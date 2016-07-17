Açık ve geniş bir yaşam alanının baştan yaratılması

Niş depolama alanlarının titiz bir çalışma ile kaplanarak resimdeki gibi hem odanın bir duvarının renkli bir şekilde dekore edilmesini sağlıyor hem de depolama alanlarının gizlenmesi için fonksiyonel bir duvar kaplaması görevini görüyor. Renkli ve karışık desenli olması da niş alanlarının gizlenmesine katkı sağlıyor. Renkli ve desenli kaplamaların koyu renkli olması ayrıca oda içindeki diğer dekorasyon unsurları ile uyumun yakalanması adına da çok önemlidir.