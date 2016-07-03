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Bu kır evleri insanın aklını başından alıyor

nihal e. nihal e.
Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Evler Sarı
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Şehir hayatının yorucu koşuşturmasından, iş dünyasının stresinden biraz olsun uzaklaşmak için tercih edebileceğiniz dinleme alanlarının başında tatillerimizi geçirdiğimiz yazlıklar gelmekle birlikte kır evleri de bir diğer alternatif olabilir. Özellikle rahatlığı ve huzurlu ortamıyla cazip hale gelen kır evleri doğa ile iç içe olmaktan hoşlananların da vazgeçilmezi.

​Sıcak ve sakin

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

İlk kır evi örneğimiz yeşillikler içinde oldukça sakin görünümlü bir köy evi. Ön cepheden bakıldığında büyük camlı bölmesinden merdivenleri seçebildiğimiz örneğimiz standart bir görünüme sahip olmakla birlikte oldukça huzurlu görünüyor.

​Modern iç mekan

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Dışarıdan bakıldığında her ne kadar klasik bir kır evi görünümünde olsa da evin iç kısmı son derece modern döşenmiş. Açık mutfakla yemek odasını bir arada gördüğümüz resimde bembeyaz duvarlara mobilyaların canlı neon renkleri eşlik ediyor.

​Etnik tarz

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Kırsal Evler
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

İkinci örneğimiz sıradan kır evlerinden daha farklı bir çalışma. Özellikle turuncu duvarlarıyla dikkat çekici hale gelen evin geniş bir verandası bulunuyor.

​Kendine has

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Kırsal Şarap Mahzeni
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Dış cephesiyle uyumlu olarak iç mekanda da kendine has bir dekorasyona sahip evde mutfak bölümü hayli sıra dışı. Modern mutfaklarda görmeye alışkın olduğumuz bar bölümü form olarak aynı olup kullanılan malzeme ile özgünleşmiş.

​Gösterişli sütunlar

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Daha çok büyük yapılarda görmeye alışkın olduğumuz sütunlar bu kır evinin verandasında kullanılmış. Geniş çatısının kapalı görünümüne karşın veranda da bulunan kolonlar açık alan ile bağlantı sağlıyor.

​Şömine

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Oturma Odası
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Mekanın iç kısmı dekore edilmemiş olup yine de ilgi çekici olmayı başarmış. Özellikle oval hatlı ahşap tavanı ve bir duvarı kaplayan taşlı şöminesiyle oldukça ihtişamlı. Sürgülü cam kapıları sayesinde mekan doğal ışığında bolca yararlanıyor.

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​Doğayla iç içe

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Kır evlerinin en önemli özelliği olan doğayla iç içelik bu örnekte fazlasıyla sağlanmış. Arka kısmı ağaçlarla kaplı ön kısmında ise geniş çimenler uzanan ev manzara olarak şahane görünüyor.

​Nostaljik tarz

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Evin giriş kısmı geniş bir odaya açılmakla birlikte bir hayli özenli ve seçkin dekore edilmiş. Yeşil kapısından perdelerine dek tüm mobilya ve eşyalarda kendine has bir tarz yakalayan evin nostaljik bir havası da var.

​Taştan ev

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Kırsal Evler
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Bir başka kır evi örneği özellikle büyük çatısıyla göz alıcı hale gelmiş. Bütün duvarları taştan örülü ev bu özelliğinden ötürü farklı olmayı başarıyor. Bakımlı bahçesi ve evi çevreleyen ağaçlarla romantik kartpostalları çağrıştırmış.

​Sade çizgiler

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Yatak Odası
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Çatı katında bulunan yatak odasına göz attığımız resimde görkemli olmakla birlikte minimal bir tarz tutturulmuş. Özellikle üçgen şekilli duvarı tamamen gömülü dolaplarla bezenmiş oda depolama açısından çok başarılı. Renk olarak ise damarlı ahşap zemin ve turuncu renkli yatak başlığı yeterli görülmüş.

​Canlı sarı

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Evler Sarı
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Bir kısmı modern bir serayı andıran kır evinin özellikle rengi göz alıcı. Parlak sarıya boyanmış duvarlara birbirinden güzel bitkiler eşlik ediyor.

​Enfes veranda

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Balkon, Veranda & Teras Sarı
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Resimde görmüş olduğunuz kesit evin verandası olup belki de kır evinin en güzel bölümünü oluşturuyor. Zarif bir bank yerleştirilerek dinlenme imkanı sağlanan verandayı her bir noktada ayrı bir bitki süslüyor.

​Sazdan çatı

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Son örneğimiz yine kendine has şekliyle dikkat çeken modellerden. Devasa sazdan çatısı sıra dışı olup kır evi mimarisine bir hayli uygun. Neredeyse duvarlara dek inen çatı dışında kalan bölümlerde kırmızı tuğla taşlar tercih edilmiş.

​Şık salon

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Oturma Odası
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Baştan sona beyazlara bürünmüş salon göz alıcı beyazlığı kadar kütüklerden yapılan doğal ahşap kirişleriyle de dikkat çekiyor. Özgün mimarisinden dolayı pencereleri epey yüksekte olduğundan mekanı aydınlık göstermek için beyaz doğru bir tercih. Bunun dışında kullanılan mobilyalar modern stilde olup orijinal detaylarıyla göz dolduruyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern ve muhteşem 6 küçük ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

Pırıl pırıl dış cephesiye insanı büyüleyen 8 ev
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