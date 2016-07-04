Baştan yaratılan bir daire

Yenileme projeleri çoğu zaman bir evi sıfırdan yapmaktan bile daha zordur. Özellikle apartman dairelerinde bu zorluklar en azından ikiye katlanır. Sonuçta sizden başka pek çok ailenin yaşadığı veya pek çok farklı iş yerinin bulunduğu bir binada bol miktarda inşaat işi de gerektiren bir yenileme yapmak, komşularınızla süre ve gürültü saatleri konusunda uzlaşmanızı gerektiren bir konudur. Üstelik tadilat sırasında ortaya çıkacak inşaat artıklarını, eski eşyaları ve molozları evden tahliye etmek de oldukça zor bir iştir. Hele bir de eviniz şehir merkezinde ve dairenin apartmanın üst katlarında ise daha da zor hale gelir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü pek çok kişi kapsamlı tadilat projelerine kalkışmaya cesaret edemez genellikle. Oysa bütün zorluklarına karşın bu yazımızın konusu olan evde gerçekleştirilen türden bir yenileme, pek çok avantajı da beraberinde getirecektir. Her şeyden önce içinde oturmakta olduğunuz daireyi yeniliyorsanız, yaşam kaliteniz ve konfor seviyeniz çok ciddi biçimde artacaktır. Temiz, yeni ve çağın estetik zevklerine hitap eden bir dekorasyon ve eşyalar, hayata bakışınızı pozitif bir hale getirecek ve hayatınızın farklı alanlarına da dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır. Eski ama sağlam bir apartman dairesinin yenilenmesiyle ortaya çıkacak değer ise genellikle sanıldığından daha büyüktür. Bir birimlik yatırım yaptığınız bir yenileme projesi, evinizin değerini en azından birkaç birim birden arttıracak ve sonuçta size kârlı bir yatırım olarak da geri dönecektir.