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Teraslardan yararlanmak için 6 parlak fikir

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Kış Bahçesi
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 Teraslar; açık hava ile doğrudan temas halinde bulunan, yaz aylarında serin akşamların keyifle yaşandığı, kış aylarında da şeffaf silikonlar ile kapatılıp kış köşesi olarak kullanılan alanlardır. Özellikle kış aylarında kapalı alanlardan sıkılan insanlar için nefes alma ve kış güneşinden yararlanma alanı olan teraslar yaşam alanları olarak dekore edilerek evin bir parçası haline getirilebilir. Terasların  çekici ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olması için farklı teras dekorasyonu fikirlerini bir araya getiren homify, bu fikirlere dayanarak tarzınıza uygun teraslar oluşturmanızı saplıyor. Ekonomik ve yaratıcı fikirler ile birlikte,   işlevsel bir yaşam alanı oluşturmak ve yaz ve kış aylarında teras alanlarında mutlu anlar geçirmek için bir araya getirilen teras fikirlerini inceleyelim.

Pergole ve üst örtü

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Teras alanınızın üzerini isteğe bağlı olarak tamamen kapatabilir ve yaz aylarının sıcağından korunabilir veya örnek uygulama da olduğu gibi yarı açık yarı kapalı bir üst örtü ile hem kış aylarında hem de yaz aylarında işlevsel bir  terasa sahip olabilirsiniz. Üst örtü olarak ahşap kullanmanız terasınızın doğal ve estetik bir alan olmasını sağlar. Teras mobilyaları ile uyumlu renklerde bir pergole terasınızın harkülade bir alan olmasını sağlar.

Doğal bahçe

Aluminium orangery with bi fold doors homify Modern Kış Bahçesi
homify

Aluminium orangery with bi fold doors

homify
homify
homify

Terasınızın doğal bir alan olmasını istiyorsanız resimde yer alan doğal bahçe uygulamasını birebir yapabilirsiniz. Teras içinde oturum alanını ayırarak özel bir köşe oluşturup geri kalan alanı teras bahçesi şeklinde dekore edebilir, evinizin çatısında doğal ve keyifli bir teras bahçesine sahip olabilirsiniz.

Kış bahçesi

MILOS Armchair - SENDAI CRYSTAL Bookcase CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET Kırsal Balkon, Veranda & Teras
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

MILOS Armchair – SENDAI CRYSTAL Bookcase

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

Eğer evinizde bir kış bahçesi yapmak istiyor ve bu bahçe için yer bulamıyorsanız terasınız kış bahçesi için biçilmiş kaftandır. Terasınızın etrafını şeffaf silikon brandalar ile kapatıp özel bir peyzaj uygulayarak terasınızın muhteşem bir kış bahçesi olmasını sağlayabilirsiniz. Özel bir alan ayırıp mobilyalarınızı yerleştirebilir ve keyifli bir teras sahibi olabilirsiniz.

Üzüm asmaları

Cultuurhistorie, groenpartners groenpartners BahçeSera & Çardaklar
groenpartners

groenpartners
groenpartners
groenpartners

Eğer terasınızın hem yeşil olmasını hem de teras olarak kullanılmasını istiyorsanız ülkemizde müstakil evlerde oldukça çok tercih edilen üzüm asmalarından tercih edebilir ve terasınızın tavanının üzüm salkımları ve asma yaprakları ile yemyeşil olmasını sağlayabilir, kalan alanın istediğiniz gibi teras olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Oturma odası

Verrières Atelier d'artistes , Frédéric TABARY Frédéric TABARY BahçeSera & Çardaklar Metal Rengarenk
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Bazı evlerde yaşam alanları için yeterli alanlar bulunmadığında teraslar yaşam alanı olarak dekore edilerek kullanılmaktadır.  Örnek dekorasyon uygulamasında olduğu gibi teras alanı küçük bir oturma odası şeklinde dekore edilerek ihtiyaç duyulan yaşam alanı oluşturulmuş. Teras dekorasyonu yapılırken renkler bir arada kullanılmış ve çok renkli bir teras ortaya çıkarılarak evin genel dekorasyonu ile uyumlu oması sağlanmış.

Manzaranın estetiği

AR Design Studio- The Boat House, AR Design Studio AR Design Studio Modern Evler
AR Design Studio

AR Design Studio- The Boat House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Eviniz yüksek bir yapı ise terasınızdan manzaranın tadını çıkarmalısınız. Yüksek yapılarda teras en üst katta yer aldığı için tüm manzaraya tepeden bakar. Bu durum manzaranın ayaklarınızın altında olmasını sağlar. Şık ve keyifli bir teras dekorasyonu ile tüm manzarayı ayaklarınızın altına serebilir ve terasınızda akşam çay yudumlarken manzarayı seyrederek huzur bulabilirsiniz.

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