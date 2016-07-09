Beyaz mucizeler: Aklınızı alacak 7 ev

Beyaz rengin büyüsüne kapılanlar; saflık, temizlik ve dinginliğin simgesi bu rengi birçok yerde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Öyle ki hayallerinizi süsleyen evlerin ferah ve aydınlık cepheleri beyazlara bürünebilir. homify'da sizler için mimarlar tarafından dizayn edilen birçok ev projesini bulabilir, ilginizi çeken birçok konuda detayları inceleyebilirsiniz. İster modern stil dizayn edilsin, ister klasik stil usüllere göre tasarlansın; huzurlu ve dingin bir ev atmosferi için beyaz renk ideal renkler arasında yer alır. Hem mimari hem de iç mimaride yeri ayrı olan beyaz renk, natürel dokularla bir araya geldiğinde daha dingin ve huzurlu bir atmosfer yakalamanıza yardımcı olur. İsterseniz daha fazla beklemeden, sizler için derlediğimiz beyaz mucizeleri birlikte inceleyelim. İdeallerinizi yakalayabileceğiniz örnekler bulabileceğinizi umuyoruz.
Form ve dizayn bakımından dingin ve yalın bir renk olan beyaz, kuğu zarafeti ile ön plana çıkıyor. Hayallerinizi süsleyen evler, yalın bir rengin göze hitap eden formları ve cephe tasarımları ile ön plana çıkabilir. Cephedeki hareketlilik, dinamik bir görünüm kazandırırken, peyzaj mimarisinde de geometrik formlara yer verilerek modernist bir çizgi yakalanıyor.
Modern stil dizayn edilen evler, beyazın büyüsü ile bir araya geldiğinde huzur dolu ve ferah mekanlar, dingin bir atmosfer oluşuyor. Mimaride beyaz, sadelik ve huzurlu bir atmosfer sunmak için ideal bir renktir. Gerek yapısal özellikleri ile, gerekse farklı materyalleri bir araya getiren cephelerde, dinginlik katan ortak bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
Beyazın büyüsü, etkileyici ışıklandırma unsurları ile buluştuğunda, ışıl ışıl ve ferah bir görünüm ortaya çıkıyor. Elbette gerek dış cephe dizaynı söz konusu olduğunda, gerekse iç mimari detaylarında beyazı vurgulayan unsurlardan biri de ölçülü ve doğru ışık kullanımıdır. Bu aşamada doğru ve ölçülü ışık kullanımının yanı sıra, aşığın açısı ve yoğunluğu de önem teşkil eder.
Doğa ile iç içe, natürel dokularla tasarlanan bir evde yaşamayı birçok kişi ister. Beyazın zarafetinden vazgeçmeyenler için klasik stil usüllere uygun, sıcak ve samimi bir aile evi tasarımı mümkün. Aynı zamanda sade, geometrik ve bembeyaz cephesi ile öne çıkan bir ev, huzura davet eden faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir.
Sıcak ve samimi bir ev yaşamı, huzurun adresi gibidir. Özellikle dinginlik arayanlar için yalın çizgiler, doğa ile iç içe platform, sadelik ve huzur aranan niteliklerdir. Bahçeli evlerin şık ve göze hitap eden peyzaj mimarisi ile buluştuğunda, içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir eve sahip olmak hayal değil.
Doğa manzarası eşliğinde geniş bahçeli evlere sahip olmak birçok kişinin hayalidir. Nefis bir terası bulunan villa tipi evin, konfor sunan bir yüzme havuzu da mevcut. Böylesi huzurlu ve dingin bir atmosferi olan bir evde yaşamak istemez miydiniz?
Nefis bir yüzme havuzu olan bahçeli evlerde yaşamayı istemez miydiniz? Beyazın yalın çizgisi, şahane cephe dizaynı ile buluştuğunda hayalleri süsleyen bir eve kavuşmak mümkün. Özellikle modern stil tasarımlarla ilgilenenler için, şık ve huzur dolu atmosferi ile ilgi çeken bir ev modeli. Evinizin cephe görünümü, nasıl bir manzaraya eşlik ettiğinizle oldukça yakından ilgilidir, çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlandığında muhteşem sonuçlar ortaya çıkabilir. Huzurlu ve dingin atmosfer arayanlara.
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