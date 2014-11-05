Renkleriyle göz alan bir Fransız dairesi

Dekorasyon ve tasarım uzmanları genellikle birden fazla canlı ve göz alıcı rengi bir araya getirmemek gerektiğini söylese de, renklere, hele de pastel tonlarına düşkünseniz, bu kuralı bir kereliğine çiğneyip, bugün size tanıtacağımız gibi zevkli ve büyüleyici bir dekorasyona imza atmanız mümkün. Fransa'daki bu daire, sanki malzemelerin henüz kaldırılmadığı bir sitcom dizi setini andırsa da, içinde gerçek insanların yaşadığı gerçek bir daire. Renklere tutkuluysanız, gelin size fikir ve ilham verebilecek bu daireye yakından bakalım.
İlk bakışta böyle görünmüyor olabilir, ama bu oturma odasındaki renkler aslında belirli bir sisteme göre düzenlenmiş ve öyle olduğu için de belirli bir ahenk duygusu yansıtabiliyorlar. Gördüğünüz gibi evin salonu farklı bölümlere ayrılmış ve her bölüm bir renkle tematize edilmiş. Ayrıca yine her bir bölüm için seçilen rengin, temel kahverengi tonlarıyla dengelendiğini ve ortaya çıkan genel etkiyi yumuşattığını da görmek mümkün. Salonun sağ tarafında turkuaz ağırlıklı parlak açık mutfak daha kahverengi tonlarındaki alt dolaplar ve tezgâhlarla dengelenirken göze hoş gelen bir etki yaratıyor. Salonun bu perspektiften bakıldığında en önde kalan kısmı tekli koltuk ve halının mavisine rağmen odanın gerisine oranla biraz daha arka planda kalırken, karşı duvardaki sarı rengin laminant parkeyle uyumu da dikkat çekiyor. Bütün bu renklere rağmen, bir bütün olarak bakıldığında karşımızda gözü yormak şöyle dursun, huzurlu bir ortam bulunuyor.
Canlı renkleri dışında bu eve karakterini veren bir unsur da dekorasyon için seçilen malzemeler elbette. Salonun yemek masasına ayrılan kısmına yakından bakınca bunu daha iyi görebiliyoruz. Yukarıdan bir balık ağı gibi sallanan ve devasa bir mantarı andıran orijinal lamba ve duvardaki sarı rengin çiğliğini dengeleyen modern sanat ürünleri mekâna karakter kazandırıyor. Ayrıca gerek sandalyelerin, gerekse de masa ve sehpanın üzerindeki dekorasyon unsurlarının seçimi hem organik bir bütünlüğe hizmet ediyor, hem de mekânın genel uyumlu havasını bozmuyorlar.
Şimdi gelin bu küçük daireye bir başka açıdan bakalım. Gördüğünüz gibi salondan açılan iki kapı var. Bunlardan biri evin banyosuna, diğeri de yatak odasına açılıyor. Ahşap kaplama zemin odadaki renk cümbüşünü dengelerken, iki kapının arasındaki küçük raflar da hem dar bir mekânın maksimum kullanımına örnek oluşturuyor, hem de şık dekoratif malzemeleri koymak için bir platform görevi görüyor. Aynı şekilde banyo kapısının hemen sağında duran orijinal ışık da hem karakteriyle kendini belli ediyor, hem de genel atmosferi tamamlayan bir unsur oluyor.
Yukarıda da söylediğimiz gibi bu daireyi zevkli ve özel kılan en önemli etkenlerden biri küçük dekorasyon malzemelerinin özenle seçilmiş olması ve yarattıkları göze hoş gelen etki. Yatak odasına açılan küçük odanın mutfakla aynı renge boyanmış duvarlarında, yine renk açısından bir denge unsuru teşkil eden rafları ve en üstte de yapay kuşları görüyoruz. Bu iki bölümü ayıran pencerenin ahşap kaplaması genel huzurlu havayı daha da vurgularken, yatak odasına girdiğiniz anda bambaşka bir sıcaklık ve asalet sizi karşılıyor. Gerek seçilen kırmızının tonu, gerekse de yatak örtüsü bu etkiyi sağlayan unsurlar olarak dikkat çekiyor.
Son olarak bu enteresan evin banyosuna da bir göz atıp turumuzu sonlandıralım. Her odasında farklı bir rengi gördüğümüz bu dairenin banyosunda ise son derece cesur bir sarıdan yana karar kılınmış. Ama özellikle sabahın erken saatlerinde kullanılan bir oda için böyle bir seçimin güne iyi başlamak açısından mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Evin salonunda gördüğümüz denge unsurlarının görevini banyoda ise beyaz duş perdesi ve fayanslar oluşturuyor. Eski guguklu saatleri andıran küçük saat ise bütün bu manzarayı tamamlayan hoş bir ayrıntı.
Peki siz bu evi nasıl buldunuz? Kendi evinizde böylesine cesur tercihler yapmak ister miydiniz?