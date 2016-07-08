Harabeden lükse: Bir dairenin inanılmaz dönüşümü

‘Tebdil-i mekanda ferahlık vardır’ sıkılıkla kullandığımız deyimlerimizdendir. Bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor olsun olmasın, ev sahipleri belirli aralıklarla evlerinde yenilik veya tadilat yapma ihtiyacı hissederler. Bu yenilikler sadece bir veya birkaç objenin yerini değiştirmek gibi minik boyutlarda olabildiği gibi bazen de evin adeta baştan yaratılması şeklinde büyük çapta da olabilirler. Bu yenilik ihtiyacını hemen hemen herkesin hissettiğini, dönüşüm yazılarımızın bir hayli dikkat çekmesinden anlamaktayız. Bu yüzden bugün de yine bir dönüşüm hikayesiyle karşınızda olmaya karar verdik. Şimdi değişime konu olan evimizin öncesine ve sonrasına biraz daha yakından bakalım.
Dönüşüme konu olarak olarak seçilen dairemiz kuzey Venezuela’da yer alıyor. Bu fotoğrafı gördükten sonra belki bazılarınız yazımızın başlığındaki ‘harabe’ ifadesini abartılı bulmuş olabilir. Onlara da hak veriyoruz, zira kabul etmeliyiz ki ev savaş kalıntılarını andırmıyor. Ancak oldukça demode ve sıkıcı bir durumda olduğunu da teslim etmemiz gerekir. Bakalım dönüşüm projesini üstlenen iç mimarlar evde ne gibi değişiklik ve yeniliklere imza atmışlar.
Oturma odası adeta ışıl ışıl parlıyor desek yeri var. Spot ışıklarıyla güçlendirilmiş aydınlatmanın yanısıra zemin döşemesindeki parlaklığın da bunda oldukça önemli bir rolü var diye düşünüyoruz. Mobilya seçimi beyaz olarak yapılırken, kontrast uygulaması için siyah bir sehpa ve arka fon kullanılmış. Çeşitli tablolar asılmasıyla da görüntü bir hayli zenginleştirilip güçlendirilmiş. Ayrıca oda eşyaya boğulmayıp serbest bir hareket alanı da bırakılmış.
Bir önceki fotoğrafımızda uzaktan gördüğümüz yemek odasına bu kez daha yakından bakıyoruz. Burada en dikkat çekici husus hiç kuşku yok ki alt başlığımıza da konu olan arka siyah duvardaki dolap ve çekmeceler. Bir büfe yerleştirmektense, böyle daha kendini hissettirmeyen bir çözüm yolu üreten iç mimarlar bizim de takdirimizi kazandılar. Yerden tasarruf büyük bir başarıyla sağlanırken, estetikten de taviz verilmemiş.
İlk bakışta siyah ağırlığını belirgin bir şekilde hissettirse de daha dikkatli bakınca beaz ayrıntıların da çokluğu daha rahat anlaşılıyor. Endüstriyel tarzda dekore edilmiş bu mutfak büyük boyutlarıyla adeta bir restoran veya otelin mutfağını andırıyor gibi. Mükemmel bir aydınlatma, arka planda detayda gözüken sanat eserleriyle baştan çıkarıcı bir tasarım olduğunun hakkını teslim etmemeiz gerek.
Mutfağa bu kez biraz daha yakından bakıp detayları inceleyerek devam ediyoruz. Yine doğal ışık eksikliği, aydınlatmadaki kusursuzlukla giderilmeye çalışılmış. Modern ve endüstriyel tasarımın neredeyse tüm gereklerinin yerine getirildiği bu mutfakta yemek yapmak ve yemek ayrı bir zevk olmalı. Ağız tadına ve lükse düşkün olanlar için mini bir şarap mahzeni kullanıma hazır bir şekilde sahiplerini bekliyor. Birçok kişinin kalbini çalabilecek türden bir mutfak.
Son olarak evin balkon kısmına geçip bugünkü dönüşüm yazımızı noktalamak istiyoruz. Alt başlığımızda da belirttiğimiz gibi özellikle balkon duvarındaki çiçeklerin ve bitkilerin etkisi ve boydan boya camdan tasarlanan cephesinin sağladığı bolca doğal ışıkla evin bu bölümü gerçekten bulunduğu şehrin içerisinde bir vaha gibi kendini belli ediyor. Geröekten insanı cezbeden bir daire!
Dönüşüm hikayelerine ilgi duyuyorsanız ve bu yazıyı da beğendiyseniz sitemizde birçok farklı dönüşüm hikayesi anlatan yazı bulabilirsiniz. Bunlardan biri için sizleri, daha önce yine bu sitede yayınladığımız ve ‘Yenilenmesinin ardından hayranlık uyandıran bir daire’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirmek isteriz.