Tasarım harikası bir konut

Ülkemizde görmeye alıştığınız tasarımların dışına çıkmaya cesaretiniz var mı? Farklı renkleri, şık dizaynı, ikonik mobilyaları, sıra dışı stili ve birçok lüks özelliği ile kafanızdaki tanımları yıkacak bir evle tanışmaya ne dersiniz? Homify 360 turunda sizlere bu kez Polonya'dan bir yaşam alanı tanıtacağız. Şık bahçesi ve alışılmadık dış cephesi ile dikkat çeken bu muhteşem ev, çelik konstrüksiyon yapılara güzel bir örnek. Betonarme yapılara göre çok daha hafif, dayanıklı ve sağlam olan çelik strüktürlü yapılar ekolojik ve modüler özellikleri ile de öne çıkıyor. Bu kadar nitelikli bir yapıyı böylesine dikkat çekici bir tasarımla bulmak sizi de çok şaşırtacak. Gelin bu özel evi birlikte oda oda inceleyelim.

Farklı villa mimarilerine ülkemizden de örnekler bulmak isterseniz “Türkiye'den mimarisi ile göz kamaştıran 6 villa” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.