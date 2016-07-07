Türkiye'deki banyolardan 6 dahiyane fikir

Kendimizi rahat hissetmemiz gereken yerlerin başında gelen banyolar, sırf bu yüzden bile
dekorasyonları yapılırken üst düzey bir ilgi ve özeni hak ediyorlar. Tam da bu nedenle ve ayrıca banyo dekorasyonu konusu çeşitli teknik detaylar da içerdiğinden dolayı bu konuda uzmanlaşmış, sadece bu konuyla ilgili faaliyet gösteren banyo tasarımcıları da mevcuttur. Gerçekten de uzaktan bakınca diğer alanlara göre kolaymış gibi gözüken banyo dekorasyonu konusu, işin içine girdikten sonra zaman zaman olukça karışık bir hal alabilir. Eğer bu konuda zorluk yaşıyorsanız uzmanların görüşlerine başvurmanızı öneriyor ve banyo dekorasyonu konusundaki enteresan ve banyolara renk ve ayrı bir hava atan birkaç fikri incelemeye koyuluyoruz.
Hamam tutkusu bizim genlerimizden geliyor olsa gerek. Yüzyıllarca kültürümüzün ve günlük hayatımızın bir parçası olan hamam, modernleşme ve bireyselleşme sonrası her evin kendine ait banyosu olması sebebiyle arka plana itildiler. Ancak buna rağmen egzotik bir kültür mirası olarak varlıklarını sürdürmekteler. Siz de evinizde bir hamam atmosferi kurmak ve bunu yaşamak istiyorsanız, fotoğrafını gördüğünüz model örnek olarak alabilirsiniz.
Banyolarınızı güzelleştirmek için sanat eserleri de kullanabilirsiniz. Hatta banyonuzun temel elemanların bazılarını bir sanat eseri şeklinde de tercih edebilirsiniz. Tıpkı bu fotoğraftaki lavabo gibi. Böylelikle ince zevklerinizden hayatınızın banyo dahil hiçbir alanda taviz vermeyeceğinizi de ispatlamış olursunuz. Burada hiç kuşkusuz en önemli nokta, banyoya sanat eserler, .çeşitli aksesuarlar ya da objeler koyarken bunların suya ve buhara dayanıklı malzemelerden seçmeniz gerektiğini unutmamanızdır.
Banyolar genellikle çok sayıda ve büyük pencerelerin olduğu yerler değildir. Ancak bunun tersini yamak v bu tabuyu yıkmak da sadece size kalmış durumda. Eğer isterseniz gepgeniş ve büyük pencereler ve bunun sağladığı bolca doğal ışık sayesinde banyonuzun apaydınlık ve ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yaparken şüphesiz önünüzdeki aşılması gereken en büyük sorun gereken mahremiyeti sağlamak olacaktır. Bu konudaki karardı da elbette kendiniz vereceksiniz.
Çatı katında veya tavan arasında bir banyo fikri kulağa enteresan ya da sıradışı gelebilir ancak fotoğraftaki banyonun estetik duruşunu gördükten sonra karşı çıkanlar da bu fikre kayıtsız kalamayacaklar diye düşünüyoruz. Zira ortada her şeyi baştan aşağıya değiştiren bir ayrıntı var: Tavadaki geniş pencere. Böylece direkt güneş ışığı altında tam bir tatil ortamı yakalayabilirsiniz. Sol taraftaki aynaların da ortamdaki aydınlığa katkıda bulunmak için yerleştirildiği dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.
Yine otantik bir modelle devam ediyoruz. Bir kez daha hamamı andıran bir model var karşımızda, ancak burada ayrıntılar da oldukça farklı ve çarpıcı boyutlarda enteresan. Çiftler için dizayn edilmiş bu banyoda ahşap görünümlü porselen dekore sahip banyo sıradışı tecrübeler yaşamaya aday gibi görünüyor.
Tatile nisbeten daha az gidebilenlerin ya da deniz ortamını yaşamaktan her zaman mutlu olanların adresi olabilecek bir banyo dekorasyonuyla bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Gerçekten de hem mavi rengin verdiği ferahlık ve huzurlu hava, hem de içerdiği konuyla ilgili figür, resim ve süslemelerle sahibi olacak kişilere enteresan bir deneyim sunacak bir banyo tasarımı oluğunu düşünüyoruz. Üstelik aileler için söylemek gerekirse, çocuklar için de mükemmel ve ilgilerini çekici bir oyun alanı olarak da kullanılabilir.
Banyo dekorasyonuna ilgi duyuyorsanız veya banyonuzda çeşitli değişiklikler yapma niyetinde iseniz, yeni fikir ve ilham kaynakları yaratması açısından yine daha önce bu sitede yayınladığımız ve ‘Türkiye’den10 göz kamaştırıcı banyo dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.