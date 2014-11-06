Önce ve sonra: bir 16. yüzyıl malikanesinin restorasyonu

Bugün homify'da heyecan verici ve ödüllü bir önce/sonra projesini beğeninize sunuyoruz. İtalya'nın kuzey köşesindeki Montebelluna'da bulunan Ca 'Spineda İtalyan soyluları tarafından 1560'ta inşa edildi. 1753 yılında varlıklı bir kontes tarafından satın alındıktan sonra, 2007'de Giovanni Fabris tarafından alınan bu ev, ikili bir yaşam ve ticaret alanı haline dönüştürüldü. Bu plan Welldom için gelecekteki bir ofis alanı ve stüdyoyu da içeriyor. Bu yıl, bu tasarım, Avrupa'da bütünüyle sürdürülebilir yeniden geliştirme projelerine adanmış bir ödül olan 2014 Rebuild Residential Section ödülünü aldı. Bina maliyet, enerji tüketimi, materyaller ve konfor bakımlarından kaliteyi maksimize edecek şekilde tasarlandı. Hikayesinin değeri ve güzelliği temelinde olsa da gerçek bir gelecek anlayışıyla tasarlanan bir restorasyon projesi: insan ile doğa arasındaki dengeye saygı.
Bu villanın ideal bir evi oluşturacak kuralların tümüne uyması gerekiyordu. Bunun anlamı, tasarımın inşa sürecinin her bir kısmı göz önünde bulundurması ve düşünmesi gerekliliğiydi – tek bir ahenkli varlık oluşturancak mühendislik, mimari, iç mekan tasarımı ve ışıklandırma. Ca 'Spineda'da yapılan restorasyon çalışması, tarihe saygı duyulmasının yanında, tarihi modern zamana adapte ederek binanın tam olarak hayata döndürülmesini sağladı. Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi, bina içerisinde üç lüks konaklama birimi ve Welldom ofisleri mevcut. Bu amaca ulaşmak için, bina içine geleneksel seçeneklere kıyasla yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlayan doğal materyaller ve yüksek verimlilik sistemleri kuruldu.
Projenin amacı evin orijinal karakterini koruyup, bu karakteri çevreye ve sürdürülebilirliğe odaklanan çığır açıcı tasarım çözümleri ile birleştirmekti. Dolayısıyla, sadece son derece zorunlu durumlarda mevcut binaya müdahale eden ve yapıyı değiştiren mimarlar için mevcut binayı ve tarihi korumak bir meydan okumaydı. Daha önce belirtildiği gibi, doğal materyaller, operasyon sırasında izlenen rehber ilkeler ile uyumları göz önünde bulundurularak, büyük bir özenle seçildi.
Yıkık dökük görünümüne rağmen, sadece mekanı ve binanın dev boyutunu gözlemleyerek, villanın asaletinin farkına varabiliyorsunuz. Ofis alanının ve lüks daireler, yenilik ve teknolojiyi birleştirmeleri gerekse de, güvenlik, mahremiyet, konfor, enerji tasarrufu ve elbette ki bu duvarlar arasında yaşama zevki gibi çeşitli gündelik yaşam gereksinimlerini de kapsaması gerekiyordu. Ca 'Spineda'nın özenle yeniden canlandırılmasını sağlayan ve evin tarihine saygı duyan bir tasarımın ortaya çıkmasına neden olan şey, tarih ile teknoloji arasındaki bu nazik denge idi.
Ca 'Spineda'nın estetik ameliyat geçirmeden önceki halini bu resimlerde gördükten sonra, şimdi villanın günümüzdeki görünümüne geçebiliriz. Restorasyon projesi hem iç mekanda hem de dış mekanda sürdürüldü ve çevredeki manzarayı dahi içine aldı. Artık binaya giden bir cadde, bir garaj girişi rampası, bir yaya yolu, bisikletler ve açık bir yeşil alan mevcut!
Bahçe, doğal çevreye saygı duyacak şekilde, meşeler, kavaklar ve yaban gülleri ile birlikte, villayı daha da spektaküler hale getiren çiçek tarhlarını içeriyor. Proje taslağında, villayı çevreleyen Montello ormanı ile bir devamlılık yaratma fikri mevcuttu. Bu, villa kullanıcılarının rahatlatıcı yürüyüşleri ve koşuları sadece hafta sonları değil, haftanın her günü yapmalarına olanak tanıyor.
Bu resimde iç mekanın nasıl değiştiğini ve nasıl bir yaşam alanına benzetildiğini görüyoruz. Bu tarihi, rafine ve seçkin mekanın eski sahiplerini hatırlatan çıplak tuğlalar gibi, eski yapının birçok unsuru muhafaza edildi. Fakat ilk yapıldıkları zamandaki güzelliği taşıyacak şekilde, tuğlaların ve ahşapların üzerinde yeniden çalışıldığının da bilinmesi gerekir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ca 'Spineda yeniden tasarımı İdeal Yaşam ilkeleri temelinde yapıldı. Fakat bu ne demek? Welldom'a göre, bu, seçkin bahçe ve ortak alanlar da dahil olmak üzere, mimari ile tasarım, ışıklandırma ile inşa, iç mekan ile dış mekan arasında bir diyalog yaratmak demek.
İdeal bir yaşam sürmek yalnızca teoriden ibaret değil, aynı zamanda son derece pratik de bir eylem. Dolayısıyla evin dekorasyonu, endüstriyel depo canlandırmasını andıran bir lüks tarzın ifadesi. Bu da, birbirlerini tamamlayacakları bir şekilde, güzellik ile inşanın yaşamsal unsurları arasında bir birlik yaratıyor.
Göz kamaştırıcı güzelliğine karşın, Ca 'Spineda bugün akıllı ev diyebileceğimiz bir yapıya kavuştu. Burada güzellik ile teknoloji tüm maharetlerini ortaya koyabilecekleri şekilde bir araya getirildi. Elektrik sistemleri de başlı başına bir harika, ki açık bırakılan ışıkları ve ister mahremiyet ister güvenlik gerekçeleriyle olsun, binanın tüm perdelerini uzaktan kapatabilme özelliğinden söz ediyoruz. Tüm bunların yanında, garaj da dahil olmak üzere, binanın her köşesini etkin bir biçimde temizleyebilmeniz için, kendi kendine temizleme özellikli merkezi bir elektrikli süpürge bile emrinizde!