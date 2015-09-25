Salon masaları için estetik örnekler

İnsanlar, evlerinde en çok kullandıkları odalar olan oturma odalarının hep em mükemmel oturma odası örnekleri ile benzer olmasını veya çok estetik ve çok görsel olarak dekore edilmiş oturma odaları gibi oturma odaları dekore etmek isterler. Oturma odalarını dekore etmek için farklı dekorasyon örneklerinden esinlenir, kendi kişisel tarzlarına uygun mobilyalar, yer döşemeleri ve duvar kağıtları seçerler. Ancak unuttukları şey; oturma odasına girildiğinde boşluğu dolduran, oturma odasına bir cazibe kazandıran, bir tarz bir stil oluşturan masalardır. Bu masalar oturma odalarına kattıkları görselliği, zarifliği, estetikliği salonlara da katarlar. Salonlar oturma odalarından daha büyük mekanlar oldukları için daha fazla boş alan ve ölü alan bulunur. Salonların şekilleri ve kullanılan mobilyaların geometrik şekillerine göre farklı modellerde ve geometrik şekillerde orta masalar, salon masaları bulunmaktadır. Salon masalarını tercih ederken dikkat edeceğiniz bir çok önemli nokta vardır ancak bu noktaların içinde en önemli olanı orta masa veya salon masasının boyutu ve salona olan oranıdır. Bu iki nokta püf noktasıdır. Salon dekorasyonu yapan ev sahipleri masa seçiminde ilk olarak kişiliklerini ve tarzlarına uyan masa modellerini tercih ederler. Ancak odaya olan uyumu, odaya olan oranı göz ardı edildiğinden salon masası salonda göz alıcı olarak durmaz. Bu hatayı yapmamak için seçeceğiniz orta masa ve salon masaların seçiminde salon boyutuna olan uyumuna dikkat etmelisiniz.
Bu özelliklerin yanında masaların yapıldıkları malzemelere dikkat etmelisiniz. Masa malzemeleri çok çeşitli ve ömür bakımından çok farklıdır. Uzun ömürlü ve estetik olmasını istediğimiz orta masa ve salon masaları için kaliteli malzemeden yapılmış olan, estetik görünümlü görsel masalar tercih etmelisiniz. Metal çerçeve üzerine farklı ahşap ve cam tasarımların olduğu masaları tercih etmelisiniz.
Orta masa ve salon masası seçimi yaparken öncelikle yaşam tarzınıza uygun olan modelleri ve renkleri tercih etmelisiniz. Canlı renklere sahip salonlarınız için cam modellerine farklı işlemeker ve şekiller verilmiş masa modelleri salonlarınıza farklı bir hava katacaktır. Salon masası seçiminde dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek orta masa ve salon masaları seçimi yapmalısınız. Özellikle fonksiyonel olması ve salon içimdeki süslemeleri, gazeteleri, dergileri, kitapları, vazoları barındırabilecek özellikteki orta masalar tercih etmeniz hem odanızın, salonunuzun dağınıklığını engelleyecek hem de salonunuza ferah, görsel bir hava katacaktır.
Sizlerde salonlarınıza orta masa veya salon masası modeli seçecekseniz mutlaka homify oturma odası modellerinde yer alan orta masa dekorasyonlarına bakabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı ve daha kolay orta masa dekorasyonu yapabilir, salonunuza estetik bir görünüm veren ferahlık katan size özel masa modelleri ile salonlarınızı güzelleştirebilirsiniz.
Büyük salonlarınıza veya açık mutfaklarınızın yer aldığı salonlarınızda sadeliği ön plana çıkarmalı ve özel masa modelleri tercih etmelisiniz. Örnek resimde olduğu gibi iki tekli koltuğun ortasına konulmuş ve üç ahşap ayaktan oluşan orta masa modelini tercih edebilirsiniz. Sade salon dekorasyonunun içinde en az görsellik ile salonunuza katkıda bulunan orta masa küçük olması ile de mini bir oturma grubunun aksesuarı gibi gösterilmiş. Orta masanın ahşap rengi de tekli koltuklar ile aynı seçilmiş oturma grubunun bir üyesi gibi görünmesi sağlanmıştır. Sizlerde benzer bir dekorasyon yapmak istediğinizde örnekteki gibi bir masa modeli tercih edebilirsiniz.
Evinizin odalarının doğal görünmesi için ahşap kaplamalar ile donattıysanız masa modeli seçimini de ahşap yoğunluklu olarak seçmelisiniz. Salonunuz için resimdeki gibi uzun sehpa modelinde ahşap masa modeli tercih edebilir ve ahşap kaplama salonunuza uyum sağlayan, salonunuza zariflik katabilirsiniz. Kahve rengi üçlü koltuğunuzla renk uyumu olan masa modelinden bir çift kullanarak salon masası haline getirebilirsiniz. Salon masası için üst yüzeyi ahşap alt ayakları ise metal olan modeller de tercih edebilirsiniz.
Farklı görsellere sahip salonlarınız için alalade orta masa veya salon masaları yerine özel tasarımlara sahip ve salonunuzun özelliğine uygun, görsellerin görünümlerini geri planda bırakmayan resimdeki gibi bir salon masası dekorasyonu yapabilirsiniz. Resim de yer alan salon masası yere yakın olarak tercih edilmiş, görsellik bozulmamamıştır. Sizlerde benzer dekorasyonlar yapmak isterseniz resimdeki gibi bir salon masası tercih edebilir ve salonlarınıza zariflik kazandırabilirsiniz.
Standart masa modellerinden ve klasik orta masalarından haz etmiyorsanız resimde yer alan tekerlekli araba modeli verilmiş ve ahşaptan yapılmış olan orta masa modelini veya biraz daha büyük boyutlarda yapılmış olanını tercih edebilirsiniz. Köşe koltuk takımını tam karşılayacak boyutlarda tercih edeceğiniz orta masalar halı ve yer döşemelerinin renklerine de uyumlu olmalıdır. Salon masasının alt kısmına istediğiniz takdirde bir alt bölme yaptırabilir ve salon masanıza fonksiyonellik kazandırabilirsiniz. Bu alt bölmeyi kitap, dergi süs vazoları, yapay çiçek süslemelerini koyabileceğini bölmeler olarak kullanabilirsiniz.
Estetik salon dekorasyonlarına sahipseniz sade ve görsel cam masa modellerini tercih edebilirsiniz. Resimde görülen cam masa modelini evinizin salonuna uygun olacak şekilde tasarlayabilir ve boyutunu istediğiniz ölçülerde tercih edebilirsiniz. Cam masa modelinin ayakları ve çerçevesi de tamamen cam olarak tercih edilebileceği gibi metal veya paslanmaz krom tercih edilebilir. Sizlerde benzer dekorasyonlar yapabilir ve cam masa modellerini tercih edebilirsiniz.
Salonunuzun duvarlarını estetik ve görsel duvar kağıtları ile kaplamışsanız resimdeki gibi bir orta masa modeli tercih ederek salonunuzun görselliğini bir kat daha artırmış olursunuz. Masanızın yere yakın olması koltuk takımlarınızı açısından daha kullanışlı olacaktır.
Salonunuzu hem kitap odası hem salon olarak kullanıyorsanız resimdeki gibi küçük bir dinlenme alanı oluşturabilir resimdeki gibi bir masa modeli kullanabilirsiniz. Koltuğunuzun önünde daha az yer kaplayan üç ayaklı orta masa modelinin renk uyumuna uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Üç ayaklı masanızın üst yüzeyine yapıştıracağınız renkli kaplamalar ile masa rengini istediğiniz renge dönüşebilir. Bu sayede koltuk takımlarınızın ve yer döşemelerinizin renk uyumu yakalanmış olur.
Şık salonlarınız için fonksiyonel ve ahşap masa modelleri tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem salonunuza zariflik katmış olursunuz, hem de fonksiyonelliği sayesinde salonunuzun dağınık olmasını önlemiş olursunuz. Resimdeki gibi bir masa modeli tercih ederken dikkat edeceğiniz en önemli nokta renk uyumuna dikkat etmenizdir. Renk uyumu yakaladığınızda salonunuzun çok estetik görünecektir.
Salonlarınızın estetikliğini artırmak ve daha zarif bir salona sahip olmak için resimdeki gibi bir orta masa modeli tercih edebilirsiniz. Ana çerçevesi ve ayakları ahşaptan tercih edilmiş masa modelinin orta kısmı ise camdan tercih edilerek hem görsellik sağlanmış hem de koltuk takımlarınızın şıklığına katkıda bulunmuş olursunuz. Orta kısmı parlak ve yansıyan camdan yapılan masa modelleri hem aydınlatma hem de süs eşyalarının görselliğini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Sizlerde evlerinizde şık dekorasyonlar yapmak isterseniz resimdeki gibi bir örnek masa modeli tercih edebilirsiniz.
Açık mutfakların içinde yer aldığı salonlar için normal masalar tercih ederek hem yemek masası hem de salon masası olarak fonksiyonel olarak kullanabilirsiniz. Mutfağa yakın konumlandırarak çift görevli olarak kullanacağınız masa modelleri aynı zamanda yapay süslemelerinizi de gösterebilmeniz açısından tercih edilesidir.