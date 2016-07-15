8 iç açıcı teras örneği

Şehrin kalabalığı, iş stresi ve yorgunluk insanları yıpratan etkenlerdir. Bu etkenlerden kurtulmak, şehrin kalabalığından uzak kalmak ve ailenizle keyifli dakikalar yaşamak için evinizin terasında ruhunuzu deşarj ederek mutlu ve dinlendirici zamanlar geçirebilirsiniz. Kendinizi dinlendireceğiniz iç açıcı ve ferah teras alanları için şık, zarif ve doğal tasarımlar yapmalısınız. İç açıcı teras dekorasyonları ile teraslarınız sizin için huzur kaynağı ve ruhunuzu dinlendirip deşarj ettiğiniz terapi alanları olacaktır. Teras dekorasyonu yaparken bir terasın iç açıcı güzelliğe ve konfora sahip olması için dünya genelinde uygulanmış olan özel teras dekorasyonlarının bir araya getirildiği iç açıcı ve ferah teras dekorasyonlarını incelemeli, homify farkı ile teraslarınızın muhteşem güzellikte ve dinlendirici özellikte olmasını sağlayabilirsiniz. Doğal, şık ferah ve görsel teraslar için örnek teras uygulamalarını birlikte inceleyelim.