Türkiye'den hayallerinizi süsleyecek bir ev

Önce evin en şık ve en gösterişli alanı olan salondan başlayalım. Evde salon ve yemek odası misafir ağırlanan ana mekan olarak bir arada dizayn edilmiş. Bunun için de oldukça şık ve görkemli mobilyalarla tasarlanan salonda klasik bir tarz hakim. Salonun televizyonun etrafında şekillenen oturma alanında kapitone dikişli konforlu ve klasik bir koltuk, uzun ve yine kapitone dikişli şık puf bankla takım oluşturuyor. Balkona açılan kapının önüne de iki adet gümüş kolları olan berjer yerleştirilmiş. Berjerlerin gümüş ayrıntıları orta sehpanın rengiyle de mükemmel bir ahenk içinde. Beyaz ve gümüşün harmanlandığı sıra dışı ama yine klasik tarzlı televizyon ünitesi de salonun göz dolduran detaylarından biri.