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33 göz alıcı salon, 33 parlak fikir

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​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
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Evlerimizin en önemli odası olan salonların dekorasyonuna da binbir özen gösterir, hem rahat ve konforlu, hem işlevsel, hem de estetik açıdan gözümüzü doyuracak bir salon sahibi olmak isteriz. Kimileri bunun için salon aydınlatmasından tutun da en ufak mobilya ya da aksesuarın seçimine kadar kılı kırk yarar. Ama salonumuzun tasarımına ne kadar çok özen göstermiş olsak da her zaman için başka salonlardan öğrenecek, ilham alacak ya da görüp doğrudan kopya çekecek bir şeyler görebiliriz. Dünyanın farklı ülkelerinden farklı tarzlara sahip salonları bir araya getirdiğimi bu yazıda siz de kendi evinizde uygulayabileceğiniz parlak bir fikirle karşılaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

1. Klasik bir salonda ışıklandırma seçeneği olarak avizeyi ihmal etmeyin

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

2. Mutfak-salon bileşikse iki alan arasında devamlılık oluşturacak aksesuarlar kullanın

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA Endüstriyel Oturma Odası
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

3. Boşluk ve köşeleri salon bitkileriyle değerlendirin

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Oturma Odası Mozaik Beyaz
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

4. Büyük boyutlu fotoğraflarla salonun havasını değiştirin

Sierra Grande - El Retiro Antioquia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

5. Basit yağlıboya seçeneğinin ötesine geçip sıradışı bir duvar sahibi olmaya bakın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

6. Klasik tarzı seviyorsanız nötr renkleri denge unsuru olarak kullanın

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Oturma Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

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7. Açık renkli bir salonu, canlı renklere sahip yastıklarla neşelendirin

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

8. Zeminde nostaljik yer karosu kullanarak evinizde orijinal bir hava yaratın

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Oturma Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

9. Duvarda tablo sevmiyorsanız, işlevsel ama tablo gibi bakılacak bir mobilya ya da aksesuar kullanın

Nuevo Catálogo 2015, Lola Glamour Lola Glamour Çalışma OdasıDepo
Lola Glamour

Lola Glamour
Lola Glamour
Lola Glamour

10. Vintage mobilya ve aksesuarlarla evinize soylu bir hava katın

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd Klasik Oturma Odası Beyaz
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

11. Farklı doku ve yapı malzemelerini birlikte kullanarak monotonluğu önleyin

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Oturma Odası
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

12. Dar bir salonu açık renklerle ferah kılabilirsiniz

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Modern Evler
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

13. Mutfak ve oturma alanını ayrı bölümler olarak değerlendirmek istiyorsanız farklı zeminler kullanın

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta Modern Oturma Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

14. Eklektik bir salonu aksesuarlarla zenginleştirin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

15. Aksesuarlarınız ve süs eşyalarınız için duvarda küçük bir niş oluşturun

CASA DE FAZENDA, IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores Rustik Çalışma Odası
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores
IDALIA DAUDT Arquitetura e Design de Interiores

16. Beyaz ağırlıklı mekânda canlı renklere sahip bir çiçek her zaman iyi fikirdir

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Akdeniz Oturma Odası
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

17. Salonunuz darsa duvar içinde oyuklar oluşturup işlevsel hale getirin

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Oturma Odası
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

18. İki alan arasında sınır oluşturmak için köşe takımı kullanın

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Oturma Odası
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

19. Farklı ve çılgın renkleri genel çizgiyi bozmayacak şekilde bir araya getirmekten korkmayın

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Eklektik Oturma Odası
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

20. Bol ışık alan bir eviniz varsa pencere önlerini kapatmayın

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Modern Oturma Odası Seramik Beyaz
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

21. Bir kontrast unsuru olarak siyah mekânlara asalet katar

Casa Restrepo, Maria Mentira Studio Maria Mentira Studio Modern Oturma Odası Taş Gri
Maria Mentira Studio

Maria Mentira Studio
Maria Mentira Studio
Maria Mentira Studio

22. Duvarların boş kalmasın, sanat eserleriyle evine hava kat

Casa del Portico, David Macias Arquitectura & Urbanismo David Macias Arquitectura & Urbanismo Modern Oturma Odası
David Macias Arquitectura &amp; Urbanismo

David Macias Arquitectura & Urbanismo
David Macias Arquitectura &amp; Urbanismo
David Macias Arquitectura & Urbanismo

23. Modern bir salonun ışıklandırması da mutlaka buna uyumlu olmalı

Wunderschöne Design Bücherregale, Livarea Livarea Oturma OdasıRaflar
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

24. Beyazın soğukluğunu ahşabın sıcaklığıyla dengeleyin

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali Tropikal Oturma Odası
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

25. Minimalist bir tarzınız varsa siyah-beyaz doğru seçimdir

CASA MNC, Tramas Tramas Modern Oturma Odası
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

26. Evinize asalet ve zenginlik katmak için küçük bir alanda da olsa mermer kullanabilirsiniz

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Oturma Odası
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

27. İnce uzun bir mekânda gün ışığını engellemeyecek mobilyalar kullanın

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Modern Oturma Odası
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

28. Merdiven altı gibi boşlukları efektif kullanmanın yollarını arayın

CASA XOCHIMILCO _ II, rOOtstudio rOOtstudio Modern Oturma Odası
rOOtstudio

rOOtstudio
rOOtstudio
rOOtstudio

29. Açık renk bir salonda monotonluğu önlemek için koyu renk halı kullanın

Riviera Maison Herbstkollektion 2018, Villa Riviera Villa Riviera Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Villa Riviera

Villa Riviera
Villa Riviera
Villa Riviera

30. Çıplak tuğlayla evinize endüstriyel bir hava katabilirsiniz

Showroom, The Blue House The Blue House Modern Oturma Odası
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

31. Modern bir salonda geleneksel bir kilim denge unsuru olabilir

Casa estudio de madera, dom arquitectura dom arquitectura
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

32. Ahşap tavan kirişleri eve rustik ve rahat bir hava katar

Casa Copacabana, interior137 arquitectos interior137 arquitectos Modern Yemek Odası
interior137 arquitectos

interior137 arquitectos
interior137 arquitectos
interior137 arquitectos

33. Köşe takımıyla alanı maksimize edebilirsiniz

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Oturma Odası
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Bu yazı ilginizi çektiyse, ’Burçlara göre salon dekorasyonları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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