33 göz alıcı salon, 33 parlak fikir

Evlerimizin en önemli odası olan salonların dekorasyonuna da binbir özen gösterir, hem rahat ve konforlu, hem işlevsel, hem de estetik açıdan gözümüzü doyuracak bir salon sahibi olmak isteriz. Kimileri bunun için salon aydınlatmasından tutun da en ufak mobilya ya da aksesuarın seçimine kadar kılı kırk yarar. Ama salonumuzun tasarımına ne kadar çok özen göstermiş olsak da her zaman için başka salonlardan öğrenecek, ilham alacak ya da görüp doğrudan kopya çekecek bir şeyler görebiliriz. Dünyanın farklı ülkelerinden farklı tarzlara sahip salonları bir araya getirdiğimi bu yazıda siz de kendi evinizde uygulayabileceğiniz parlak bir fikirle karşılaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.