Modernist çizgilerle tasarlanan göz alıcı bir ev!

Öncesi ve sonrası ile küçük bir dairenin nasıl dizayn edildiğini tanımaya hazır olun. Bugün sizlere modern çizgilerle dizayn edilen küçük bir evin, yapım aşamalarını öncesi ve sonrası ile tanıtacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen projeleri inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Eğimli tavan bulunan iç mekanlarda, dar ve küçük alan etkisini minimuma indirmek için renk, doku ve materyal alternatiflerini değerlendiriliyor. Projede, yapım aşamalarından sonrası ferah ve iç açan atmosferi ile modern stil dizayn edilen bir daireyi gözlemleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla beklemeden, projenin iç mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Yapım aşamasında duvar zemini üzerinde herhangi bir kaplama türü yokken görünüm mevcut. Aynı şekilde döşeme zemini kaplaması henüz yapılmamış. İnşa sırasında henüz tamamlanmamış iç duvar ve döşeme yüzeyleri kaplanmak üzere hazırlanıyor ve kapı girişi yerleri belirleniyor.
Tamamlanmadan önceki haliyle, eğimli çatının bulunduğu odayı görüyoruz. Genel olarak küçük ve dar mekanların, eğimli çatı ile daha dar bir görünüme kavuşması mümkündür. Renk, doku ve hacim detayları ise ferahlık ve derinlik katan unsurlar arasında yer alır.
Palmiye ağaçları içeren duvar dekoru ile göze hitap eden bir sonuç elde edilmiş. Sarı ışık oturma alanları için en ideal tondur. Aynı şekilde uyum ve ahenk içeren duvar dekorları ise, sarı ışık ile daha da ön plana çıkıyor. Tamamlandıktan sonra ışıl ışıl ve ferah bir iç mekan atmosferi sağlanıyor.
Duvar dekorları ile ön plana çıkan iç mekanda, mobilya ve koltuk tercihlerinde sade ve yalın çizgiler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla göze hitap eden duvar dekoru ile denge unsuru sağlanıyor. Sürgülü cam kapı sistemleri ise derinlik katan unsurlar arasında yer alır.
Natürel renk tonlarının bir arada kullanılması tercih edilen mutfak çalışmasında, krem, kahve tonları ve doğadan motifler işleniyor. Ahşabın doğal dokusu ise iç mekanda uyum ve ahenk yakalıyor. L mutfak tezgahı ile, küçük bir mutfağın ihtiyacı muntazam karşılanıyor.
Eğimli tavan, birçok kişi için sorun teşkil edebilir. Açık renk tonlarında duvar kaplamaları, natürel renk ve dokularda mobilya alternatifleri değerlendirilerek, göze hitap eden bir sonuç elde edilmiş. Mobilyaların ebatları ise, kullanılan duvar ebatı ile belli bir oran ve ölçüye uygun olarak dizayn edilir, daha geniş bir görünüm kazandırılır.
Küçük evler için depolama sistemleri olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Özellikle gömme dolaplar, merdiven altı raf ve çekmece sistemleri, yatak altı çekmeceleri gibi alternatifler, hem pratik hem de fonksiyonel çözümler arasında yer alır.
Gerek ışıklandırma unsurları, gerekse duvar dekoru karyola tercihi açısında küçük yatak odaları için uygun alternatifler değerlendirilmiş. Benzer şekilde uyum ve ahengi yakalayan renk ve dokular, eğimli tavanın yaratacağı dar görünüm veren etkiyi azaltmış.
Modern çizgilerle dizayn edilen küçük ev projesinin ferah banyosundan bir görünüm. Materyal, renk ve doku kombinasyonları açısından modernist yaklaşım ve şıklıktan ödün verilmemiş. Nişler, dekoratif ayna, gömülü dolaplar ise pratiklik ve fonksiyonellik açısından ön plan çıkan detaylar arasında yer alıyor.
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