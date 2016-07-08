İncelikle tasarlanan modern bir aile evi!

Doğa ile iç içe, nefis manzarası ile modern bir aile evi tanımaya hazır mısınız? Natürel dokular ve renklerin bir araya gelerek iç açan atmosferi ile büyüleyecek proje, modern stil öğelerle dizayn ediliyor. Huzurlu, ferah ve dingin bir aile evi. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde projeleri inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Güney Kore'de bulunan bu şahane evin, iç ve dış mekan görsellerini incelemeye hemen başlayalım!
Modern çizgilerle tasarlanan heybetli bir cephe sizi karşılıyor. Oldukça geniş bir bahçesi bulunan evin peyzaj mimarisi de ayrıca özenli ve öne çıkıyor. Açık renk tonlarındaki ahşap doku, hem giydirme cephe kaplamasında, hem de çimler arasındaki yürüme yolunda kullanılmış. Uyum ve ahengin ön plana çıktığı arazide, natürel dokular ve renkler gözü okşuyor. Doğa ile iç içe, ferah bir atmosfer.
Modern stil zevklerle döşenen oturma odası oldukça davetkar bir görünüme sahip. Asma tavanda dizayn edilen yumuşak ışık tonları iç mekanda atmosferi tamamen değiştiriyor. Natürel dokular, objeler, aksesuarlar ve doğal materyallerle uyumlu renk kullanımı tercih edilmiş. Beyaz zambaklarla şık ve doğa ile iç içe yaklaşım iç mekanda da sürdürülüyor. Geniş pencere açıklıkları vasıtasıyla aydınlık ve temiz hava sağlayan şık bir oturma odası.
Renk ve ışık oyunları ile şık ve ışıl ışıl bir yemek alanı tasarlanıyor. Modern stil yemek masası takımı ile şık bir düzen sağlanmış. Evin diğer bölümleri ile yemek masası alanı arasında renk ve dokularda uyum ve ahenk söz konusu.
Temiz ve ferah, göze hitap eden geniş bir mutfak alanı. Natürel renk tonlarından kahverengi, krem veya bej tonları oldukça uyum ve ahenk sağlıyor. Dolayısıyla mutfakta da dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer söz konusu. Gerek ışıklandırma unsurları, gerekse natürel dokular, rahat nefes alacağınız dingin bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. Modern stil mutfak adası, şık ve fonksiyonel aksesuarla bir araya geldiğinde hem estetik, hem de akılcı bir mutfak planlaması sağlanıyor.
Tek yanı yarım duvar olarak tasarlanan duş kabini akılcı çözümlerle dizayn edilmiş. Özellikle küçük ve dar kullanım alanlarında şeffaf yüzeyler derinlik katan unsurlar barındırır, kapı girişi olan alandan görünümünü yarım duvar olarak dizayn ederek çözmüşler. Lüks banyoda ferahlık ve düzen hakim.
Nefis bir manzaraya karşı natürel dokularla döşenmiş bir balkon. Evin diğer kalan alanları ile uyum ve ahenk içeren kahverengi, bej renk tonları, ahşap dokusu burada da değerlendirilmiş. Ahşap, tuğla duvar gibi natürel dokular dingin bir atmosfer oluşturmada kolaylık sağlar, doğa ile iç içe platformda ahenk yakalar.
Aile evi için ortak kullanım alanları önem teşkil eder. Oturma odası ve mutfak kadar, oyun ve eğlenceye ayrılmış alanlar da kullanışlı ve değerlidir. Dinlenme, okuma, Tv izleme ve de dahası için özenle tasarlanmış bir duvar dekoru,fonksiyonel dolaplar ve konfor sunan koltuk modelleri değerlendirilmiş. Günün yorgunluğu ve stresini atmak için birçok kişinin hayallerini süsleyecek bir aile evi.
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