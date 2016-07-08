İncelikle tasarlanan modern bir aile evi!

Aile evi için ortak kullanım alanları önem teşkil eder. Oturma odası ve mutfak kadar, oyun ve eğlenceye ayrılmış alanlar da kullanışlı ve değerlidir. Dinlenme, okuma, Tv izleme ve de dahası için özenle tasarlanmış bir duvar dekoru,fonksiyonel dolaplar ve konfor sunan koltuk modelleri değerlendirilmiş. Günün yorgunluğu ve stresini atmak için birçok kişinin hayallerini süsleyecek bir aile evi.

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