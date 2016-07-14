Düşük bütçeyle evinizi genişletmek için 7 fikir

Aile evleri genelde küçük ve şirin bir konsepte sahiptir. Ancak çocuklar büyüyüp kendi odaları olmasını istediklerinde küçük evler için yeni yaşam alanları oluşturulması aşamasında büyük fikirler gerekir. Büyük fikirler ile genişletilen ve yeni yaşam alanları oluşturularak geniş bir ailenin ihtiyacını karşılayan bu evler aynı zamanda ekonomik ve yaratıcı fikirler sayesinde dekoratif bir ev haline gelebilir. Aksi durumda ekonomik açıdan bir külfet olacak ve evinizde kum çimento bir onarım tadilat süreci yaşamak zorunda kalacaksınız. Homify bu olumsuz durumla karşılaşmamanız için küçük evlerin büyük fikirler ile genişletilmiş örneklerini bir araya getirip sizlere yardımcı oluyor. Bu yaratıcı ve ekonomik fikirleri dikkatli bir şekilde incleeyerek evinize uygulayabilirsiniz.