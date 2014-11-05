Mutfağınıza renk katmanın 6 farklı yolu

Eğer mutfağınızı sadece ayak üstü bir şeyler atıştırmak için ara sıra uğradığınız bir ara istasyon olarak kullanmıyorsanız, yemek yapmayı, mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız, hele de doğal ürünlere bayılıyorsanız mutfakta renkten zaten kaçamazsınız. Peki ama, domatesin göz alıcı kırmızısından makaranın sarısına, biberin yeşilinden etin karasına kadar birçok rengin girip çıktığı mutfağınızı biraz da kendiniz renklendirmeye ne dersiniz?
Evlerimizde bu kadar önemli bir yer işgâl eden, hattâ kimi ailelerin oturma odası yerine kullandığı mutfağa bazı dokonuşlarla renk katarak, bu mekânı çok daha eğlenceli ve iç açıcı bir hale getirmeniz mümkün. Bu yazıda sizler için, mutfağınıza renk katmanın 6 farklı yolunu örnekler üzerinden inceledik.
Alıştığımız tezgâhlar nedense hep donuk renklerde, gri, beyaz ya da bej tonlarındadır. Oysa ne böyle bir şart, ne de herhangi bir rengin diğerine üstünlüğü var. Dolayısıyla mutfağınıza tamamen kendinize özgü bir damga vurup, bütün görünümünü değiştirmenin en garantili yollarından biri kendinize bu örnekte olduğu gibi renkli bir tezgâh yaptırmak olabilir. Hele de duvarın kırmızısıyla da kusursuz uyum sağlamasıyla, bu tezgâh normalde son derece sıradan bir mutfağı adeta ikinci ligden alıp Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor.
Biraz daha cesur ve çılgın olanlar için, ikinci bir önerimiz daha var. Buyrun, her mutfağa girenin gözünü alacak kadar dikkat çekici, ama bir o kadar da eğlenceli bir tezgâh. Pembeyi sevmiyorsanız bile, gözlerinizi kapatıp mutfağınızın tezgâhını sevdiğiniz bir renkte hayal edin ve gördükleriniz hoşunuza gidiyorsa hemen işe koyulun.
Mutfağınızı renklendirmenin daha kolay bir yöntemi ise elbette ışıklandırma. basit bir ampul ya da florasan yerine ışık konusunu biraz daha düşünüp, hele de konunun uzmanından yardım alırsanız, şekildeki gibi sıradışı ve şık görünen bir mutfağınız olabilir. Burada normalde beyazın ağır bastığı modern bir mutfak, samimi bir sarı ve masanın üzerindeki sarılı morlu küçük lambalarla dengelenmiş ve ortaya huzur verici bir görüntü çıkmış.
Bu örnekte ise ışıklandırmanın çok daha radikal bir kullanım biçimini görüyorsunuz. Eğer olmuşken tam olsun diyorsanız, böyle bir ışık sistemiyle mutfağınızın tüm görüntüsünü değiştirmeniz mümkün. Yukarıdaki egzersizi tekrarlayalım dilerseniz. Gözlerinizi kapatıp mevcut mutfağınızı en sevdiğiniz renkle tamamen aydınlatılmış olarak hayal etsenize. Hoş olmaz mıydı?
Biraz daha zor ve masraflı bir yöntem olabilir ama mutfağınıza renk katmanın elbette en garantili yöntemi duvarlar üzerinden gitmek. Bunun için mutfağın tüm duvarlarını boyamanıza da gerek yok. Bu örnekte olduğu gibi tek bir duvarı canlı bir renge boyayarak çarpıcı bir etki yaratabilirsiniz. Hangi rengi seçeceğiniz size kalmış.
Elbette ankastre mutfakların vazgeçilmezi olan dolaplarımız da mutfakları renklendirmek için bir başka vesile olarak dikkat çekiyor. Bunun en güzel örneklerinden birini ekte görüyorsunuz. Eğer bu dolaplar o göz alıcı yeşil yerine klasik gri ya da bej tonlarında olsaydı, bu mutfağın fotoğrafını derlemeye almayacaktık bile.
Diğer yandan mutfak duvarlarınızı renklendirmenin tek yolu duvara bir kat boya atmak da değil. Bu örnekte olduğu gibi zevkinize göre fayanslarla, mutfağın bütün havasını değiştirmek de elinizdeki seçenekler arasında.
Bu daha çok mutfağını yeni yaptıracaklar için geçerli olabilecek bir fikir ama renkli ve dikkat çekici, tamamıyla orijinal bir mutfak istiyorsanız, zeminde yapacağınız değişikliklerle de bunu sağlamanız mümkün. Örneğin bu fotoğraftaki renkli mozaikler, sadece belli bir bölgeye uygulandıkları için tıpkı bir halı gibi mutfağa renk ve karakter katıyorlar. Aynı etkiyi cilalı beton, farklı renklerdeki parkeler ve mozaiklerle de sağlamak mümkün.
Geldik bir mutfağa renk katmanın belki de en kolay ve en az masraflı yöntemine. Kırmızı bir yemek takımı, sarı bir vazo, yeşil sandalyeler, turuncu masa örtüleri, seçenekler sonsuz. Tek yapmanız gereken sevdiğiniz rengi düşünmek, bu rengin mutfağınıza uyum sağlayıp sağlamayacağına karar vermek ve sonra da harekete geçmek. Örneğin bu resimdeki beyaz ve krem ağırlıklı mutfakta, canlı kırmızıya sahip mobilya ve aksesuarlar mekânın bütün havasını değiştirip, mutfağı son derece canlı ve samimi bir ortama dönüştürüyorlar.
Peki bu fikirlerden ve uygulamalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında diğer okurlarımızla paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.