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Açık ve geniş bir yaşam alanının baştan yaratılması

ümit atdağ ümit atdağ
LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Mutfak
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Bu gün sizlerle birlikte bir yaşam alanının baştan yaratılması sürecine şahit oluyoruz. LTAB Dtusıo tarafından hayat geçirilen bu proje kapsamında boş bir alanın nasıl ihtiyaçlarımızı karşılayan modern ve hayranlık verici güzelliğe sahip olduğuna şahit olup kendi evimizde bulunan geniş alanların yaşam alanına çevrilmesi işlemi için fikir sahibi olacağız. Homify farkı ile inceleyeceğimiz bu baştan yaratma projesini birlikte inceleyelim.

Boş ve eski alan

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Oturma Odası
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

İlk bakışta geniş ve boş bir oda gibi görünen bu eski alan yaratıcı süreç başlamadan önce bu haldeyken son halini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Koyu renk tonlarda olan ve ilk bakışta kasvetli bir duruşa sahip olan bu alanın  yenilenmesi için önce bir projelendirme aşamasından geçmesi gerekiyor.

3 boyut projesi

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Mutfak
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Bu alanın ilk olarak projelendirilmesi ve 3 boyutlu görselinin elde edilmesi gerekli. Daha sonra yapılacak işlemlerin öncelik sırası belirlenip uygulamaya geçilmesi ve görsel bir şölen ortaya çıkarılması gereklidir. Örnek uygulama da olduğu gibi 3 boyutlu projesi ve görseli hazırlanan bu alan projelendirme aşamasından sonra uygulamaya geçilmiş.

Gizli depolama alanları

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Oturma Odası
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Odanın bir duvarına niş depolama alanları yapılmış ve bu alanlar yaşam alanında dağınık görüntü oluşturan tüm eşyaların araç ve gereçlerin saklanması için en uygun alanlar olarak kullanılabilir. Bu alanların titiz bir çalışma ile gizlenmesi ve dekoratif bir alan haline getirilmesi yaşam alanının işlevsel ve estetik bir depolama alanına sahip olmasını sağlamış.

Özel duvar kaplaması

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Mutfak
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Niş depolama alanlarının titiz bir çalışma ile kaplanarak resimdeki gibi hem odanın bir duvarının renkli bir şekilde dekore edilmesini sağlıyor hem de  depolama alanlarının gizlenmesi için fonksiyonel bir duvar kaplaması görevini görüyor. Renkli ve karışık desenli olması da niş alanlarının gizlenmesine katkı sağlıyor. Renkli ve desenli kaplamaların koyu renkli olması ayrıca oda içindeki diğer dekorasyon unsurları ile uyumun yakalanması adına da çok önemlidir.

Mobilyalar

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Oturma Odası
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Geniş bir alanın yaşam alanı olarak dekore edilmesi için duvar kaplaması kadar mobilyalarında önemi büyüktür. Geniş alan bütün yaşamsal ihtiyaçları karşılayabileceği şekilde minimal şekilde dekore edilmeli ve ideal ölçülerde mobilyalar ile geniş hareket alanları bırakmalıdır. Renk uyumları da diğer mobilya ve aksesuarlar ile uyumlu olmalıdır.

Aydınlatma sistemi

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Yemek Odası
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Evin veya yaşam alanının geniş bir alan olması nedeniyle farklı aydınlatma sistemlerinin bir arada tasarlanması ve uygulanması gereklidir. Resimdeki gibi hem yemek masası üzerinin hem de diğer alanların aydınlatmasının yeterli ölçüde olması tavana gizlenmiş olan led aydınlatma sistemleri ile sağlanmıştır.

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Mutfak

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Mutfak
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Geniş alanın bir köşesi mutfak şeklinde dizayn edilerek resimdeki gibi mini bir mutfak oluşturulmuş. Genel konsept ile uyumlu olması için beyaz renk tercih edilmiş ve küçük ama işlevsel mutfak ışıl ışıl bir mutfak haline getirilmiş. Mutfak dolabı altına led şerit aydınlatma yapılarak  oda içinden yeterli  ışık alamaması durumunda kendisine yetecek kadar bir aydınlatmaya sahip olması sağlanmış.

Pencere ve perdeler

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Oturma Odası
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Evin dışarı bakan cephesinde geniş bir pencere olduğu için bu alan dekoratif bir şekilde düzenlenmiş ve perdeler açık renklerde tercih edilerek yaşam alanının doğal ışıktan maksimum derece de faydalanılması sağlanmış. Koyu renkli mobilyalar ile uyumlu olması için düz beyaz renkli dekoratif perdeler seçilerek zarif ve şık bir yaşam alanı oluşturulmuş.

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