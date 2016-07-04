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Baştan yaratılan bir daire

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metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Oturma Odası
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Yenileme projeleri çoğu zaman bir evi sıfırdan yapmaktan bile daha zordur. Özellikle apartman dairelerinde bu zorluklar en azından ikiye katlanır. Sonuçta sizden başka pek çok ailenin yaşadığı veya pek çok farklı iş yerinin bulunduğu bir binada bol miktarda inşaat işi de gerektiren bir yenileme yapmak, komşularınızla süre ve gürültü saatleri konusunda uzlaşmanızı gerektiren bir konudur. Üstelik tadilat sırasında ortaya çıkacak inşaat artıklarını, eski eşyaları ve molozları evden tahliye etmek de oldukça zor bir iştir. Hele bir de eviniz şehir merkezinde ve dairenin apartmanın üst katlarında ise daha da zor hale gelir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü pek çok kişi kapsamlı tadilat projelerine kalkışmaya cesaret edemez genellikle. Oysa bütün zorluklarına karşın bu yazımızın konusu olan evde gerçekleştirilen türden bir yenileme, pek çok avantajı da beraberinde getirecektir. Her şeyden önce içinde oturmakta olduğunuz daireyi yeniliyorsanız, yaşam kaliteniz ve konfor seviyeniz çok ciddi biçimde artacaktır. Temiz, yeni ve çağın estetik zevklerine hitap eden bir dekorasyon ve eşyalar, hayata bakışınızı pozitif bir hale getirecek ve hayatınızın farklı alanlarına da dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır. Eski ama sağlam bir apartman dairesinin yenilenmesiyle ortaya çıkacak değer ise genellikle sanıldığından daha büyüktür. Bir birimlik yatırım yaptığınız bir yenileme projesi, evinizin değerini en azından birkaç birim birden arttıracak ve sonuçta size kârlı bir yatırım olarak da geri dönecektir. 

Sıradan ve modası geçmiş bir oturma odası

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Oturma Odası
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Ülkemizdeki hemen her şehirde, rastgele bir kapıyı çalsak kadar sık karşılaşabileceğimiz türden bir oturma odası. Halihazırda çok geniş olmayan iç mekânı iyiden iyiye küçülten kalabalık ve modası geçmiş bir mobilya grubu. Yıllar içinde vitrinde ve raflarda biriken ve hangisi gerekli hangisi gereksiz olduğu asla bilinmeyen ıvır zıvırlar ve yine modası çoktan geçmiş çeşitli aksesuarlar da eklenince, ortaya hiç iç açıcı bir tablo çıkmıyor doğrusu. Bu evin gerçekten de sıkı bir tadilata ve yepyeni bir bakış açısına ihtiyacı var. 

Kötü dekorasyonun hazin sonuçları

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Oturma Odası
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Dekorasyon pek çok kişinin sandığının aksine yalnızca estetikle ilgili bir konu değildir. Doğru bir dekorasyon estetik olarak beklentileri çok düşük olan kişiler ve evler için bile olmazsa olmazdır. Aksi halde burada olduğu gibi karanlık köşelere, aşırı derecede küçülmüş ve neredeyse kullanılmış hale gelmiş odalara mahkum olabilirsiniz. Özetle doğru bir dekorasyon hiçbir şekilde lüks değil, aksine herkesin eşit düzeyde ihtiyaç duyduğu temel bir gereksinimdir.

Mutfaktan yükselen yardım çağrısı

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Mutfak
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Mutfaktaki durum ise maalesef daha da vahim. Yalnızca modası geçmekle kalmamış, aynı zamanda çok ciddi eskime belirtileri de gösteren bu mutfak, yenilenmediği takdirde önümüzdeki yılları çıkarmakta biraz zorlanabilir. Hâlâ ev sahibinin işlerini görüyor gibi görünse de, aslında bu kadar eski ve köhne bir mutfak hijyenik açıdan da pek çok risk taşıyor. Bu yüzden en kısa sürede bir yenilenmeye ihtiyacı var.

Ve… neredeyse başka bir ev

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Yemek Odası
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Modası geçmiş ve eskimiş mobilyalarla dolu bu sıkış tepiş apartman dairesinin biraz masraf ve biraz da emekle bu muhteşem daireye dönüştüğüne inanmak gerçekten de kolay değil. Ama sonuç ortada. Son derece modern mobilyalarla ve iddialı renklerle bezenmiş dairenin bu yeni halinde en dikkat çekici yönlerden biri ise yenilemeden sonra muazzam bir ferahlık ortaya çıkmış olması.

Oturma odası göz kamaştırıyor

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Oturma Odası
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Dairenin kapsamlı yenileme ve dekorasyon değişikliğinden sonra çehresi değişmekle kalmamış, adeta sınıf atlamış. Eski ile yeni dekorasyon arasında neredeyse elli yıllık bir makas oluştuğunu söylemek sanıyoruz abartı olmaz.

Ve mutfak

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Mutfak
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Hacmen pek de iddialı olmayan ve pek çok yapısal dezavantaja sahip bu mutfağın, özellikle de eski halini gördükten sonra, titiz bir çalışmayla ne hale geldiğini görmek gerçekten dikkat çekici. Çağdaş bir tasarım çizgisinin yanı sıra mevcut alanın mükemmel bir şekilde değerlendirilmiş olması ve adeta ekstra bir ferahlık ortaya çıkarılması da dikkat çekiyor. 

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