현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Dar alanları verimli kullanmak için 6 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Loading admin actions …

Dar ve küçük alanlı evler için zemin alanını elverişli kullanmak önemlidir. Özellikle birçok araç ve gereç barındıran mutfak ve banyo gibi alanlar, evin diğer alanlarına göre daha dar ve küçük alana sahip olabiliyor. Hem birçok eşyayı bünyesinde barındıran, hem de düzen ve konfor sunan iç mekan dizaynı için bazı püf noktalar mevcut. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde projeleri inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Dar ve küçük alanları daha verimli kullanmak için 6 parlak fikir derledik, ihtiyaç duyduğunuz cevapları bulabileceğinizi umuyoruz.

1. Çatı arası ve merdiven altını değerlendirin

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ortalama bir insan boyunu 1.70 olarak alırsak, kafa boyunu kurtarmayan merdiven altı ya da çatı arası kat uzantısı alanlar ölü alanlardır. Bu alanları daha verimli kullanmak ise elbette mümkün. Genel olarak döşeme zemini yüzey alanından yer kazanmak için, duvar zeminleri ve dekoratif fikirler değerlendirilebilir. Dolayısıyla döşeme zemininde yer kaplayan objeler, duvar dekorlarına taşınabilir. Merdiven altı dolaplar, aksesuarlar ise hem fonksiyonel hem estetik açıdan sergilenebilir, muhafaza edilebilir.

2. Küçük yatak odalarında pratik çözümler

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. Eklektik Yatak Odası
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran ranza sistemleri, istenilen ebatlarda tasarlanarak, alana uygun ebatlarda ihtiyacı karşılayacak şekilde dizayn ediliyor. Dar ve küçük yatak odası alanı için, kitaplık ve yatak alanını bir arada çözmek hem pratik, hem de fonksiyonel.

3. Yatak altı çekmeceleri

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

4. Merdiven altı çekmece ve dolaplar

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Merdiven altı boşluklarını fonksiyonel açıdan değerlendirmek, ve aynı zamanda ferah ve temiz bir görünüm sağlamak mümkün. Merdiven altı, ölü alanlar arasında yer aldığı için daha çok dolaplar, raf sistemleri ya da çekmecelerle tasarlanabilir. Duvar rengi ile uyum ve ahenk içeren, dolap kapakları, kapandığında sade ve yalın bir zemin görünümüne kavuşuyor. İç açan ferah bir atmosfer için, dolap kapaklarında tercih edilen renk, doku ve materyal önem teşkil eder. Ölü alanlar ve dolayısıyla kullanılmayan bu alanlar depolama sistemleri için uygun yerlerdir.

5. Nişler

GREY, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

GREY

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Dekoratif çözümler, yapı elemanlarının fonksiyonel açıdan tasarlanması ve dizayn edilmesi ile sağlanır. Fonksiyonellik arayanlar için nişler bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Dar ve küçük mekanlarda niş kullanımı, pratik ve akılcı bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Mutfak ve banyolarda araç ve gereçleri muhafaza eden raf sitemleri ile dizayn edilebilir. 

6. Akılcı çözümlerle dekoratif raflar ve çekmeceler

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dekoratif raf sistemlerini dizayn etmek keyifli bir iş haline gelebilir. Mutfaklarda araç ve gereçleri muhafaza etmek, estetik birer öğe olarak sergileme olanağı tanır. Öte yandan arşivlenmek istenen eserlerin, dergilerin ve diğer objelerin dekoratif açık raf sistemleri ile depolanması, döşeme zemini alanı kazandıracaktır. Duvar dekorları için istenilen ebatlarda tasarlanabilen raf ve çekmece sistemleri, hem estetik hem de fonksiyonel elemanlardır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Hangisi daha güzel?
Dar alanlarla ilgili bu dekorasyon önerilerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler