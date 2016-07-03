Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim

Dönüşümden sonra salon çok daha düzenli ve sakin görünüyor. İlk olarak duvar renkleri bir ton daha açılarak yumuşak bir renk paleti tercih edildi. Televizyon yine aynı yerde ancak eski tv ünitesi yenilerek yerine ahşap rengine yakın bir masa kullanıldı. Salondaki en büyük yenilik koltuğun tamamen kaldırılarak yerine bir yemek masası eklenmesi. Salona uygun olarak seçilen ahşap yemek masası oldukça büyük. Kır evlerini çağrıştırırcasına bir tarafı bank şeklinde tasarlanan masa takımı salonun sıcak atmosferinin tamamlar nitelikte. Salondaki bir diğer yenilik geniş kitaplık. Aynı zamanda pencere önünde de modern ve kapalı bir raflık bulunuyor. Böylece evin dağınık görünümüne sebep olan kitap, oyuncak ve her türlü ıvır zıvır pratik bir şekilde depolanırken karmaşıklığın da önüne geçilmiş olunuyor.