Renkleriyle göz alan bir Fransız dairesi

Son olarak bu enteresan evin banyosuna da bir göz atıp turumuzu sonlandıralım. Her odasında farklı bir rengi gördüğümüz bu dairenin banyosunda ise son derece cesur bir sarıdan yana karar kılınmış. Ama özellikle sabahın erken saatlerinde kullanılan bir oda için böyle bir seçimin güne iyi başlamak açısından mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Evin salonunda gördüğümüz denge unsurlarının görevini banyoda ise beyaz duş perdesi ve fayanslar oluşturuyor. Eski guguklu saatleri andıran küçük saat ise bütün bu manzarayı tamamlayan hoş bir ayrıntı.

Peki siz bu evi nasıl buldunuz? Kendi evinizde böylesine cesur tercihler yapmak ister miydiniz?