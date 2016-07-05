Balkonlarınız için 5 parlak fikir

Dünyanın pek çok yerinde kırsal bölgelerde açık hava mutfakları oldukça yaygındır. Özellikle sıcak ve ılıman iklimlerde, bahar aylarından itibaren evlerin içindeki mutfaklara göre çok daha rahat ve kullanışlı olan açık hava mutfakları yaygın olarak kullanılır. Bunun bir versiyonu da ülkemizdeki pek çok evin balkonunda sabit olarak bulunan barbeküler şeklinde kentlere uyarlanmıştır. Siz bu fikri bir adım daha ileri taşıyıp balkonunuzda mini bir mutfak tasarlayabilir, böylece balkon keyfinizi yemek ve çay gibi ihtiyaçlarınızı da karşılayarak daha uzun saatlere yayabilirsiniz. Özellikle kapalı ya da yarı kapalı balkonlar bu fikrin uygulanması için son derece elverişli.