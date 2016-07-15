Türkiye'den 7 göz alıcı koridor örneği

Koridorlar, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre dekorasyonu üzerinde daha az düşünülen alanlardır ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biridir. Hol ve koridorlar evin girişi ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasıdır dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Uygulayacağınız temaya göre koridorlarınızda gömme dolap, dresuar, ayna, raf, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı aksesuar ve mobilyayı değerlendirmek sizin elinizde. Koridor dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık ve modern tasarım örnekleriyle ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirebilirsiniz bu yüzden homify ekibi olarak sizin için yerli tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş, yaratıcı ve özgün koridor dekorasyon örneklerini derledik. Birbirinden göz alıcı bu 7 dekorasyon örneği stilinizin ilham kaynağı olabilir.
Koridorlar bütün odaların bağlantı noktası olduklarından ışıklandırmasına oldukça önem vermek gerekir. İyi ışıklandırılmış, ferah bir koridorun bütün evin dekorasyonunu etkilediğini görebilirsiniz. Başarılı tavan ışıklandırması ve ferahlık sağlayan beyaz rengi ile bu dekorasyon muhteşem bir koridor örneği. Parlak zemin döşemesi ve beyaz mobilyaları sayesinde göz alıcı bir ferahlık sunan tasarımı evinizi güzelleştirebilir. Aksesuarların bu tasarımda ne kadar önemli bir rol oynadığını da açıkça görebilirsiniz. Mobilya ve aksesuar önerilerine ihtiyacınız varsa uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Bir koridor dekorasyonunu kusursuz kılan özelliklerden biri de kullanılan malzemelerdeki renk ve doku uyumudur. Bu dekorasyonda mermer, ahşap, cam ve beton yüzeylerin birlikte ne kadar muhteşem bir ahenk oluşturduğunu ilk bakışta görebilirsiniz. Aksesuarlarından ışıklandırmasına, mobilyalarından duvar dekorasyonuna kadar her detayı ile göz alan tarz sahibi bir dekorasyon.
Koridorlar bir oda özelliği taşımadığı ve odalar arası geçiş sağladığı için genelde dar ve uzun ince bir mimari yapıya sahip oluyorlar. Bu nedenle koridor dekorasyonunda aydınlık ve ferahlık sağlanması gereken en önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Zaten yeterince geniş olmayan bir alanı kötü aydınlatmak evinizin havasını tamamen boğabileceğinden dekorasyona başarılı bir ışıklandırma ve ferah renkler ile başlayabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan ayna kapaklı beyaz dolaplar mekanı geniş göstermekle kalmamış muhteşem bir ferahlık da sağlamışlar. Ayrıca beyaz rengin büyüsü koridoru baştan aşağı sarmalamış.
Açık renklerin ahşap zemin ile birleştirildiği bu dekorasyon stili ve aksesuarları ile öne çıkıyor. Her detayın stiş çizgisi içinde belirlendiği ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu bu dekorasyon mükemmel bir koridor örneği. Evin bütün odalarına uygulanmış olan stilin devamını yansıtan bu koridor dekroasyonu ilham almak için ideal kaynak.
Evinize uyguladığınız dekorasyon gösterişli mobilya ve aksesuarları ile dikkat çekiyorsa koridorunuzda da benzer bir çizgi yakalamanız gerekecektir. Harika bir villaya ait olan bu koridor dekorasyonu her detayı ile göz alıyor. Tasarımı daha iyi tanıyabilmek için diğer odalarına da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca
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Geniş ve göz alıcı bir koridore sahip olmayabilirsiniz ama kullanacağınız aksesuarlarla ya da ufak bir dekoratif öge ile koridorunuzu muhteşem bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda, desenli bir mermer zeminin kendisi ile uyum sağlayan bir tavan ışıklandırması sayesinde mekanı nasıl canlandırdığını rahatlıkla görebilirsiniz.
Bu dekorasyonda sadelik ve şıklıktan vazgeçemeyenler için çok özel tüyolar gizli. Parlak zemin döşemesine beyaz duvarların eşlik ettiği dekorasyonda, siyah mobilya ve kapılar ile başarılı bir kontrast oluşturulmuş. Klasik tarzı tamamlayacak basit bir tabure ile de mekan canlandırılmış. Gösterişli ve ihtişamlı bir dekorasyona ihtiyacınız yoksa ve şıklıktan da vazgeçemiyorsanız bu tasarım size göre.