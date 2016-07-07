현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'deki banyolardan 6 dahiyane fikir

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Modern Banyo
Loading admin actions …

Kendimizi rahat hissetmemiz gereken yerlerin başında gelen banyolar, sırf bu yüzden bile
dekorasyonları yapılırken üst düzey bir ilgi ve özeni hak ediyorlar. Tam da bu nedenle ve ayrıca banyo dekorasyonu konusu çeşitli teknik detaylar da içerdiğinden dolayı bu konuda uzmanlaşmış, sadece bu konuyla ilgili faaliyet gösteren banyo tasarımcıları da mevcuttur. Gerçekten de uzaktan bakınca diğer alanlara göre kolaymış gibi gözüken banyo dekorasyonu konusu, işin içine girdikten sonra zaman zaman olukça karışık bir hal alabilir. Eğer bu konuda zorluk yaşıyorsanız uzmanların görüşlerine başvurmanızı öneriyor ve banyo dekorasyonu konusundaki enteresan ve banyolara renk ve ayrı bir hava atan birkaç fikri incelemeye koyuluyoruz.

Hamam havası

HÜRREM VERA DUŞ Klasik Banyo
VERA DUŞ

HÜRREM

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Hamam tutkusu bizim genlerimizden geliyor olsa gerek. Yüzyıllarca kültürümüzün ve günlük hayatımızın bir parçası olan hamam, modernleşme ve bireyselleşme sonrası her evin kendine ait banyosu olması sebebiyle arka plana itildiler. Ancak buna rağmen egzotik bir kültür mirası olarak varlıklarını sürdürmekteler. Siz de evinizde bir hamam atmosferi kurmak ve bunu yaşamak istiyorsanız, fotoğrafını gördüğünüz model örnek olarak alabilirsiniz.

Sanat eseri gibi

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyolarınızı güzelleştirmek için sanat eserleri de kullanabilirsiniz. Hatta banyonuzun temel elemanların bazılarını bir sanat eseri şeklinde de tercih edebilirsiniz. Tıpkı bu fotoğraftaki lavabo gibi. Böylelikle ince zevklerinizden hayatınızın banyo dahil hiçbir alanda taviz vermeyeceğinizi de ispatlamış olursunuz. Burada hiç kuşkusuz en önemli nokta, banyoya sanat eserler, .çeşitli aksesuarlar ya da objeler koyarken bunların suya ve buhara dayanıklı malzemelerden seçmeniz gerektiğini unutmamanızdır.

Apaydınlık bir banyo yaratın

Beylikdüzüdekorasyon Dekorasyontadilat Tropikal Banyo
Dekorasyontadilat

Beylikdüzüdekorasyon

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

Banyolar genellikle çok sayıda ve büyük pencerelerin olduğu yerler değildir. Ancak bunun tersini yamak v bu tabuyu yıkmak da sadece size kalmış durumda. Eğer isterseniz gepgeniş ve büyük pencereler ve bunun sağladığı bolca doğal ışık sayesinde banyonuzun apaydınlık ve ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yaparken şüphesiz önünüzdeki aşılması gereken en büyük sorun gereken mahremiyeti sağlamak olacaktır. Bu konudaki karardı da elbette kendiniz vereceksiniz.

Çatı katında bir banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Çatı katında veya tavan arasında bir banyo fikri kulağa enteresan ya da sıradışı gelebilir ancak fotoğraftaki banyonun estetik duruşunu gördükten sonra karşı çıkanlar da bu fikre kayıtsız kalamayacaklar diye düşünüyoruz. Zira ortada her şeyi baştan aşağıya değiştiren bir ayrıntı var: Tavadaki geniş pencere. Böylece direkt güneş ışığı altında tam bir tatil ortamı yakalayabilirsiniz. Sol taraftaki aynaların da ortamdaki aydınlığa katkıda bulunmak için yerleştirildiği dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.

Otantikliğe devam

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Yine otantik bir modelle devam ediyoruz. Bir kez daha hamamı andıran bir model var karşımızda, ancak burada ayrıntılar da oldukça farklı ve çarpıcı boyutlarda enteresan. Çiftler için dizayn edilmiş bu banyoda ahşap görünümlü porselen dekore sahip banyo sıradışı tecrübeler yaşamaya aday gibi görünüyor.

Banyolarda okyanus havası

Banyo Tasarımları, Kardesler Mermerit Kardesler Mermerit Modern Banyo
Kardesler Mermerit

Banyo Tasarımları

Kardesler Mermerit
Kardesler Mermerit
Kardesler Mermerit

Tatile nisbeten daha az gidebilenlerin ya da deniz ortamını yaşamaktan her zaman mutlu olanların adresi olabilecek bir banyo dekorasyonuyla bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Gerçekten de hem mavi rengin verdiği ferahlık ve huzurlu hava, hem de içerdiği konuyla ilgili figür, resim ve süslemelerle sahibi olacak kişilere enteresan bir deneyim sunacak bir banyo tasarımı oluğunu düşünüyoruz. Üstelik aileler için söylemek gerekirse, çocuklar için de mükemmel ve ilgilerini çekici bir oyun alanı olarak da kullanılabilir.

Banyo dekorasyonuna ilgi duyuyorsanız veya banyonuzda çeşitli değişiklikler yapma niyetinde iseniz, yeni fikir ve ilham kaynakları yaratması açısından yine daha önce bu sitede yayınladığımız ve ‘Türkiye’den10 göz kamaştırıcı banyo dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Hayran kalacağınız büyüleyici yazlık
Bu banyo dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler