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Dar alanlar için özel tasarımlar

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Mutfak
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Evinizde küçük ve boş alanları dekorasyona kazandırmak ve boş kalmasını önleyerek  zarif yaşam alanları oluşturmak için farklı tasarımlar ve özel fikirlere ihtiyaç vardır. Evinizde; banyoda, salonda, oturma odasında veya diğer odalardan birinde boş ve kullanılamayan bir alanı kullanmak için özel bir çalışma yapmalı ve bu alanların hem kullanılmasını sağlamalı hem de  zarif bir görünüme sahip olmasını sağlayarak ölü alanın ne kadar mükemmel görünebileceğini şahit olmalısınız. Bu tip kullanılmayan alanlar için homify dar ve küçük alan tasarımlarını inceleyerek evinizde bulunan ve dekorasyona kazandırmak istediğiniz dar alanları şık ve kusursuz bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edebilirsiniz. Ayrıca bu alanları kullanılacak şekilde tasarlayarak evinizin daha kullanışlı ve işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz.  

Banyoda oturma odası

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Modern Banyo
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Banyo da oturma odası düşüncesi ilk duyduğunuzda delice  gelebilir ancak bu fikir göründüğü kadar delice değil aksine uygulanabilir hali ile mükemmel bir fikirdir. Banyo da yer alan alanları değerlendirerek  resimdeki gibi oturma odası olarak da kullanabileceğiniz çocuklarınıza tuvalet alışkanlığı kazandırırken dinlenebileceğiniz minik oturma odası tasarlayabilirsiniz.  Pencere önünde yer alan alana ahşap bir kasa ve renkli minderler koyarak bu alanı dinlenme alanı veya minik oturma odası olarak dekore edebilirsiniz.

Balkonda bir ofis

balKonzept Balkontisch, studio michael hilgers studio michael hilgers BahçeMobilyalar
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Siz de eve iş getiren iş koliklerdenseniz veya homeofis çalışan biriyseniz balkonunuzda güneşlenirken veya dinlenirken bir yandan da iş yapabilirsiniz. Balkonunuza yerleştireceğiniz katlanabilir bir şezlong ve bilgisayarınızı muhafaza edecek bir mobil tabla ile balkon keyfi yaparken bir yandan da çalışabileceksiniz. Örnek uygulama da olduğu gibi balkon korkuluklarına sabitlenmiş bilgisayar tablası  ve şezlong keyifli bir balkon ofisi oluşturmuş.

Kitaplık üzeri yatak

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kinzo-berlin

kinzo-berlin
kinzo-berlin
kinzo-berlin

evinizde kitaplarınızı muhafaza edeceğiniz bir alan yoksa size fonksiyonel bir yatak önerebilirim. Yatağınızı resimdeki gibi altı kitaplık üstü yatak olacak şekilde tasarlayıp yaparsanız aynı alan içinde hem yatabilir hem de ayrı kalamadığınız kitaplarınızı muhafaza edebilirsiniz. Bu sayede evinizi fonksiyonel bir şekilde kullanmakla kalmamış olacak aynı zamanda evinizi de işlevsel bir şekilde dekore etmiş olacaksınız. 

Mutfakta kütüphane

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kitapla yatıp kitapla kalkan biriyseniz kitaplarınızı titiz bir şekilde muhafaza etmek istersiniz. Evinizde yeterli yeriniz yoksa yapacağınız tek yol resimdeki gibi mutfak adasının alt kısmını veya orta masanın alt kısımlarını kitaplık şeklinde tasarlamak ve mutfağınızda bir kütüphane sahibi olmaktır. Bu yöntemle hem kitaplarınızdan ayrı kalmamış olacaksınız hem  mutfağınızın dekorasyonunu zenginleştirmiş olacaksınız hem de kitaplarınızı titiz bir şekilde muhafaza etmiş olacaksınız.

Köşe sineması

Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

evinizde bir sinema odası veya film izleme odası yaptırmak isteyip yeterli oda olmadığı için hevesi kursağında kalanlardansanız yapacağınız en iyi  şey evinizin bir köşesini sinema şeklinde düzenlemektir. Evinizde bir odanızın köşesini  iki kişilik bir kanepe veya oturma alanı olarak düzenleyip, karşısına bir büyük ekran televizyon veya sinema perdesi yerleştirerek ve keyfinize bakın.  Sinema köşesini tarzınıza uygun renklerde seçerek evinizin muhteşem bir köşe dekorasyonuna sahip olmasını da sağlayabilirsiniz.

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