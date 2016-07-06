Dar alanları verimli kullanmak için 6 parlak fikir

Dar ve küçük alanlı evler için zemin alanını elverişli kullanmak önemlidir. Özellikle birçok araç ve gereç barındıran mutfak ve banyo gibi alanlar, evin diğer alanlarına göre daha dar ve küçük alana sahip olabiliyor. Hem birçok eşyayı bünyesinde barındıran, hem de düzen ve konfor sunan iç mekan dizaynı için bazı püf noktalar mevcut. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde projeleri inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Dar ve küçük alanları daha verimli kullanmak için 6 parlak fikir derledik, ihtiyaç duyduğunuz cevapları bulabileceğinizi umuyoruz.
Ortalama bir insan boyunu 1.70 olarak alırsak, kafa boyunu kurtarmayan merdiven altı ya da çatı arası kat uzantısı alanlar ölü alanlardır. Bu alanları daha verimli kullanmak ise elbette mümkün. Genel olarak döşeme zemini yüzey alanından yer kazanmak için, duvar zeminleri ve dekoratif fikirler değerlendirilebilir. Dolayısıyla döşeme zemininde yer kaplayan objeler, duvar dekorlarına taşınabilir. Merdiven altı dolaplar, aksesuarlar ise hem fonksiyonel hem estetik açıdan sergilenebilir, muhafaza edilebilir.
Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran ranza sistemleri, istenilen ebatlarda tasarlanarak, alana uygun ebatlarda ihtiyacı karşılayacak şekilde dizayn ediliyor. Dar ve küçük yatak odası alanı için, kitaplık ve yatak alanını bir arada çözmek hem pratik, hem de fonksiyonel.
Merdiven altı boşluklarını fonksiyonel açıdan değerlendirmek, ve aynı zamanda ferah ve temiz bir görünüm sağlamak mümkün. Merdiven altı, ölü alanlar arasında yer aldığı için daha çok dolaplar, raf sistemleri ya da çekmecelerle tasarlanabilir. Duvar rengi ile uyum ve ahenk içeren, dolap kapakları, kapandığında sade ve yalın bir zemin görünümüne kavuşuyor. İç açan ferah bir atmosfer için, dolap kapaklarında tercih edilen renk, doku ve materyal önem teşkil eder. Ölü alanlar ve dolayısıyla kullanılmayan bu alanlar depolama sistemleri için uygun yerlerdir.
Dekoratif çözümler, yapı elemanlarının fonksiyonel açıdan tasarlanması ve dizayn edilmesi ile sağlanır. Fonksiyonellik arayanlar için nişler bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Dar ve küçük mekanlarda niş kullanımı, pratik ve akılcı bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Mutfak ve banyolarda araç ve gereçleri muhafaza eden raf sitemleri ile dizayn edilebilir.
Dekoratif raf sistemlerini dizayn etmek keyifli bir iş haline gelebilir. Mutfaklarda araç ve gereçleri muhafaza etmek, estetik birer öğe olarak sergileme olanağı tanır. Öte yandan arşivlenmek istenen eserlerin, dergilerin ve diğer objelerin dekoratif açık raf sistemleri ile depolanması, döşeme zemini alanı kazandıracaktır. Duvar dekorları için istenilen ebatlarda tasarlanabilen raf ve çekmece sistemleri, hem estetik hem de fonksiyonel elemanlardır.
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