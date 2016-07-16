현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den 8 iç açıcı mutfak dekorasyonu

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Mutfak
Loading admin actions …

Dünya üzerinde yer alan mutfak dekorasyonlarını incelediğinizde bölgesel özelliklerinin yanında ferah havası ve aydınlık bir mutfak olması ile insanları mest eden bir güzelliğe sahip oluyor. Aydınlık ve ferah mutfaklar mutfak olmalarının dışında ayrıca birer yaşam alanı olarak da kullanıldıkları için iç açıcı dekorasyonlar ile hem görsel hem de insana huzur veren bir mutfak olmalıdır. Ülkemizde de bu tür mutfak dekorasyonları yaygınlaşmış, özellikle ev hanımları evlerinin görsel ve insana huzur veren bir konsepte sahip olması için farklı dekorasyonları inceleyip evlerine uygulamışlardır. Bu gün ülkemizde yapılmış modern ve iç açıcı mutfak dekorasyonlarını inceleyerek  evinize yapmak isteyeceğiniz ferah ve zarif mutfaklar için fikir sahibi olmanıza katkıda bulunuyoruz. Türkiye'den iç açıcı ve ferah mutfak örneklerini birlikte inceleyelim.

Estetik tasarımlar

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mutfağınızın ferah bir mutfak olması yapacağınız tasarımlara da bağlıdır. Resimdeki gibi dekorasyona artı olarak estetik bir tasarıma sahip süslemeler yaparak mutfağınızın evinizin en güzel odası olmasını sağlayabilir dostlarınızla keyifli anları mutfağınızda yaşayabilirsiniz.

Zarif ve nezih bir tasarım

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu örnek mutfağımızda  hem dekorasyon titiz bir şekilde yapılmış hem de aydınlık olması için özen gösterilmiş ve ışıl ışıl aydınlık bir mutfak ortaya çıkarılmış. Modern bir mutfak adası tercih edilerek aynı zamanda yemek masası olarak kullanılması sağlanmış. Zemin kaplaması olarak yansıtıcı özelliği olan fayanslar tercih edilmiş ve mutfağın aydınlık olması için açık tonlar tercih edilerek iç açıcı bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Beyazın naifliği

​Mutfak Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

​Mutfak

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Eğer bir dekorasyonun hem güzel hem de naif olmasını arzuluyorsanız resimdeki gibi hem görsel hem de bembeyaz bir dekorasyon yaparak mutfağınızın muhteşem bir mutfak olmasını ve görenlerin hayran kalmasına katkıda bulunabilirsiniz. Aydınlatması ile muhteşem bir çekiciliğe sahip bu mutfağı evinize uyarlayarak insanları büyüleyebilirsiniz.

Fonksiyonel ve güzel

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

Sinem ARISOY KEÇECİ

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Mutfağın güzel oması kadar fonksiyonel ve işlevsel olması da çok önemlidir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi  sade, estetik ve fonksiyonel bir mutfak sahibi olarak evinizin güzelliğini artırabilir, mutfağınızın kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz. İnce uzun olan mutfak beyaz renkler sayesinde geniş bir mutfak formuna kavuşmuş.

Bahçe manzarası

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Mutfak
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Mutfağınız bahçeye bakıyor ve manzaraya hakim ise resimdeki gibi geniş pencereler tasarlayarak manzaranın mutfağınızda olmasını sağlayabilir yemek saatlerini keyifli dakikalara dönüştürebilirsiniz. Mutfağınızı da manzara ile uyumlu  bir dekorasyonla çok zarif bir mutfak haline getirebilirsiniz.  Basit mobilyalar ile geniş mutfak hem dolu hem de güzel gösterilmiş.

İç açıcı ve ferah

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızı beyaz tonlarda dekore ederek hem aydınlık hem de iç açıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Beyaz mutfak adası ve desenli beyaz mermer mutfağın zarifliğini artırmış ve mutfağın göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış. Aspiratör koyu renklerde tercih edilerek  siyah ve açık tonlar uyumlu şekilde bir arada kullanılmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Farklı tasarımlar

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Bir mutfağın güzel olması yada ferah olması farklı mutfak tasarımları ile de mümkündür. Örnek mutfak tasarımında olduğu gibi sadece mutfak tezgahından oluşan ve bar sandalyesi ile desteklenmiş  mutfak dekorasyonu  oldukça sade bir şekilde düşünülmüş tezgahın karşısındaki duvar elektronik cihazlara ayrılarak hem görsellik hem de sadelik bir arada sağlanmış. Mobilyalar koyu kahve rengi seçilmiş olsa da zemin  ve duvarlar beyaz renklerde tercih edilerek uyum sağlanmış.

Siyah beyaz uyumu

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Kırsal Mutfak
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Zıt renkleri bir arada kullanarak iç açıcı ve uyumlu bir güzelliğe sahip mutfağa sahip olabilirsiniz. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi  tezgah ve mutfak adasını üst yüzeyi koyu renklerde geri kalan duvarlar ve mobilyalar açık renklerde tercih edilmiş zıt renklerin uyumu sağlanarak muhteşem bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Türkiye'den 7 görkemli salon dekorasyonu
Bu mutfak modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler