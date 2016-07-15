Türkiye'den 7 göz alıcı koridor örneği

Koridorlar, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre dekorasyonu üzerinde daha az düşünülen alanlardır ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biridir. Hol ve koridorlar evin girişi ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasıdır dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Uygulayacağınız temaya göre koridorlarınızda gömme dolap, dresuar, ayna, raf, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı aksesuar ve mobilyayı değerlendirmek sizin elinizde. Koridor dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık ve modern tasarım örnekleriyle ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirebilirsiniz bu yüzden homify ekibi olarak sizin için yerli tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş, yaratıcı ve özgün koridor dekorasyon örneklerini derledik. Birbirinden göz alıcı bu 7 dekorasyon örneği stilinizin ilham kaynağı olabilir.