Türkiye'den 7 görkemli salon dekorasyonu

Salonun, diğer odalarla kıyaslandığında daha detaylı bir dekorasyonu vardır. Evin görünen yüzü ve konuklarınızı ağırlayacağınız oda olduğundan, dekorasyonuna biraz daha fazla özen gösterilir. En şık mobilyalar ve değerli aksesuarlar bu oda için ayrılır ve temizliğine de her daim dikkat edilir. Peki bu kadar özen gösterilen salon dekorasyonunda öne çıkan stil hangisidir? Son yıllarda ülkemizde klasik stilde ve yeni malzemelerle tasarlanmış mobilyaların son derece ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Mobilyada avangart tarz olarak yer etmiş bu yeni dönem klasiklerine ilgi duyuyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 7 salon dekorasyonu tanıtacağız. Klasik stilleri ile dikkat çeken bu görkemli salonlara bayılacaksınız.

Salon dekorasyonunuz için klasik stilin dışına çıkan önerilere ihtiyacınız varsa “Kusursuz bir salon için 7 fikir” başlıklı yazımız size farklı öneriler sunabilir.