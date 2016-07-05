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Balkonlarınız için 5 parlak fikir

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Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza Rustik Balkon, Veranda & Teras
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Nihayet yaz gelip çattı. Hatta tam ortasına geldik de diyebiliriz. Güneşlenmek, denize girmek, tatile çıkmak ve havanın tadını çıkarmak için en ideal günleri yaşıyoruz. Ama maalesef pek çoğumuz büyük şehirlerde işlerimize devam etmek zorundayız. Dert etmeyin. Tatile çıkamıyorsanız evinizde kendinize özel küçük bir tatil alanı yaratabilirsiniz. Balkonunuzda yapacağınız birkaç küçük değişiklikle, son derece küçük bir bütçeyle kendinizin bile şaşıracağı sonuçlar elde edebilirsiniz. Üstelik balkonunuz size yalnızca bir haftalık bir yaz tatili sunmuyor. Dört mevsim boyunca işten eve gelip bir parça nefes almak, güneşli günlerin tadını çıkarmak için her zaman elinizin altında olacak bir balkona yapacağınız yatırım emin olun yaşam kalitenize yapacağı katkıyla sizin için çok kıymetli olacaktır. Bu yazımızda balkonlarınız için birbirinden cazip 5 fikri bir araya getirdik. Dilerseniz bunlara biraz daha yakından bakalım.

Pratik bir yaz mutfağına ne dersiniz?

Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

Dünyanın pek çok yerinde kırsal bölgelerde açık hava mutfakları oldukça yaygındır. Özellikle sıcak ve ılıman iklimlerde, bahar aylarından itibaren evlerin içindeki mutfaklara göre çok daha rahat ve kullanışlı olan açık hava mutfakları yaygın olarak kullanılır. Bunun bir versiyonu da ülkemizdeki pek çok evin balkonunda sabit olarak bulunan barbeküler şeklinde kentlere uyarlanmıştır. Siz bu fikri bir adım daha ileri taşıyıp balkonunuzda mini bir mutfak tasarlayabilir, böylece balkon keyfinizi yemek ve çay gibi ihtiyaçlarınızı da karşılayarak daha uzun saatlere yayabilirsiniz. Özellikle kapalı ya da yarı kapalı balkonlar bu fikrin uygulanması için son derece elverişli. 

Bitkilerle havanızı değiştirin

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Modern Balkon, Veranda & Teras
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Balkonların zeminleri genellikle fayans, karo, nadiren de ahşap gibi malzemelerle kaplıdır. Sonuç olarak hiçbir balkonun zemini toprakla kaplı olmaz. Ama bu demek değildir ki balkonunuzda canlı bitkiler yetiştiremezsiniz. Zevkinize göre sayısız model arasından seçebileceğiniz çeşitli büyüklüklerdeki saksılarla balkonunuzda istediğiniz bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Hatta bunu bir adım daha ileri götürüp balkon zemininin bir kısmını ayırarak mini bir bahçe yapmanız bile mümkün. Unutmayın ki canlı bitkiler balkonunuzun görüntüsünü güzelleştirmelerinin yanı sıra doğal bir serinlik de sağlarlar.

Bahçe mobilyalarını balkona uyarlayın

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza Rustik Balkon, Veranda & Teras
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

Balkonunuz yeterince genişse, ya da daha iyisi bir terasınız varsa, aslında yerden yüksekte küçük bir bahçeniz var da diyebiliriz. Birbirinden şık bahçe mobilyaları ile balkonunuzda harika bir oturma alanı yaratabilirsiniz. Hatta bir hamakla yaz akşamlarının keyfini bir kat daha arttırmayı bile düşünebilirsiniz. Neden olmasın?

Oturma odanızı balkona taşıyın

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design Modern Balkon, Veranda & Teras
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

Elbette oturma odanızın mobilyalarını bütünüyle kaldırıp balkona yerleştirin demek istemiyoruz. Ama balkonunuz için uygun bir oturma grubu, birkaç puf ve sehpa ile pekâlâ balkonunuzda mini bir oturma odası yaratmanız mümkün. Böylece serin yaz akşamlarında kendinizi iç mekânlara hapsetmekten kurtulabilirsiniz. 

Biraz peyzaja ne dersiniz?

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Daha önce de belirttiğimiz gibi, balkonunuzu küçük bir bahçe gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden de bir bahçede yapılabilen her şeyi balkonda da yapmak mümkündür. Bu örnekte görüldüğü gibi balkonunuzu farklı bölümleri ayırabilir, bu bölümlerin zeminlerinde farklı malzemeler kullanarak şık bir atmosfer yaratabilirsiniz. Üstelik balkonunuzun yüzey alanı bir bahçeye göre çok daha küçük olduğundan en kaliteli malzemeleri dahi kullansanız maliyeti oldukça makul olacaktır.

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