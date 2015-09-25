Evinizin yapısına uygun banyo kabinleri

Sizler için banyo dekorasyonunda en temel eleman olan çeşitli banyo kabinleri örnekleri derledik. Dilerseniz daha küçük banyo çözümlemeleri için Küçük banyolar nasıl dekore edilir? başlıklı yazımıza göz atabilir, farklı seçenekleri de inceleyebilirsiniz.
Banyo dekorasyonunda banyonuz ister büyük ister küçük olsun banyo kabinlerinin önemini yadsıyamayız. Seçeceğiniz banyo kabini banyonuzu ferahlatmanın aksine daraltabilir hatta küçük alanlardaki güzellikleri görmenizi engelleyebilir. Örnek fotoğraftaki banyo kabini tasarımı banyonun bütünüyle birlikte son derece şık bir tablo çiziyor. FAMM DESIGN adlı Polonyalı firma banyo kabininde duş teknesi kullanmadığı gibi mekanı yoracak çeşitli detaylardan kaçınarak minimalist bir yapı ortaya koymuş. Banyo kabinini direkt zemin karolarının üzerine oturtan ve mimariye ait çıkıntıyı bir duş alanına dönüştüren firma oldukça şık bir banyo tasarımını bizlere sunuyor. Siz de dilerseniz banyo kabin tercihini uzmanlara bırakın, mekanınızın ne kadar genişlediğine inanamayacaksınız!
Banyo dekorasyonunda banyonuz yeteri kadar büyükse çeşitli alternatifleri denemekte yarar var gibi gözüküyor. Örnek fotoğraftaki banyo tasarımı genel anlamda yalın bir çizgiye oturuyor. Lavabo altındaki dolaplar banyodaki yatay düzlemi pekiştirirken zeminde ve duvarda kullanılan mermer ve doğal taş ise banyonun organik dokusunu öne çıkartıyor. Tasarımcılar banyo kabinini banyonun bir köşesine yerleştirmiş ve böylece büyük bir duş alanı yaratmışlar. Banyo kabininin dikdörtgen bir planda olması duşa başlığı ve gerekli eşyaları yerleştirmek için farklı olanakları görmemizi sağlıyor. Tabi ki şunu unutmamakta fayda var, örnek fotoğraftaki duvarda doğal siyah taşlar kullanılmasa belki de biz banyo kabinini görmezden gelecektik!
Banyo kabinleri şüphesiz bir banyonun olmazsa olmazlarından. Siz de eski tip küvetler yerine örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonuna dahil izole edilmiş banyo kabinlerini tercih ediyorsanız bu yazıyı okumanızda fayda var. Banyonun neredeyse yarısını kaplayan banyo kabini zemindeki ve duvarlardaki küçük seramik karo dizaynı ile çok şık bir örnek teşkil ediyor. Banyo kabininde duvarın içerisinde oluşturulan boşluk aynı zamanda oturarak banyo yapabileceğiniz bir alan sağlamış durumda. Aynı zamanda bu alana banyo malzemelerinizi koyabilir, dilediğiniz gibi rahat hareket edebilirsiniz. Banyo kabininde ve lavaboda kullanılan granit malzeme kendiliğinden bir stil yaratmış diyebiliriz. Haydi siz de malzemenin olanaklarını sınırsızca kullanın ve banyo kabinleriniz ferah olsun!
Banyo dekorasyonunda mimarinin neye izin verdiği önemli olduğu kadar tasarımcının mekanı algılayıp ona göre çözümler üretebilmesi mekanı yaşanabilir kılmak açısından önemli bir rolü üstleniyor. Özellikle yaşadığımız kentte farklı planlı evlerin çokluğu kendimize yeni kapılar açmamızı sağlıyor. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu Türkiye'de olmadığı halde mekana yönelik çözümlemeleri hayatımıza geçirebilmemiz açısından dikkat çekici. Neredeyse bir üçgen oluşturan banyonun detay fotoğrafı profesyonellerin maharetini gösterir nitelikte. Örnekte görüldüğü üzere banyonun köşe olan kısmı bir banyo kabinine dönüştürülerek alanın değerlendirilmesini ve hem küvet hem de duş alanının mekanda olabilmesini sağlamış. Sadece bir camdan oluşan banyo kabini duvardaki seramik karo seçimiyle uyumlu bir tarz yakalamış. Banyo kabininin hemen önüne ise modern stilde bir banyo küveti yerleştirilerek sadece beyaz ve krem renginden oluşan bir renk dengesiyle banyonun ferahlığını bizlere duyumsatıyor. Köşeler zor demeyin, mutlaka bir çözüm vardır!
Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu üç farklı malzemenin banyodaki uyumla birleştirilebileceğinin bir göstergesi olmaya aday. Banyo yapılan alanın duvarın tamamı mermerle kaplanarak ilk bakışta bize hamam duygusunu yaşatıyor adeta. Bu örnekteki en dikkat çekici nokta banyo kabininin ve klozetin aynı alan içerisinde olması. Çok fazla aşina olmadığımız bu yapı aslında
Neden olmasın? sorusunu bize yönelterek kalıpların dışına çıkmamızı sağlıyor. Sağ taraftaki klozetin önü ve duşa alanı bir paravan gibi cam kabinle kapatılarak aynı anda hem kapalı hem de açık alan duygusunu bize yaşatıyor. Duş teknesi kullanılmayan banyo zemininde seramik karolarla bir basamak yapılarak minimal ve işlevsel bir çözüm üretilmiş. İki ayrı cam kabininin boş kalan kısmı açık bir kapı gibi düşünülebilir. Banyonun kabinden ayrı kısmı ahşapla döşenerek mermerin ve seramik karoların soğukluğunu yumuşatmış ve böylece mekandaki denge hem renk hem de malzeme açısından dengeli bir fotoğraf karesi niteliği taşıyor.
Kırsal stile sahip ve her öğesi küçük detaylarla hareketlendirilmiş örnek banyo dekorasyonu banyolarını da bir yaşam alanına dönüştürenler için ideal. Banyo kabininin sol tarafında konumlandırılan şifonyerin sadece yatak odalarında kullanılacak bir mobilya olmadığını örnek banyo dekorasyonu fotoğrafından anlayabiliyoruz. Dilerseniz kozmetik eşyalarınızı depolayabileceğiniz ya da küçük havlularınızı yerleştirebileceğiniz şifonyer çekmeceleri küçük fakat zevkli bir üslup taşıyor. Banyonuzu hareketlendirmenize olanak sağlayacak ahşap beyaz şifonyer aynı zamanda dekoratif objelerinizi ve mumlarınızı koymanız için yeterince büyük. Lavabonuzla birlikte müthiş bir ikili olan şifonyer banyo kabininize ve banyo teknesine uyumlu bir tarzda seçilmiş. Banyo teknesinin önündeki klasik motifler banyo kabininin sade tarzıyla kontrast bir denge yakalıyor. Banyo kabininiz kusursuz bir sadelikle camdan oluşurken duvarda kullanılan seramikler ve banyo teknesi kabinlere hareket katıyor.
Banyo dekorasyonunda banyo kabinleri genellikle mimariyle doğru orantıda düz çizgilerden oluşarak dikdörtgen ya da kare planlı uygulanır. Fakat çok geniş olmayan banyolar için uzmanlar köşesiz ve yumuşak çizgili banyo kabinlerini üreterek alandan tasarruf etmemizi sağlıyorlar. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda banyo kabini teknesiyle beraber oval bir yapıda tasarlanmış. Banyonun sağ köşesine yerleştirilen banyo kabini beyaz teknesiyle mobilyalarla bir uyum içinde olarak mekanın geniş görünmesini sağlıyor. Cam kapılı kabinler sürgülü sistemle izole olmanızı sağlarken, üzerinde herhangi bir desen kullanılmayan camlar mekandaki sadeliği güçlendirmiş. Sadece tek bir duvarda kullanılan kırmızı renk, geometrik tasarımlı beyaz duvar karolarıyla birlikte banyonun canlılığını oluşturmuş.
Banyo dekorasyonunun ana elemanları olan banyo kabinleri artık farklı renk ve form seçeneğiyle bizlere yeni olanaklar tanıyor. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda belirli renkler banyonun geneline serpiştirilerek bir renk uyumu sağlanmış. Yerde kullanılan kilimlerden lavabo altındaki dolaplara kadar her renk tekrar edilmiş ki gözümüz mekanın genelinde dolaşabilsin. Banyo kabini ise çok da alışık olmadığımız bir renge sahip. Eğer banyoda geçirdiğiniz saatlere karışılmasın istiyorsanız örnek fotoğraftaki gibi bir banyo camıyla izole olabilir, aile üyeleriniz yüzünü yıkarken siz keyifle banyonuza devam edebilirsiniz. Film kaplı camlarla ya da renkli camlarla da uygulayabileceğiniz bu tasarım birçok kişi için kurtarıcı olabilir.
Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda banyo alanında hem küvet hem de paravan gibi bir kabini tasarımı görebiliyoruz. Banyo kabinlerinin etrafınızı çevreleme duygusundan hoşlanmıyorsanız aynı zamanda hem küvet kullanıp hem de banyo kabinini sadece etrafı ıslatmamak için kullanabilirsiniz. Bunun için duvara monte edeceğiniz ve küvete sabitleyeceğiniz bir cam panel yeterli.Böylece mekanın genelindeki tasarımın ferahlığını her daim yaşayabilir, uzun saatlerinizi banyoda geçirebilirsiniz.
Örnek fotoğraftaki banyo kabini oldukça büyük bir alan üzerinde tasarlanarak rahat banyolar geçirmenizi sağlıyor. Seramik karolardan oluşturulmuş dikmeler banyo ile tuvaletin çizgisini ayırırken banyodaki alanlar organize edilmiş. Dikmelerin üzerindeki cam paneller banyo kabini işlevi görürken dikdörtgen yapılı duş alanının ortasına mazgal tasarımlı bir gider yapılmış. Böylece banyo kabini ve küçük detayların farklılığı mekandaki sıradışı duyguyu pekiştirmiş.