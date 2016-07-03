Bu kır evleri insanın aklını başından alıyor

Dışarıdan bakıldığında her ne kadar klasik bir kır evi görünümünde olsa da evin iç kısmı son derece modern döşenmiş. Açık mutfakla yemek odasını bir arada gördüğümüz resimde bembeyaz duvarlara mobilyaların canlı neon renkleri eşlik ediyor.