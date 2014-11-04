homify 360°: Meksika'da rüya gibi bir ev

İç mimaride son yılların en gözde trendlerinden biri açık evler. Açık ev derken, illâ ki hiçbir iç duvarı olmayan bir loft gelmesin gözünüzün önüne. Mesela yemek yapma ve yeme alanlarını duvarla ayırmayıp mutfağı genişletmek, banyo ve tuvalet gibi odalar haricinde evi tamamen duvarsız yapıp yerden tasarruf etmek ve buna benzer çözümler hem sağladıkları ferahlık, hem de rahatlık açısından gitgide daha sık kullanılıyor. Yine benzer saiklerle gözde hale gelen bir başka trend de özellikle evlerin ön cephelerinde gitgide büyüyen ve kimi zamanlar bütün bir duvarı kaplayan pencereler.

Bugün sizlere bu prensiplerin her ikisinin de çok ustaca ve zarafetle uygulandığı ve fotoğraflarına bakınca bile insanın içini açan rüya gibi bir ev tanıtacağız. Meksika'nın başkenti Mexico City'de ZDA Desarrollo+Arquitectura adlı mimarlık ajansı tarafından tasarlanan bu ev, hem bütün duvarı kaplayan boydan boya pencereleri, hem mümkün olduğunca az bölünmüş açık ve ferah yaşam alanı, hem de akıllıca düzenlenmiş ve doğayla uyum sağlayan dış mekânlarıyla küçük çaplı bir mimarlık başyapıtı olarak dikkat çekiyor.