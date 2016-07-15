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8 iç açıcı teras örneği

ümit atdağ ümit atdağ
PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
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Şehrin kalabalığı, iş stresi ve yorgunluk insanları yıpratan etkenlerdir. Bu etkenlerden kurtulmak, şehrin kalabalığından uzak kalmak ve ailenizle keyifli dakikalar yaşamak için evinizin terasında ruhunuzu deşarj ederek mutlu ve dinlendirici zamanlar geçirebilirsiniz. Kendinizi dinlendireceğiniz iç açıcı ve ferah teras alanları için şık, zarif ve doğal tasarımlar yapmalısınız. İç açıcı teras dekorasyonları ile teraslarınız sizin için huzur kaynağı ve ruhunuzu dinlendirip deşarj ettiğiniz terapi alanları olacaktır. Teras dekorasyonu yaparken bir terasın iç açıcı güzelliğe ve konfora sahip olması için  dünya genelinde uygulanmış olan  özel teras dekorasyonlarının bir araya getirildiği iç açıcı ve ferah teras dekorasyonlarını incelemeli, homify farkı ile teraslarınızın muhteşem güzellikte ve dinlendirici özellikte olmasını sağlayabilirsiniz.  Doğal, şık ferah ve görsel teraslar için örnek teras uygulamalarını birlikte inceleyelim.

Terapi terası

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Teras dekorasyonu yapılırken doğal olmasına özen göstermelisiniz. Doğal teraslar, canlı ve doğal bitkilerin çokça yer aldığı modern bir şekilde dekore edilmiş ve konfor açısından kusursuz olan teraslardır.  Örnek teras uygulamasında olduğu gibi çiçek bahçesi manzarasına sahip tuğlalar ile ayrılmış muhteşem aydınlatması ile  ışıl ışıl olan teras,  insanın içini açan ferah bir güzelliğe sahip teras olmuş.

Geniş ve rahat

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Teras dekorasyonlarının imkanlar dahilinde geniş olması ve konfor açısından rahat olması insanların daha rahat olmalarını sağlar. Bu teras örneğinde olduğu gibi yeşil bitkilerin yoğun olduğu duvarlar arasında geniş bir alan özel gölgelik ile kapatılmış ve modern mobilyalar ile ferah bir teras ortaya çıkarılmış.

Ahşap ve estetik

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bahçenizde evinizle entegre bir şekilde inşa edilmiş ahşap teras alanı evinizi güzelleştirip daha görsel bir hale getireceği gibi  resimdeki gibi insanın huzur bulacağı mutlu olacağı  bir teras şeklinde de dekore edilerek hem doğal hem de ferah bir teras dekorasyonu yapılabilir.

Cam teraslar

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

Yaşadığınız alanın manzarası insanı mutlu edecek kadar güzel ise resimdeki gibi tamamen cam bölmelerden oluşturulmuş cam teraslar yaparak  kışın güneşleneceğiniz ve manzaranın ayaklarınızın altında olduğu bir teras dekorasyonu yapabilirsiniz.

Açık teraslar

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.K EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş ve dekoratif bir şekilde dekore edilmiş bir bahçeniz varsa resimdeki gibi evinizin bir tarafını açık bir teras haline getirebilirsiniz. Modern ve bahçe ile uyumlu teras mobilyaları tercih ederek hem bahçenin doğallığını korumuş olursunuz hem de teras keyfini bahçe ile iç içe yaşama şansı elde etmiş olursunuz.

Taşın doğallığı

Karakız, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Balkon, Veranda & Teras
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Karakız

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Eğer bir kır evi veya çiftlik evi sahibiyseniz resimdeki gibi doğal taşların bir arada olduğu kurumuş dekorasyon bitkilerini kullandığınız doğallıkta nirvanaya ulaştığınız bir teras sahibi olabilir ve hayatınızın geri kalanında huzur kaynağı olarak bu terası kullanabilirsiniz. Doğal taşlarla yapılmış olan teras alanı  gayet ferah ve iç açıcı bir güzelliğe sahip.

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Mobilya ve renk uyumu

Yaz - Kış Balkon Keyfi..., Albert Genau Albert Genau Modern Balkon, Veranda & Teras
Albert Genau

Yaz – Kış Balkon Keyfi…

Albert Genau
Albert Genau
Albert Genau

Bir terasın manzarası veya boyutu kadar önemli olan bir diğer özellikte teras mobilyalarının uyumlu ve konforlu olmasıdır. Evinizin bir yaşam alanı olarak düşüneceğiniz teraslar aynı zamanda  sizin özel alanınızda olacaktır. Dinlenme alanı, okuma alanı veya misafirlerinizi ağırladığınız bir alan olarak hem konforlu ve modern mobilyalara sahip olan hem de genel dekorasyonla uyumlu olan mobilyalar tercih edilmek zorundadır.

Şık, zarif ve estetik

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Balkon, Veranda & Teras
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Hepimizin hayal ettiği bir teras dekorasyonu ile karşınızdayız. Ahşapların doğallığı ile,  modern bir  havuzun eşliğinde şirin, sevimli bir  teras dekore edilmiş ve küçük bir bahçe içinde insanı rahatlatan tüm faktörlere yer verilerek muhteşem bir teras ortaya çıkarılmış.

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