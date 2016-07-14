Düşük bütçeyle evinizi genişletmek için 7 fikir

Aile evleri genelde küçük ve şirin bir konsepte sahiptir. Ancak çocuklar büyüyüp kendi odaları olmasını istediklerinde küçük evler için yeni yaşam alanları oluşturulması aşamasında büyük fikirler gerekir. Büyük fikirler ile genişletilen ve yeni yaşam alanları oluşturularak geniş bir ailenin ihtiyacını karşılayan bu evler aynı zamanda ekonomik ve yaratıcı fikirler sayesinde dekoratif bir ev haline gelebilir. Aksi durumda ekonomik açıdan bir külfet olacak ve evinizde kum çimento bir onarım tadilat süreci yaşamak zorunda kalacaksınız. Homify bu olumsuz durumla karşılaşmamanız için küçük evlerin büyük fikirler ile genişletilmiş örneklerini bir araya getirip sizlere yardımcı oluyor. Bu yaratıcı ve ekonomik fikirleri dikkatli bir şekilde incleeyerek evinize uygulayabilirsiniz.
Evinizin ön tarafını bahçe olarak dekore edip kullanabileceğiniz gibi resimde yer alan uygulamadan yararlanarak bu alanı çay ve kahve içebileceğiniz veya kitap okuyarak dinlenebileceğiniz bir alan olarak da düzenleyebilirsiniz. eviniz sınırları dahilinde bir sınır duvarı yaparak evinizin yaşam alanını genişletmiş olursunuz.
Evinizi genişletmek istiyorsanız balkon, teras veya çatıda cam duvarlar kullanarak yeni yaşam alanları oluşturabilir ve ihtiyaç duyduğunuz yaşam alanlarını karşılayabilirsiniz. Cam duvarlar panel halinde temin edip, evinizin müsait olan alanında birleştirerek yeni bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi evin teras bölümü bir yaşam alanı haline getirilmiş ve ev ekonomik bir şekilde genişletilmiş.
Evinizde kış aylarında yeşil bitkilerin canlı ve renkli bir şekilde yaşayacakları bir kış bahçeniz yoksa resimde yer alan mobil kış bahçesi uygulamasından yararlanabilir ve ahşap bir kulübe şeklinde dekore dilmiş bir kış bahçesine sahip olabilirsiniz. İstediğiniz yere rahatlıkla koyabileceğiniz bu kış bahçesi kulübesi kış aylarında doğal bir bahçeye sahip olmanızı sağlayarak evinizde yer işgal etmenizi önleyecektir.
Eviniz çok katlı bir ev ise merdiven dairesi üzerine asma kat yapabilirsiniz. Asma katı inşa edip istediğinizde çalışma odası, dinlenme odası, hobi alanı, çocuk oyun alanı gibi dekore edebilir veya bu alanı çiçek köşesi olarak düşünebilirsiniz. asma kat tavan yüksekliğine bağlı olarak yüksekliği ayarlanabilen bir alan olduğu için rahatlıkla evinizde uygulayabilirsiniz.
Bahçenizde bir cam kulübe tasarlayarak ihtiyaç duyacağınız hobi ve oyun alanı için kullanabilirsiniz. Seramik bir zemin üzerine inşa edeceğiniz bu kulübe ile bahçenizin görselliğini artırmış ve bahçe araç gereçlerinizi muhafaza edeceğiniz bir depolama alanına sahip olmuş olacaksınız.
Bahçenizin daha güzel bir bahçe haline gelmesini istiyorsanız kutu gibi kapalı alanlar oluşturabilir ve bu alanların bahçe objesi gibi kullanılmasını sağlayabilir veya bahçenizde bir depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bir yaşam alanı olarak düzenleyebilir, çocuklarınız ağaç ev olarak kullandırabilir veya farklı bir ihtiyacınızın karşılanması için kullanabilirsiniz.
Küçük bir eviniz var ve yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyuyorsanız evinize entegre ahşap kulübeler yaparak evinizin genişlemesini sağlayabilirsiniz. Ahşap kulübeler hem doğal olmaları özelliği ile hem de entegre olarak kullanılmaları özelliği ile evinize kolayca uyum sağlayacak ve istediğiniz geniş alanların oluşmasını sağlayacaktır.