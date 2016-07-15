8 iç açıcı teras örneği

Şehrin kalabalığı, iş stresi ve yorgunluk insanları yıpratan etkenlerdir. Bu etkenlerden kurtulmak, şehrin kalabalığından uzak kalmak ve ailenizle keyifli dakikalar yaşamak için evinizin terasında ruhunuzu deşarj ederek mutlu ve dinlendirici zamanlar geçirebilirsiniz. Kendinizi dinlendireceğiniz iç açıcı ve ferah teras alanları için şık, zarif ve doğal tasarımlar yapmalısınız. İç açıcı teras dekorasyonları ile teraslarınız sizin için huzur kaynağı ve ruhunuzu dinlendirip deşarj ettiğiniz terapi alanları olacaktır. Teras dekorasyonu yaparken bir terasın iç açıcı güzelliğe ve konfora sahip olması için dünya genelinde uygulanmış olan özel teras dekorasyonlarının bir araya getirildiği iç açıcı ve ferah teras dekorasyonlarını incelemeli, homify farkı ile teraslarınızın muhteşem güzellikte ve dinlendirici özellikte olmasını sağlayabilirsiniz. Doğal, şık ferah ve görsel teraslar için örnek teras uygulamalarını birlikte inceleyelim.
Teras dekorasyonu yapılırken doğal olmasına özen göstermelisiniz. Doğal teraslar, canlı ve doğal bitkilerin çokça yer aldığı modern bir şekilde dekore edilmiş ve konfor açısından kusursuz olan teraslardır. Örnek teras uygulamasında olduğu gibi çiçek bahçesi manzarasına sahip tuğlalar ile ayrılmış muhteşem aydınlatması ile ışıl ışıl olan teras, insanın içini açan ferah bir güzelliğe sahip teras olmuş.
Teras dekorasyonlarının imkanlar dahilinde geniş olması ve konfor açısından rahat olması insanların daha rahat olmalarını sağlar. Bu teras örneğinde olduğu gibi yeşil bitkilerin yoğun olduğu duvarlar arasında geniş bir alan özel gölgelik ile kapatılmış ve modern mobilyalar ile ferah bir teras ortaya çıkarılmış.
Bahçenizde evinizle entegre bir şekilde inşa edilmiş ahşap teras alanı evinizi güzelleştirip daha görsel bir hale getireceği gibi resimdeki gibi insanın huzur bulacağı mutlu olacağı bir teras şeklinde de dekore edilerek hem doğal hem de ferah bir teras dekorasyonu yapılabilir.
Yaşadığınız alanın manzarası insanı mutlu edecek kadar güzel ise resimdeki gibi tamamen cam bölmelerden oluşturulmuş cam teraslar yaparak kışın güneşleneceğiniz ve manzaranın ayaklarınızın altında olduğu bir teras dekorasyonu yapabilirsiniz.
Geniş ve dekoratif bir şekilde dekore edilmiş bir bahçeniz varsa resimdeki gibi evinizin bir tarafını açık bir teras haline getirebilirsiniz. Modern ve bahçe ile uyumlu teras mobilyaları tercih ederek hem bahçenin doğallığını korumuş olursunuz hem de teras keyfini bahçe ile iç içe yaşama şansı elde etmiş olursunuz.
Eğer bir kır evi veya çiftlik evi sahibiyseniz resimdeki gibi doğal taşların bir arada olduğu kurumuş dekorasyon bitkilerini kullandığınız doğallıkta nirvanaya ulaştığınız bir teras sahibi olabilir ve hayatınızın geri kalanında huzur kaynağı olarak bu terası kullanabilirsiniz. Doğal taşlarla yapılmış olan teras alanı gayet ferah ve iç açıcı bir güzelliğe sahip.
Bir terasın manzarası veya boyutu kadar önemli olan bir diğer özellikte teras mobilyalarının uyumlu ve konforlu olmasıdır. Evinizin bir yaşam alanı olarak düşüneceğiniz teraslar aynı zamanda sizin özel alanınızda olacaktır. Dinlenme alanı, okuma alanı veya misafirlerinizi ağırladığınız bir alan olarak hem konforlu ve modern mobilyalara sahip olan hem de genel dekorasyonla uyumlu olan mobilyalar tercih edilmek zorundadır.
Hepimizin hayal ettiği bir teras dekorasyonu ile karşınızdayız. Ahşapların doğallığı ile, modern bir havuzun eşliğinde şirin, sevimli bir teras dekore edilmiş ve küçük bir bahçe içinde insanı rahatlatan tüm faktörlere yer verilerek muhteşem bir teras ortaya çıkarılmış.