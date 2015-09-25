Evinizin yapısına uygun banyo kabinleri

Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu üç farklı malzemenin banyodaki uyumla birleştirilebileceğinin bir göstergesi olmaya aday. Banyo yapılan alanın duvarın tamamı mermerle kaplanarak ilk bakışta bize hamam duygusunu yaşatıyor adeta. Bu örnekteki en dikkat çekici nokta banyo kabininin ve klozetin aynı alan içerisinde olması. Çok fazla aşina olmadığımız bu yapı aslında Neden olmasın? sorusunu bize yönelterek kalıpların dışına çıkmamızı sağlıyor. Sağ taraftaki klozetin önü ve duşa alanı bir paravan gibi cam kabinle kapatılarak aynı anda hem kapalı hem de açık alan duygusunu bize yaşatıyor. Duş teknesi kullanılmayan banyo zemininde seramik karolarla bir basamak yapılarak minimal ve işlevsel bir çözüm üretilmiş. İki ayrı cam kabininin boş kalan kısmı açık bir kapı gibi düşünülebilir. Banyonun kabinden ayrı kısmı ahşapla döşenerek mermerin ve seramik karoların soğukluğunu yumuşatmış ve böylece mekandaki denge hem renk hem de malzeme açısından dengeli bir fotoğraf karesi niteliği taşıyor.