Harabeden lükse: Bir dairenin inanılmaz dönüşümü

Son olarak evin balkon kısmına geçip bugünkü dönüşüm yazımızı noktalamak istiyoruz. Alt başlığımızda da belirttiğimiz gibi özellikle balkon duvarındaki çiçeklerin ve bitkilerin etkisi ve boydan boya camdan tasarlanan cephesinin sağladığı bolca doğal ışıkla evin bu bölümü gerçekten bulunduğu şehrin içerisinde bir vaha gibi kendini belli ediyor. Geröekten insanı cezbeden bir daire!

Dönüşüm hikayelerine ilgi duyuyorsanız ve bu yazıyı da beğendiyseniz sitemizde birçok farklı dönüşüm hikayesi anlatan yazı bulabilirsiniz. Bunlardan biri için sizleri, daha önce yine bu sitede yayınladığımız ve ‘Yenilenmesinin ardından hayranlık uyandıran bir daire’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirmek isteriz.