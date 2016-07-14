Teraslardan yararlanmak için 6 parlak fikir

Teraslar; açık hava ile doğrudan temas halinde bulunan, yaz aylarında serin akşamların keyifle yaşandığı, kış aylarında da şeffaf silikonlar ile kapatılıp kış köşesi olarak kullanılan alanlardır. Özellikle kış aylarında kapalı alanlardan sıkılan insanlar için nefes alma ve kış güneşinden yararlanma alanı olan teraslar yaşam alanları olarak dekore edilerek evin bir parçası haline getirilebilir. Terasların çekici ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olması için farklı teras dekorasyonu fikirlerini bir araya getiren homify, bu fikirlere dayanarak tarzınıza uygun teraslar oluşturmanızı saplıyor. Ekonomik ve yaratıcı fikirler ile birlikte, işlevsel bir yaşam alanı oluşturmak ve yaz ve kış aylarında teras alanlarında mutlu anlar geçirmek için bir araya getirilen teras fikirlerini inceleyelim.