Evde daha fazla yer kazanmak için 6 pratik fikir

Ev dağınıklığı ve göz yoran karmaşa, günlük rutinlerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Düzenli ve göze hitap bir iç mekan atmosferi oluşturmak için, öncelikle göz yoran karmaşadan kurtulmak gerekir. Dolayısıyla evde daha fazla zemin alanına yer açılabilir. Özellikle küçük evler için zemin alanını kazanmak oldukça önemlidir. Göz önünde karmaşa ve dağınıklık yaratacak objelerin ortadan kaldırılması için depolama sistemleri değerlendirilebilir. Dekoratif raflar, gömme dolaplar, yatak altı çekmeceler ve dahası. Küçük ama pratik fikirlerle depolama sistemleri çözülebilir, iç mekanda daha fazla kullanım alanına yer açılabilir. Merdiven altı işlevsiz zeminler, çatı arası eğimden dolayı depolama sistemleri için değerlendirilecek alanlar, birçok ihtiyacı bünyesinde çözebilir. Çok amaçlı ve pratik çözümlerle depolama sistemleri, duvar dekorları, döşeme zemini alanında daha fazla yer kaplayan objeleri kaldırmanızı sağlayabilir. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için derlediğimiz başlıkları inceleyebilir, iç mekanda derinlik katan fikirler bulabilirsiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen iç mekan çalışmalarını bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mutfak, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük alan kaplayabilir. Buna rağmen birçok mutfak eşyası ve objeyi muhafaza edilen alandır. Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz, pişirme-hazırlama-yeme alanlarını pratik bir şekilde dizayn etmeniz gerekir. Evin belki de en çok alet ve eşyasının bulunduğu alanlardan biri olarak, mutfak dolapları, dekoratif raflar ve çekmeceler aracılığıyla seyrek kullanılan eşyalar kaldırılır. Sıklıkla kullanılan mutfak eşyaları için mutfak tezgahının uygun bir alanı ya da duvar dekoru oluşturacak aparatlar vasıtasıyla depolama çözümleri çeşitlendirilebilir.
Depolama sistemleri açısından merdiven altında potansiyel kullanım alanları değerlendirilebilir. Kafa boyunu kurtarmayan merdiven altı alanlar, çekmece, dekoratif raflar ve dolaplar için uygun alanlardır. Kitaplar, dergiler, CD'ler ve dahası, bir araya geldiğinde göz yoran bir karmaşa oluşturur. Bu karmaşadan kurtulmak için, duvar yüzeyleri ve merdiven altı alanlar depolama amaçlı değerlendirilir. Çocuklu aileler için çocukların oyuncaklarını muhafaza edecekleri çekmece ve kutular da değerlendirilebilir.
Bisiklet ve diğer büyük eşyaların kaplayacağı zemin alanını kazanmak için pratik fikirler ve estetik çözümler mevcut. Eğer bir garajınız varsa, sadece döşeme zemini alanı değil, duvar yüzeyini de uygun depolama sistemleri için değerlendirebilirsiniz. Kancalarla yapılacak askılık sistemleri de garaj duvarları için uygun fikirler arasında yer alır.
Döşeme zemini alanından yer kazanmak için, gerekirse yeni bir düzenleme ve planlama şarttır. Duvar nişleri ve dekoratif raflar, depolama ihtiyacını estetik bir biçimde çözer. Işıklandırma ile daha da ön plana çıkan duvar dekorları, ilham veren tasarımlar oluşturmanızı sağlayabilir.
İster mutfak, ister banyo olsun; depolama ihtiyacı en çok hissedilen ve daha temiz bir alan oluşturma ihtiyacı duyulan alanlardır. Genel olarak düzenli temizliğin yapılmasının yanı sıra, göze hitap eden estetik çözümlerle depolama ihtiyacını karşılayacak yaratıcı fikirler değerlendirilebilir. Ev dizaynını gözden geçirin ve ihtiyaç duyulan duvar zemini, dolap üzeri boşlukları gerekirse yeniden değerlendirin.
Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar zemini alanını doğru ve ölçülü tasarlamak gerekir. Yatak odası dekorasyonu için, küçük odalarda akılcı çözümlerle tasarlanan ranza sistemleri bu ihtiyacı gideriyor. Özellikle bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan ranza sistemleri, dolap ve çekmeceler yaygın olarak kullanılan fonksiyonel çözümler arasında yer alır.
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