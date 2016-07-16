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Türkiye'den 7 görkemli salon dekorasyonu

Homify Homify
VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
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Salonun, diğer odalarla kıyaslandığında daha detaylı bir dekorasyonu vardır. Evin görünen yüzü ve konuklarınızı ağırlayacağınız oda olduğundan, dekorasyonuna biraz daha fazla özen gösterilir. En şık mobilyalar ve değerli aksesuarlar bu oda için ayrılır ve temizliğine de her daim dikkat edilir. Peki bu kadar özen gösterilen salon dekorasyonunda öne çıkan stil hangisidir? Son yıllarda ülkemizde klasik stilde ve yeni malzemelerle tasarlanmış mobilyaların son derece ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Mobilyada avangart tarz olarak yer etmiş bu yeni dönem klasiklerine ilgi duyuyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 7 salon dekorasyonu tanıtacağız. Klasik stilleri ile dikkat çeken bu görkemli salonlara bayılacaksınız.

Salon dekorasyonunuz için klasik stilin dışına çıkan önerilere ihtiyacınız varsa “Kusursuz bir salon için 7 fikir” başlıklı yazımız size farklı öneriler sunabilir.

Altın işlemelerin stili: Klasik

Vezir Özel Proje Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Özel Proje

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Salon dekorasyonu denince aklınıza varaklı koltuklar, altın işlemeler, geleneksel mobilyalar, abartılı aksesuarlar ve parlak koyu renkler geliyorsa sizin stiliniz kesinlikle klasik olmalı. Klasik stilin en belirgin özellikleri arasında gösterişli ve lüks bir görünüme sahip olmasını sayabiliriz. Sanatsal çizgileri abartılı bir üslupla yansıtan klasik stil, ihtişamlı yapısını yüzyıllar öncesine uzanan geçmişine borçlu. Salonunuzda bu stili uygulamak istiyorsanız işe kahve, bordo, koyu yeşil, gül kurusu, mürdüm gibi koyu ve ağır renklerde mobilyalar seçerek başlayabilirsiniz. Mobilyalarda kullanılan bir diğer malzeme ise ahşap olmalı. Klasik stilde metal, plastik gibi mobilya parçalarına pek yer verilmez. Koyu renkli ahşap oymaları olan koltuklar bu stilin olmazsa olmazıdır. Özellikle altın yaldızları ve işlemeleri olanlar daha öne çıkar.   

Beyaz ve ihtişamlı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik ögelerin modern bir stilde kullanıldığı dekorasyonlar da son yıllarda oldukça ilgi çekiyor. Klasik koltuk modellerinin, parlak aksesuarların modern bir fon üzerinde kullanımı her iki stilin tutkunları için de güzel sonuçlar yaratıyor. Bu dekorasyonda beyaz ve modern bir fonun klasik aydınlatma ögeleri ve aksesuarlarla zenginleştirildiğini görebilirsiniz. 

Zengin bir dekorasyon

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

VILLA ZARBIANUS -IRAK

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Salon dekorasyonunuzun zengin görünmesini istiyorsanız kullanacağınız aydınlatma ögelerine ve aksesuarlara yoğunlaşmalısınız. Bu salona uygulanan altın işlemeli duvar dekorasyonu ve gösterişli aydınlatmalar tasarımı zenginleştirmiş. Ayrıca halı ve perde gibi tekstil ürünlerinin de stili tamamlamada ne kadar önemli bir rol üstlendiğini rahatlıkla görebilirsiniz.  

Konforlu ve şık

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yere kadar uzanan tül perdeler ve birlikte kullanıldığı koyu renk güneşlikler klasik stilin perde çizgisini açıklamaya yeter. Koltuklarda ise; koyu renk, desenli kumaşlar, saçaklı ve püsküllü döşemeler, düğme baskılı modeller öne çıkar. Bol bol kırlent ve minderin kullanıldığı stilde, aksesuar olarak da çerçeveler, aynalar ve vazoları sayabiliriz. Bu dekorasyonda klasik stile ait bütün önemli özellikleri bir arada görmeniz mümkün. Konforlu, şık ve gösterişli bir tarz.   

İyi planlanmış bir salon

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Modern stilin özellikleri ile harmanlanmış klasik ögeler bulabileceğiniz bir başka dekorasyon daha sunalım. Başarılı yerleşimi ile çok amaçlı bir kullanım sunan bu salon dekorasyonu oldukça fonksiyonel ve şık bir yapıya sahip. Zemin ve duvar dekorasyonundan mobilyalarına, aksesuarlarından aydınlatmalarına kadar oldukça başarılı bir stil ve dengeli bir dekorasyon oluşturulmuş.  

Geleneksel ögeler

Perde Tasarım PİLE PERDE Klasik Oturma Odası
PİLE PERDE

Perde Tasarım

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

Klasik stil bir salon dekorasyonu oluştururken geleneksel bir oturma grubu kullanmak muhteşem bir fikir olabilir. Bu dekorasyonda kullanılan sedir tipi oturma grubu hem stili tamamlamış hem de dizayna özgün ve şık bir görüntü kazandırmış. Perdeler, avizeler, kırlentler, koltuk döşemeleri ve aksesuarlar gibi bir çok detay odanın stilinin ne kadar özenli hazırlandığının kanıtı. 

Taşlı avizeler

Sunflower Villa homify Klasik Oturma Odası mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,oturma,tv odasi,tasarim unite,koltuk,villa
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Taşlı avizeler ve kristal aksesuarlar görkemli bir klasik stil oluşturmak için önemli unsurlardır. Dekorasyonda kullandığınız mobilyaların stili ne olursa olsun yalnızca aksesuarlarla da tarz yaratabilirsiniz. Mesela bu dekorasyonda modern ve klasik ögelerin birlikte kullanıldığını ve güzel bir uyum oluşturduğunu görebilirsiniz.  

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