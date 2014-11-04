homify 360°: Meksika'da rüya gibi bir ev

İç mimaride son yılların en gözde trendlerinden biri
açık evler. Açık ev derken, illâ ki hiçbir iç duvarı olmayan bir loft gelmesin gözünüzün önüne. Mesela yemek yapma ve yeme alanlarını duvarla ayırmayıp mutfağı genişletmek, banyo ve tuvalet gibi odalar haricinde evi tamamen duvarsız yapıp yerden tasarruf etmek ve buna benzer çözümler hem sağladıkları ferahlık, hem de rahatlık açısından gitgide daha sık kullanılıyor. Yine benzer saiklerle gözde hale gelen bir başka trend de özellikle evlerin ön cephelerinde gitgide büyüyen ve kimi zamanlar bütün bir duvarı kaplayan pencereler.
Bugün sizlere bu prensiplerin her ikisinin de çok ustaca ve zarafetle uygulandığı ve fotoğraflarına bakınca bile insanın içini açan rüya gibi bir ev tanıtacağız. Meksika'nın başkenti Mexico City'de ZDA Desarrollo+Arquitectura adlı mimarlık ajansı tarafından tasarlanan bu ev, hem bütün duvarı kaplayan boydan boya pencereleri, hem mümkün olduğunca az bölünmüş açık ve ferah yaşam alanı, hem de akıllıca düzenlenmiş ve doğayla uyum sağlayan dış mekânlarıyla küçük çaplı bir mimarlık başyapıtı olarak dikkat çekiyor.
Dış görünüş açısından bakıldığında, bu rüya evle ilgili ilk dikkat çeken unsur, evin aslında bir şekilde üst üste ya da yan yana getirilen küplerden oluştuğu. En üst kattaki küp, bir cumba gibi evin önüne çıkıntı yağarken, aşağıda kalan boş alan da terasla birleşerek dıi mekâna ayrı bir perspektif katmış oluyor. Oyuncak küplerin bir araya getirilmiş halini andıran bu mimari tercih, evin geneline de son derece hafif ve rahat bir görüntü katıyor.
Bu evin ne kadar sıradışı olduğunu odalarını gezmeye başlayınca anlıyorsunuz. Evin alt katında her iki tarafı da açık tutulmuş olan bir oturma odası bulunuyor. Bir tarafında garaj bulunan bu salonun diğer tarafında ise fotoğrafta gördüğünüz gibi müthiş bir bahçe var. Sıcak mevsimlerde bütün pencereleri açıp bahçeyi resmen salonun bir parçası haline getirebiliyorsunuz. Tabii Mexico City gibi sıcak iklime sahip bir şehirde bu da çok büyük bir avantaj.
Tabii evin dekorasyonunda, özellikle geceleri havanın soğuyabileceği de hesaba katılmış. Kış gecelerinde camları kapatıp manzaranın tadını çıkarmaya devam ederken, asil görünmlü ahşap duvar ünitesinin içine yerleştirilmiş şömineyi yakıp keyifli saatler geçirmeniz mümkün. Oturma odasının dekorasyonunda hem Orta Amerika üslûbunun izlerini, hem de duvardaki tabloda olduğu gibi modern esintileri bulmak mümkün. Ama özellikle seçilen renkler ve yoğun ahşap malzeme kullanımı bu mekâna son derece samimi, sıcak ve huzurlu bir hava katıyor.
Dış mekânların evin geneline entegre edilme biçimi de bu evin en dikkat çekici yönlerinden biri. Burada gördüğünüz gibi evin iç tarafında kalan avlu sıcak günlerde, gölgeye oturup yemek yemek ve bir şeyler içmek için ideal olacak şekilde düzenlenmiş. Doğal taşlardan oluşan zemin malzemesi mekâna otantik bir görüntü katarken, suya karşı dayanıklı kalın ahşap masa da hem evin geri kalanıyla, hem de evi çevreleyen bitki örtüsüyle kusursuz uyum sağlıyor.
Evin ikinci katı tamamıyla ebeveynler için ayarlanmış. Ama yine mimari bir ilginçlik olarak, tasarımcıların burada üç temel fonksiyon olan uyku, yaşama ve banyoya ayrılmış bölgeleri sadece birer duvarla ayırıp açık ev mantığını başka bir biçimde canlandırabilmiş olmaları. Gördüğünüz gibi evin ikinci katında aşağıya oranla daha modern çizgiler taşıyan bir oturma odası, banyo ve yatak odası yan yana bulunuyorlar ve birinden diğerine geçmek için herhangi bir kapıdan girip çıkmanız gerekmiyor.
Evin zemin katında kitaplık ve piyanoyla renklendirilmiş, açık mutfak ve yemek alanı bulunuyor. Bu bölgeye, evin oturma odasından bir ara kapı ile ulaşabiliyorsunuz, bu odanın karşı tarafında ise Türkiye'deki köşklerden alışık olduğumuz üzere bir müştemilat yerleştirilmiş. Evin ikinci katında ise bir okuma odası ve büyük bir çocuk odasının yanısıra bir de fitness odası bulunuyor.
Yukarıda söylediğimiz üç bölümlü yaşam alanının uç kısmında fotoğraftaki banyo bulunuyor. Beyaz tonların, asil ve göz alıcı gri mermerle tamamlandığı banyo, evin geneline hakim olan zevkli ama aşırı lükse kaçmayan üslûbu aynen devam ettirirken, doğal ışığı içine alışıyla da son derece davetkâr bir görünüm sunuyor.
Peki siz bu evi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.