Tarzı olmayan bir daireyi yeniden canlandıran değişim

Bu yazıda tanıtacağımız proje için Güney Kore'ye uzanarak, yoğun nüfus alan eyaletlerinden birini ziyaret edeceğiz. Söz konusu daire çok eski olmamakla birlikte dağınık ve silik bir görünüme sahip olduğundan sahipleri tarafından yeniden düzenlenmek için uzman yardımına başvuruldu. Eski görünümünde iç karartıcı bir görünüme sahip ev, iç mimarlar ve tasarımcılar yeniden dekore edilerek daha ferah ve modern bir dizayna dönüştürüldü. Modern stil ile birlikte işlevselliğe odaklandı. Renk paleti olarak ise pastel tonlar ile açık renkli ahşap kullanılarak sadelik sağlandı. Gelin, şimdi nasıl değişikler yapılmış hep beraber keşfedelim.
İlk olarak evin en geniş bölümü olan salona göz atıyoruz. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere ev sakinlerinden birisi küçük bir çocuk. Salon da büyük orada çocuğa göre düzenlenmiş. Geniş salonun her bir köşesinde darmadağın oyuncaklar bulunuyor. Oda penceresi minik yaramaz tarafından kara tahta olarak kullanılmış. Bu haliyle salondan ziyade çocuk odasına benzeyen odayı yenilemek şart olmuş.
Salona daha detaylı incelediğimiz resimde özellikle koltuğun her iki yanında bulunan eşyalar estetik durmak bir yana karmaşık bir görüntüye sebep oluyor. Yine büyük oranda küçük çocuğun oyuncakları olduğunu anladığımız ıvır zıvırın yeri kesinlikle salon değil.
Dönüşümden sonra salon çok daha düzenli ve sakin görünüyor. İlk olarak duvar renkleri bir ton daha açılarak yumuşak bir renk paleti tercih edildi. Televizyon yine aynı yerde ancak eski tv ünitesi yenilerek yerine ahşap rengine yakın bir masa kullanıldı. Salondaki en büyük yenilik koltuğun tamamen kaldırılarak yerine bir yemek masası eklenmesi. Salona uygun olarak seçilen ahşap yemek masası oldukça büyük. Kır evlerini çağrıştırırcasına bir tarafı bank şeklinde tasarlanan masa takımı salonun sıcak atmosferinin tamamlar nitelikte. Salondaki bir diğer yenilik geniş kitaplık. Aynı zamanda pencere önünde de modern ve kapalı bir raflık bulunuyor. Böylece evin dağınık görünümüne sebep olan kitap, oyuncak ve her türlü ıvır zıvır pratik bir şekilde depolanırken karmaşıklığın da önüne geçilmiş olunuyor.
Dairenin mutfağı açık mutfak olup resimden görebileceğiniz üzere oldukça sade. Mutfak dolapların bulunduğu bölüm salona oranla daha derinlerde. Duvara dayalı ahşap mutfak tezgahı ise salonla mutfak arasında adeta paravan işlevi görüyor. Oturma odası ile mutfak arasındaki pencere bölümü retro stilinde dekore edilmiş. Bir yanı siyah beyaz çizgili diğeri beyaz üstüne siyah desenli perdeler retro tarzına uygun. Ek olarak üç ayaklı siyah lamba da yine nostaljik bir hava estiriyor.
Yatak odasının eski halinde demode duvar kağıdı ile çirkin dokusuyla yıpranmış yatağı epey uyumsuz duruyor. Ahşap şifonyer ve diğer aksesuarlar arasında da herhangi bir alaka sağlanmamış.
Dönüşümden sonra yatak odası demode ve dağınık görüntüsünden tamamen arındırılmış. Şimdi çok daha aydınlık ve sakin bir atmosferi var. Eski duvar kağıtları iptal edilerek yerine yumuşak tonlu duvar rengi tercih edilmiş. Yine demode yatak kaldırılarak ahşap kenarlıklı bir yatak alınmış. Bu yatağın alt kısmında bulunan çekmeceler depolama için ideal. Aksesuar olarak yine sevimli hayvan figürleri ile çeşitli resimler kullanılmış. Yatak odasında mavi sandalyeleri mini bir çalışma takımı da bulunuyor.
Yetişkin yatak odası nispeten küçük olduğundan çalışma masası çocuk odasına kurulmuş. Beyaz ve geniş bir masa üzerine yerleştirilen malzemeler düzenli ve tertipli olmaktan çok uzak.
Dönüşümden sonra çalışma masası daraltılarak masa üzerine gelişigüzel yerleştirilen malzemeler açık raflı ahşap dolaba yerleştirilmiş. Bunun için herhangi bir yeni eşya kullanılmayarak mevcut mobilyalar üzerinden dizayn gerçekleştirildi.
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