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Tasarım harikası bir konut

Homify Homify
dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Yatak Odası
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Ülkemizde görmeye alıştığınız tasarımların dışına çıkmaya cesaretiniz var mı? Farklı renkleri, şık dizaynı, ikonik mobilyaları, sıra dışı stili ve birçok lüks özelliği ile kafanızdaki tanımları yıkacak bir evle tanışmaya ne dersiniz? Homify 360 turunda sizlere bu kez Polonya'dan bir yaşam alanı tanıtacağız. Şık bahçesi ve alışılmadık dış cephesi ile dikkat çeken bu muhteşem ev, çelik konstrüksiyon yapılara güzel bir örnek. Betonarme yapılara göre çok daha hafif, dayanıklı ve sağlam olan çelik strüktürlü yapılar ekolojik ve modüler özellikleri ile de öne çıkıyor. Bu kadar nitelikli bir yapıyı böylesine dikkat çekici bir tasarımla bulmak sizi de çok şaşırtacak. Gelin bu özel evi birlikte oda oda inceleyelim.

Farklı villa mimarilerine ülkemizden de örnekler bulmak isterseniz “Türkiye'den mimarisi ile göz kamaştıran 6 villa” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Alışılmadık renkleri ile dış cephesi

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Evler
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Ön ve dış cephe tasarımı bir yapıyı gösteren en önemli detaydır. Dışardan bakıldığında evin içinin merak uyandırmasını istiyorsanız mutlaka dış cephesine özen göstermeniz gerekecek. Bu sıra dışı evin dış cephe tasarımında son derece özgün detaylar mevcut. Siyah zebra dış cephe ile kaplanan üst kat turuncu garaj kapısı ve pervazlarla başarılı bir kontrast oluşturuyor. Çatı ve baçe korkuluklarında da siyah rengi seçen mimarlar oldukça ilgi çekici bir dış cephe oluşturmayı başarmışlar.  

Karizmatik bir bahçe

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Evler
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Arka bahçeye açılan sürgülü kapılardan dışarı adımınızı attığınızda sizi oldukça karizmatik bir bahçe dekorasyonu karşılıyor. Şık bir pergola ile oluşturulan yemek alanı, beyaz mobilyalar ile oluşturulan oturma alanı ve ikonik mobilyaların kullanıldığı barbekü alanı ile son derece kullanışlı bir bahçeyle tanışıyorsunuz. Yer yer çimen ve çakıl taşı olarak planlanan bahçede dengeli bir bitkilendirme de sağlanmış. Böylesine bir bahçede konuklarınızla ve ailenizle vakit geçirmek harika olmaz mıydı? 

Grand Prix tutkunuysanız bu garajı görmelisiniz!

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Garaj / Hangar
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Formula 1 tutkunları bu garaja bayılacak! Start bayrağının kareli deseninden esinlenilen retro zemin döşemesi ve kırmızı dekorasyonu ile bu garaj tam bir otomobil yuvası. Evin en çok ilgi görecek alanlarından biri olan garajı farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Oldukça geniş olan mekanda, otomobilinizi park ettikten sonra artacak alanı, bir bilardo masası veya farklı bir masa oyunu ile canlandırabilirsiniz. Böylece evinizde tamamen hobilerinize ait bir alan da yaratmış olabilirsiniz.   

Ferah iç mekanlar

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Evin iç mekan tasarımında ferahlık ve fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Beyaz fon kullanılan iç mekanda, canlı renklerde mobilya ve aksesuarlar ile renkli zemin döşemeleri göze çarpıyor. Oldukça iyi aydınlatılan mekanın stil bütünlüğü ve renk dengesi kusursuz.  

Yalın bir dekorasyon

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Oturma Odası
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Dekorasyonda karşımıza çıkan mobilya ve aksesuarlar canlı renkleri ve konforlu yapıları ile dikkat çekiyor. İkonik tasarımların da sık sık kullanıldığı dekorasyonda modern ve minimal stillerin izlerini bulmak mümkün. Ayrıca zeminde kullanılan renkli, desenli seramik karolar eve sıcak bir hava kazandırmış. Tarz sahibi bir dekorasyona muhteşem bir örnek.  

Stil sahibi ögeler

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Mutfak
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Dekorasyonda ahşap, plastik, cam, seramik ve metal gibi malzemeleri bulmak mümkün. Dekorasyonda, malzeme, renk ve desen çeşitliliğine rağmen yalın yapısının korunabildiği kusursuz bir denge hakim. Alternatif aydınlatma kaynakları ile sağlanan ışıklandırma da ferahlıkta önemli bir rol oynuyor.

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Şık bir yatak odası

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Yatak Odası
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Beyaz ve toprak tonları ile oluşturulan dekorasyona camgöbeği komodin ile canlılık kazandırılmış. Bu konforlu yatak odasının hemen her detayında rahatlığın ve doğallığın izlerini bulabilirsiniz. Ayrıca aksesuarları ile de tarzını tamamlayan başarılı bir dekorasyon. 

Banyo

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Minimalist Banyo
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Beyaz renklerin tercih edildiği banyo dekorasyonunda kontrast oluşturmak için siyah zemin kullanılmış. Şık bir dresuar ile oluşturulan dekorasyonda ferahlık ve parlaklık hakim.

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