Beyaz mucizeler: Aklınızı alacak 7 ev

Nefis bir yüzme havuzu olan bahçeli evlerde yaşamayı istemez miydiniz? Beyazın yalın çizgisi, şahane cephe dizaynı ile buluştuğunda hayalleri süsleyen bir eve kavuşmak mümkün. Özellikle modern stil tasarımlarla ilgilenenler için, şık ve huzur dolu atmosferi ile ilgi çeken bir ev modeli. Evinizin cephe görünümü, nasıl bir manzaraya eşlik ettiğinizle oldukça yakından ilgilidir, çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlandığında muhteşem sonuçlar ortaya çıkabilir. Huzurlu ve dingin atmosfer arayanlara.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’homify 360°: Aynalı evler’ yazımız da ilginizi çekebilir.



