Önce ve sonra: bir 16. yüzyıl malikanesinin restorasyonu

Ca 'Spineda'nın estetik ameliyat geçirmeden önceki halini bu resimlerde gördükten sonra, şimdi villanın günümüzdeki görünümüne geçebiliriz. Restorasyon projesi hem iç mekanda hem de dış mekanda sürdürüldü ve çevredeki manzarayı dahi içine aldı. Artık binaya giden bir cadde, bir garaj girişi rampası, bir yaya yolu, bisikletler ve açık bir yeşil alan mevcut!

Bahçe, doğal çevreye saygı duyacak şekilde, meşeler, kavaklar ve yaban gülleri ile birlikte, villayı daha da spektaküler hale getiren çiçek tarhlarını içeriyor. Proje taslağında, villayı çevreleyen Montello ormanı ile bir devamlılık yaratma fikri mevcuttu. Bu, villa kullanıcılarının rahatlatıcı yürüyüşleri ve koşuları sadece hafta sonları değil, haftanın her günü yapmalarına olanak tanıyor.