral Eser
Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Ticari alanlar
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Ev dağınıklığı ve göz yoran karmaşa, günlük rutinlerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Düzenli ve göze hitap bir iç mekan atmosferi oluşturmak için, öncelikle göz yoran karmaşadan kurtulmak gerekir. Dolayısıyla evde daha fazla zemin alanına yer açılabilir. Özellikle küçük evler için zemin alanını kazanmak oldukça önemlidir. Göz önünde karmaşa ve dağınıklık yaratacak objelerin ortadan kaldırılması için depolama sistemleri değerlendirilebilir. Dekoratif raflar, gömme dolaplar, yatak altı çekmeceler ve dahası. Küçük ama pratik fikirlerle depolama sistemleri çözülebilir, iç mekanda daha fazla kullanım alanına yer açılabilir. Merdiven altı işlevsiz zeminler, çatı arası eğimden dolayı depolama sistemleri için değerlendirilecek alanlar, birçok ihtiyacı bünyesinde çözebilir. Çok amaçlı ve pratik çözümlerle depolama sistemleri, duvar dekorları, döşeme zemini alanında daha fazla yer kaplayan objeleri kaldırmanızı sağlayabilir. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için derlediğimiz başlıkları inceleyebilir, iç mekanda derinlik katan fikirler bulabilirsiniz.  homify'da  iç mimarlar tarafından dizayn edilen iç mekan çalışmalarını bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. 

1. Seyrek kullanılan eşyaları tezgahtan kaldırın

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Mutfak, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük alan kaplayabilir. Buna rağmen birçok mutfak eşyası ve objeyi muhafaza edilen alandır. Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz, pişirme-hazırlama-yeme alanlarını pratik bir şekilde dizayn etmeniz gerekir. Evin belki de en çok alet ve eşyasının bulunduğu alanlardan biri olarak, mutfak dolapları, dekoratif raflar ve çekmeceler aracılığıyla seyrek kullanılan eşyalar kaldırılır. Sıklıkla kullanılan mutfak eşyaları için mutfak tezgahının uygun bir alanı ya da duvar dekoru oluşturacak aparatlar vasıtasıyla depolama çözümleri çeşitlendirilebilir. 

2. Merdiven altı depolama sistemleri

Premium Residence, Aayam Consultants Aayam Consultants Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Aayam Consultants

Aayam Consultants
Aayam Consultants
Aayam Consultants

Depolama sistemleri açısından merdiven altında potansiyel kullanım alanları değerlendirilebilir. Kafa boyunu kurtarmayan merdiven altı alanlar, çekmece, dekoratif raflar ve dolaplar için uygun alanlardır. Kitaplar, dergiler, CD'ler ve dahası, bir araya geldiğinde göz yoran bir karmaşa oluşturur. Bu karmaşadan kurtulmak için, duvar yüzeyleri ve merdiven altı alanlar depolama amaçlı değerlendirilir. Çocuklu aileler için çocukların oyuncaklarını muhafaza edecekleri çekmece ve kutular da değerlendirilebilir.

3. Garajda akılcı çözümler

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex Klasik Garaj / Hangar Beyaz garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

Bisiklet ve diğer büyük eşyaların kaplayacağı zemin alanını kazanmak için pratik fikirler ve estetik çözümler mevcut. Eğer bir garajınız varsa, sadece döşeme zemini alanı değil, duvar yüzeyini de uygun depolama sistemleri için değerlendirebilirsiniz. Kancalarla yapılacak askılık sistemleri de garaj duvarları için uygun fikirler arasında yer alır.

4. Nişler ve dekoratif raflar

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Ticari alanlar Klinikler
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Döşeme zemini alanından yer kazanmak için, gerekirse yeni bir düzenleme ve planlama şarttır. Duvar nişleri ve dekoratif raflar, depolama ihtiyacını estetik bir biçimde çözer. Işıklandırma ile daha da ön plana çıkan duvar dekorları, ilham veren tasarımlar oluşturmanızı sağlayabilir.

5. Estetik ve fonksiyonel çözümler

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Modern Banyo
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

İster mutfak, ister banyo olsun; depolama ihtiyacı en çok hissedilen ve daha temiz bir alan oluşturma ihtiyacı duyulan alanlardır. Genel olarak düzenli temizliğin yapılmasının yanı sıra, göze hitap eden estetik çözümlerle depolama ihtiyacını karşılayacak yaratıcı fikirler değerlendirilebilir. Ev dizaynını gözden geçirin ve ihtiyaç duyulan duvar zemini, dolap üzeri boşlukları gerekirse yeniden değerlendirin.

6. Döşeme zemininden yer kazanmak

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar zemini alanını doğru ve ölçülü tasarlamak gerekir. Yatak odası dekorasyonu için, küçük odalarda akılcı çözümlerle tasarlanan ranza sistemleri bu ihtiyacı gideriyor. Özellikle bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan ranza sistemleri, dolap ve çekmeceler yaygın olarak kullanılan fonksiyonel çözümler arasında yer alır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Yatak odasındaki dağınıklıktan nasıl kurtulurum?’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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