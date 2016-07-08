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Akıllara kazınacak 11 aile evi modeli!

Meral Eser Meral Eser
Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Modern Evler
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Doğa ile iç içe kırsal ev modelleri cazip geliyor olabilir, ya da deniz manzaralı konfor sunan modern bir ev tipi. Bu yazımızda sizlere akıllara kazınacak 11 aile evi modelini tanıtacağız. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ideallerinizi gerçekleştirmek üzere inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. Aile dostu yaşam alanları dizayn etmek için huzur ve dinginlik arayanlara, enfes manzarası, peyzaj mimarisi ile dikkat çeken cazip bahçeli ev modellerini derledik, ilginizi çekecek modeller bulacağınızı umuyoruz.

alıdır.

1. Estetik

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

İster şehir içi olsun, ister şehir dışı; bahçeli evlerin aile evi tipi için ideal olanaklar sunduğunu kabul etmeliyiz. Çocuk sahibi olabilirsiniz ya da sahip olmayı istiyor olabilirsiniz; ferah, huzurlu ve güven sağlayan evler aradığınız nitelikler olabilir. Konfor sunan bahçe mobilyaları ile şık ve modern çizgilerle dizayn edilen ev modeli, nefis manzarası ile öne çıkıyor.

2. Çevresel şartlar

RESIDÊNCIA, Vettori Arquitetura Vettori Arquitetura Modern Evler
Vettori Arquitetura

Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura

Yaşamınızı sürdüreceğiniz evde, iç mekan konforu kadar, sıcak ve güneşli havalarda vakit geçirilebilecek dış mekanlar da önem teşkil eder. Dolayısıyla çevresel şartlara uygun, istenilen saatlerde güneş alınan açılarda, mümkünse bahçeli ev modelleri hayallerinizi süsleyebilir. Bu örnek görsel görülen ev projesinde, ayrıca peyzaj mimarisi ile bambaşka bir görünüm ve şahane bir bahçe modeli tasarlanmış.

3. Rüya gibi

Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Modern Evler
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Şahane cephe ışıklandırması ile, geceleri büyüleyici bir görünüme bürünen ev modeli, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek nitelikte. Geniş pencere açıklıkları ile gündüz saatlerinde muntazam ışık alan cephesi ile göze hitap eden bir ev modeli.

4. Modern

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Huzur ve ferahlık, estetik bir görünümde sağlanır. Bunun yanı sıra hangi stil ve tarzları uyguladığınızı bilmek, malzeme, renk ve doku farklılıklarını organize etmenize yardımcı olur. Tasarım açısından göze hitap eden ev modeli, modern stil çözümlerle çarpıcı bir görünüme kavuşuyor.

5. Ferah ve dingin

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Kırsal Evler
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Günün yorgunluğunu atmak için evinizden daha iyi bir yer yoktur. Özellikle çalışanlar için konfor ve rahatlık, ev dekorasyonun olmazsa olmazlarındandır. Rehaveti alacak ferah bir atmosfer, göze hitap eden bir bahçe ve sıcak renk tonları ile samimi bir aile evi.

6. Sanat eseri

WaterNest, Giancarlo Zema Design Group Giancarlo Zema Design Group Ahşap ev
Giancarlo Zema Design Group

WaterNest

Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group

Form ve dizayn açısından fark yaratan modellerle ilgileniyorsanız, çarpıcı görünümüyle öne çıkan bir ev modeli. Doğal ışığı muntazam içeri alan evin, nefis bir doğa manzarası mevcut.

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7. Özgün ve sıcak

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Kırsal Evler
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Fark yaratan ev modelleri ile devam ediyoruz. Çatı formu ile çarpıcı nitelikte öne çıkan ev modeli. Belki de hayallerinizi süsleyen evler yüksek tavanlar, çatı katı odaları ile konfor sunan bir aile evi modeli. Doğal taş kaplama ile cephe görünümüne sıcaklık ve natürel dokular katan eşsiz bir örnek.

8. Zarafet

Haus Trittau, raphaeldesign raphaeldesign İskandinav Evler
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Beyaz zarafet her zaman dış cephe manzaralarında büyülemeye yeten nadide unsurlardan biridir.

9. Aile için uygun tasarım

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Nefis bahçesi ile ferah bir manzaraya kavuşmaya ne dersiniz? Peyzaj mimarisi ile zarafeti natürel dokularla buluşturan nadide bir örnek.

10. Fonksiyonellik

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Evler
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Dış cephe ve bahçe aydınlatması, bir evin tüm görünümü değiştirebilir. Doğal materyalleri değerlendirirken, ışığı muntazam alan tasarımlar, cam ve tuğla duvarlar, şeffaf yüzeyler etkileyici birer çözüm olarak değerlendirilebilir.

11. Dingin ve huzurlu

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Modern Evler
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Aile evi modelleri için huzur arayanlara yalın çizgisi ile çarpıcı bir örnek. Dinginliği sadelikle yakalayan proje, zarafeti ile görenleri büyülüyor. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Türkiye’den yazlık evler’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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