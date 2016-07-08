Akıllara kazınacak 11 aile evi modeli!

Doğa ile iç içe kırsal ev modelleri cazip geliyor olabilir, ya da deniz manzaralı konfor sunan modern bir ev tipi. Bu yazımızda sizlere akıllara kazınacak 11 aile evi modelini tanıtacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ideallerinizi gerçekleştirmek üzere inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Aile dostu yaşam alanları dizayn etmek için huzur ve dinginlik arayanlara, enfes manzarası, peyzaj mimarisi ile dikkat çeken cazip bahçeli ev modellerini derledik, ilginizi çekecek modeller bulacağınızı umuyoruz.
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İster şehir içi olsun, ister şehir dışı; bahçeli evlerin aile evi tipi için ideal olanaklar sunduğunu kabul etmeliyiz. Çocuk sahibi olabilirsiniz ya da sahip olmayı istiyor olabilirsiniz; ferah, huzurlu ve güven sağlayan evler aradığınız nitelikler olabilir. Konfor sunan bahçe mobilyaları ile şık ve modern çizgilerle dizayn edilen ev modeli, nefis manzarası ile öne çıkıyor.
Yaşamınızı sürdüreceğiniz evde, iç mekan konforu kadar, sıcak ve güneşli havalarda vakit geçirilebilecek dış mekanlar da önem teşkil eder. Dolayısıyla çevresel şartlara uygun, istenilen saatlerde güneş alınan açılarda, mümkünse bahçeli ev modelleri hayallerinizi süsleyebilir. Bu örnek görsel görülen ev projesinde, ayrıca peyzaj mimarisi ile bambaşka bir görünüm ve şahane bir bahçe modeli tasarlanmış.
Şahane cephe ışıklandırması ile, geceleri büyüleyici bir görünüme bürünen ev modeli, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek nitelikte. Geniş pencere açıklıkları ile gündüz saatlerinde muntazam ışık alan cephesi ile göze hitap eden bir ev modeli.
Huzur ve ferahlık, estetik bir görünümde sağlanır. Bunun yanı sıra hangi stil ve tarzları uyguladığınızı bilmek, malzeme, renk ve doku farklılıklarını organize etmenize yardımcı olur. Tasarım açısından göze hitap eden ev modeli, modern stil çözümlerle çarpıcı bir görünüme kavuşuyor.
Günün yorgunluğunu atmak için evinizden daha iyi bir yer yoktur. Özellikle çalışanlar için konfor ve rahatlık, ev dekorasyonun olmazsa olmazlarındandır. Rehaveti alacak ferah bir atmosfer, göze hitap eden bir bahçe ve sıcak renk tonları ile samimi bir aile evi.
Form ve dizayn açısından fark yaratan modellerle ilgileniyorsanız, çarpıcı görünümüyle öne çıkan bir ev modeli. Doğal ışığı muntazam içeri alan evin, nefis bir doğa manzarası mevcut.
Fark yaratan ev modelleri ile devam ediyoruz. Çatı formu ile çarpıcı nitelikte öne çıkan ev modeli. Belki de hayallerinizi süsleyen evler yüksek tavanlar, çatı katı odaları ile konfor sunan bir aile evi modeli. Doğal taş kaplama ile cephe görünümüne sıcaklık ve natürel dokular katan eşsiz bir örnek.
Beyaz zarafet her zaman dış cephe manzaralarında büyülemeye yeten nadide unsurlardan biridir.
Nefis bahçesi ile ferah bir manzaraya kavuşmaya ne dersiniz? Peyzaj mimarisi ile zarafeti natürel dokularla buluşturan nadide bir örnek.
Dış cephe ve bahçe aydınlatması, bir evin tüm görünümü değiştirebilir. Doğal materyalleri değerlendirirken, ışığı muntazam alan tasarımlar, cam ve tuğla duvarlar, şeffaf yüzeyler etkileyici birer çözüm olarak değerlendirilebilir.
Aile evi modelleri için huzur arayanlara yalın çizgisi ile çarpıcı bir örnek. Dinginliği sadelikle yakalayan proje, zarafeti ile görenleri büyülüyor.
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