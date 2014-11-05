Mutfağınıza renk katmanın 6 farklı yolu

Eğer mutfağınızı sadece ayak üstü bir şeyler atıştırmak için ara sıra uğradığınız bir ara istasyon olarak kullanmıyorsanız, yemek yapmayı, mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız, hele de doğal ürünlere bayılıyorsanız mutfakta renkten zaten kaçamazsınız. Peki ama, domatesin göz alıcı kırmızısından makaranın sarısına, biberin yeşilinden etin karasına kadar birçok rengin girip çıktığı mutfağınızı biraz da kendiniz renklendirmeye ne dersiniz?

Evlerimizde bu kadar önemli bir yer işgâl eden, hattâ kimi ailelerin oturma odası yerine kullandığı mutfağa bazı dokonuşlarla renk katarak, bu mekânı çok daha eğlenceli ve iç açıcı bir hale getirmeniz mümkün. Bu yazıda sizler için, mutfağınıza renk katmanın 6 farklı yolunu örnekler üzerinden inceledik.