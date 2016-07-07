Türkiye'deki banyolardan 6 dahiyane fikir

Tatile nisbeten daha az gidebilenlerin ya da deniz ortamını yaşamaktan her zaman mutlu olanların adresi olabilecek bir banyo dekorasyonuyla bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Gerçekten de hem mavi rengin verdiği ferahlık ve huzurlu hava, hem de içerdiği konuyla ilgili figür, resim ve süslemelerle sahibi olacak kişilere enteresan bir deneyim sunacak bir banyo tasarımı oluğunu düşünüyoruz. Üstelik aileler için söylemek gerekirse, çocuklar için de mükemmel ve ilgilerini çekici bir oyun alanı olarak da kullanılabilir.

Banyo dekorasyonuna ilgi duyuyorsanız veya banyonuzda çeşitli değişiklikler yapma niyetinde iseniz, yeni fikir ve ilham kaynakları yaratması açısından yine daha önce bu sitede yayınladığımız ve ‘Türkiye’den10 göz kamaştırıcı banyo dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.