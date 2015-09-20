Türkiye'den hayallerinizi süsleyecek bir ev

İçinde cıvıl cıvıl çocukların koşuşturduğu, neşeli çocuk odalarıyla hareketlenen, klasik tarzda dizayn edilmiş sosyal alanlarıyla kendine hayran bırakan ve yemyeşil bahçesi ve dinlendirici havuzuyla bütünüyle bir hayal evine dönüşen muhteşem bir dekorasyon ve mimari tasarım örneğinin kapısını çalacağız bu yazımızda. Hebart Mimarlık Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu güzel ev gösterişin samimiyetle buluştuğu bir tarz benimsenerek tasarlanmış.
Önce evin en şık ve en gösterişli alanı olan salondan başlayalım. Evde salon ve yemek odası misafir ağırlanan ana mekan olarak bir arada dizayn edilmiş. Bunun için de oldukça şık ve görkemli mobilyalarla tasarlanan salonda klasik bir tarz hakim. Salonun televizyonun etrafında şekillenen oturma alanında kapitone dikişli konforlu ve klasik bir koltuk, uzun ve yine kapitone dikişli şık puf bankla takım oluşturuyor. Balkona açılan kapının önüne de iki adet gümüş kolları olan berjer yerleştirilmiş. Berjerlerin gümüş ayrıntıları orta sehpanın rengiyle de mükemmel bir ahenk içinde. Beyaz ve gümüşün harmanlandığı sıra dışı ama yine klasik tarzlı televizyon ünitesi de salonun göz dolduran detaylarından biri.
Evin salonu aslında iki farklı oturma alanı ve bir yemek alanı olarak üç bölüme ayrılmış. İlk oturma alanı, yukarıda gördüğümüz gibi televizyon odaklı bir yaşam alanı olarak dizayn edilmiş. Odanın diğer kenarına yerleştirilmiş olan diğer oturma alanı ise modern şömine ünitesinin çevresinde konumlanmış. Konforlu koltuklar, şık bir dresuar ve hareketli bir aynayla şöminenin etrafında estetik, samimi ve sıcak bir atmosfer oluşturulmuş. Duvarlardaki nişler de içlerine yerleştirilmiş olan aydınlatma unsurları, şık aksesuar ve fotoğraf çerçeveleriyle hem klasik bir estetiği yansıtıyor hem de kişisel ve sıcak bir ortam oluşturuyorlar.
Salondaki bu iki farklı yaşam alanını birleştiren yemek alanı da aynı klasik estetik anlayışıyla dizayn edilmiş. Metal ve camın harmanlandığı işlemeli yemek masası ve mor sandalyeler ağırbaşlı ve karakterli bir atmosfer oluştururken, özel konuklar ağırlayacak kadar da seçkin bir yapıya sahip.
Salonun oturma alanında dikkat çeken bir başka iç mimari tasarım unsuru da tavan nişi uygulaması ve nişin içine gizlenmiş aydınlatma. Nişin kenarlarına yerleştirilmiş ışıklandırma unsurlarının yanı sıra tavanın ortasına yerleştirilmiş şık avize de odanın estetiğine katkıda bulunan dekoratif bir aksesuar olma niteliği taşıyor. Oldukça düzgün ve estetik bir şekilde yanlara doğru açılan perdelerin tasarım ve renkleri de odanın geneliyle uyum sağlıyor.
Ebeveyn yatak odasında da salonda gördüğümüz gösterişli klasik tarzın hakimiyetini devam ettirdiğine tanık oluyoruz. Yatak odasında ilk dikkat çeken tasarım unsuru elbette o görkemli, gösterişli ve klasik dizaynıyla kendisine hayran bırakırken konforluyla da öne çıkan yatak bazası ve yatak başı. Yatağın arka tarafındaki cephede bulunan duvarın da boydan boya ayna ile kaplanması odaya eşsiz bir hava katarken odayı genişletiyor ve derinliğini arttırıyor.
Banyoda ise renkli ve şık bir atmosferle karşılıyor konukları. Banyonun genel yapısı geniş küvetli duşakabin ve yuvarlak hatlı ayna ve lavabo hem samimi hem de canlı ve hareketli bir tasarıma sahip.
Yazının başında da dediğimiz gibi evde iki tane de cıvıl cıvıl çocuk odası bulunuyor. İlk çocuk odasında mor renk tonları hakim ve prenseslere layık bir dekorasyon beyaz arka planlı yine mor desenli duvar kağıdıyla desteklenmiş.
İkinci çocuk odasındaysa daha küçük yaş grubuna yönelik bol oyuncaklı ve pespembe bir tasarımla karşılaşıyoruz. Karyolanın üzerindeki perde şeklindeki cibinlik de hem çocukların sevebileceği hem de onları sineklerden koruyabilecek sağlıklı ve eğlenceli bir aksesuar.