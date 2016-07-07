Modernist çizgilerle tasarlanan göz alıcı bir ev!

Öncesi ve sonrası ile küçük bir dairenin nasıl dizayn edildiğini tanımaya hazır olun. Bugün sizlere modern çizgilerle dizayn edilen küçük bir evin, yapım aşamalarını öncesi ve sonrası ile tanıtacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen projeleri inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Eğimli tavan bulunan iç mekanlarda, dar ve küçük alan etkisini minimuma indirmek için renk, doku ve materyal alternatiflerini değerlendiriliyor. Projede, yapım aşamalarından sonrası ferah ve iç açan atmosferi ile modern stil dizayn edilen bir daireyi gözlemleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla beklemeden, projenin iç mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.