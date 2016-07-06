Dar alanları verimli kullanmak için 6 parlak fikir

Dekoratif raf sistemlerini dizayn etmek keyifli bir iş haline gelebilir. Mutfaklarda araç ve gereçleri muhafaza etmek, estetik birer öğe olarak sergileme olanağı tanır. Öte yandan arşivlenmek istenen eserlerin, dergilerin ve diğer objelerin dekoratif açık raf sistemleri ile depolanması, döşeme zemini alanı kazandıracaktır. Duvar dekorları için istenilen ebatlarda tasarlanabilen raf ve çekmece sistemleri, hem estetik hem de fonksiyonel elemanlardır.

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