Salon masaları için estetik örnekler

İnsanlar, evlerinde en çok kullandıkları odalar olan oturma odalarının hep em mükemmel oturma odası örnekleri ile benzer olmasını veya çok estetik ve çok görsel olarak dekore edilmiş oturma odaları gibi oturma odaları dekore etmek isterler. Oturma odalarını dekore etmek için farklı dekorasyon örneklerinden esinlenir, kendi kişisel tarzlarına uygun mobilyalar, yer döşemeleri ve duvar kağıtları seçerler. Ancak unuttukları şey; oturma odasına girildiğinde boşluğu dolduran, oturma odasına bir cazibe kazandıran, bir tarz bir stil oluşturan masalardır. Bu masalar oturma odalarına kattıkları görselliği, zarifliği, estetikliği salonlara da katarlar. Salonlar oturma odalarından daha büyük mekanlar oldukları için daha fazla boş alan ve ölü alan bulunur. Salonların şekilleri ve kullanılan mobilyaların geometrik şekillerine göre farklı modellerde ve geometrik şekillerde orta masalar, salon masaları bulunmaktadır. Salon masalarını tercih ederken dikkat edeceğiniz bir çok önemli nokta vardır ancak bu noktaların içinde en önemli olanı orta masa veya salon masasının boyutu ve salona olan oranıdır. Bu iki nokta püf noktasıdır. Salon dekorasyonu yapan ev sahipleri masa seçiminde ilk olarak kişiliklerini ve tarzlarına uyan masa modellerini tercih ederler. Ancak odaya olan uyumu, odaya olan oranı göz ardı edildiğinden salon masası salonda göz alıcı olarak durmaz. Bu hatayı yapmamak için seçeceğiniz orta masa ve salon masaların seçiminde salon boyutuna olan uyumuna dikkat etmelisiniz.

Bu özelliklerin yanında masaların yapıldıkları malzemelere dikkat etmelisiniz. Masa malzemeleri çok çeşitli ve ömür bakımından çok farklıdır. Uzun ömürlü ve estetik olmasını istediğimiz orta masa ve salon masaları için kaliteli malzemeden yapılmış olan, estetik görünümlü görsel masalar tercih etmelisiniz. Metal çerçeve üzerine farklı ahşap ve cam tasarımların olduğu masaları tercih etmelisiniz.

Orta masa ve salon masası seçimi yaparken öncelikle yaşam tarzınıza uygun olan modelleri ve renkleri tercih etmelisiniz. Canlı renklere sahip salonlarınız için cam modellerine farklı işlemeker ve şekiller verilmiş masa modelleri salonlarınıza farklı bir hava katacaktır. Salon masası seçiminde dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek orta masa ve salon masaları seçimi yapmalısınız. Özellikle fonksiyonel olması ve salon içimdeki süslemeleri, gazeteleri, dergileri, kitapları, vazoları barındırabilecek özellikteki orta masalar tercih etmeniz hem odanızın, salonunuzun dağınıklığını engelleyecek hem de salonunuza ferah, görsel bir hava katacaktır.

Sizlerde salonlarınıza orta masa veya salon masası modeli seçecekseniz mutlaka homify oturma odası modellerinde yer alan orta masa dekorasyonlarına bakabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı ve daha kolay orta masa dekorasyonu yapabilir, salonunuza estetik bir görünüm veren ferahlık katan size özel masa modelleri ile salonlarınızı güzelleştirebilirsiniz.