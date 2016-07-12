Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler

Tasarımı ile dikkat çeken, küçük ama bünyesinde birçok ihtiyacı muntazam karşılayan yapısı ile ahşap prefabrik ev. Yapı sadece 50 metrekare alana yerleşiyor. Enerji verimliliği sağlanması ve fonksiyonelliği ile öne çıkan yaklaşımı ile modern stil çözümlerle inşa edilmiş. İstenilen yerde, kısa sürede konforlu yaşam alanları sunan göz alıcı bir proje.

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