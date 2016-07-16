Dar alanlar için özel tasarımlar

Evinizde küçük ve boş alanları dekorasyona kazandırmak ve boş kalmasını önleyerek zarif yaşam alanları oluşturmak için farklı tasarımlar ve özel fikirlere ihtiyaç vardır. Evinizde; banyoda, salonda, oturma odasında veya diğer odalardan birinde boş ve kullanılamayan bir alanı kullanmak için özel bir çalışma yapmalı ve bu alanların hem kullanılmasını sağlamalı hem de zarif bir görünüme sahip olmasını sağlayarak ölü alanın ne kadar mükemmel görünebileceğini şahit olmalısınız. Bu tip kullanılmayan alanlar için homify dar ve küçük alan tasarımlarını inceleyerek evinizde bulunan ve dekorasyona kazandırmak istediğiniz dar alanları şık ve kusursuz bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edebilirsiniz. Ayrıca bu alanları kullanılacak şekilde tasarlayarak evinizin daha kullanışlı ve işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz.