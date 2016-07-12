Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler

Kullanışlılık ve maliyet bakımından modern çözümlerle yapı sistemleri değişkenlik gösteriyor. Geniş bir yelpazeye yayılan sistem, stil ve tarzda modeller yerine ve çevresel şartlara göre daha ekonomik ve fonksiyonel modelleri ile tercih edilebiliyor. Günümüz modern stil çözümleri ile, prefabrik konutlarda da dayanıklılık, kullanışlılık ve estetik unsurları bir araya getirmek artık çok kolay. Ekonomik açıdan da uygun fırsatlar sunan bu konutlar, farklı stil ve tarzlarda inşa edilebiliyor. Kısa sürede inşası sağlanan bu tip yapılarla ilgili farklı kullanım amaçlarına göre değerlendirmek mümkün. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde ev modelleri bulabilir, ilham veren fikirler yakalayabilirsiniz. Maliyet açısından potansiyel alıcı bulması bakımından ekonomik ve fonksiyonel olarak değerlendirilen bu yapılar, dayanıklılık bakımından da günümüz imkanlarını maksimum verimle değerlendiriyor. Dilerseniz sizin için seçtiğimiz 5 ev modelini birlikte inceleyelim, ilgili örnekler hakkında fikir sahibi olalım.
Huzurlu ve tüm ihtiyaçları bünyesinde karşılayan, doğa ile iç içe bir ev, birçok kişinin hayallerini süsler. İnşa süresi ve maliyet bakımından cep yakmayan, öte yandan estetik ve fonksiyonel unsurları bünyesinde barındıran evler, aranılan niteliklerde bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ahşap dış cephe dokusu, sıcaklık katan unsurlardan sadece biri. Doğa ile uyumlu malzeme ve dokuların kullanılması, hem kolaylık hem de dingin ve ferah bir atmosfer sunması açısından ideal. Ayrıca ahşap materyalin kolay şekil alabilir olması, sıcaklık ve samimiyet katan doku ve renkleri, istenilen görünümü kazandırması açısından pratik alternatifler sunuyor. İşte kullanım kolaylığı açısından rahat, ferah ve davetkar bir ev.
Prefabrik evlerin kapsam ve stil açısından zengin bir dünyaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Ferah ve huzurlu bir atmosfer sunmak, farklı stil ve tarzları bir araya getirmek, uygulamak artık çok kolay. Prefabrik sistemlerle üretilen evlerin oldukça ferah ve kullanışlı modelleri mevcut. Bir ailenin tüm ev gereksinimlerini karşılayan örnek proje, 100 m² daire alanı içerisinde bu işi çözüyor. Taşınabilir bloklardan yapılan prefabrik ev, bulunduğu çevre uygun ve konfor sunan niteliklerle inşa edilmiş. Son teknoloji ile döşenen ev, geniş ve pratik kullanım olanakları sunan bir mutfak, yemek odası, banyo, üç yatak odası ve iki muhteşem teras barındırıyor. Depolama sistemleri ise fonksiyonel açıdan değerlendiriliyor.
Farklı materyalleri bir araya getirerek, formlar üzerinden modern stil bir yapı oluşturulabilir. Genel olarak materyallerin oluşturduğum uyum ve ahenk, dış cephe görünümünde estetik unsurlarda bütünlük sağlar. Samimi ve sıcak bir manzara.
İlk bakışta enfes bahçesi ile modern stil dizayn edilmiş bir ev görüyorsunuz. Prefabrik sistemlerle inşa edilen bu ev, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek derecede görkemli. Yeşilin ahşap dokularla yarattığı uyum ve ahenk, ferahlık ve huzur. Hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan tüm ihtiyaçları bünyesinde barındıran yapı, sevdiklerinizle toplanmak için konforlu bir teras alanı barındırıyor. Sıcak yaz aylarında bahçenin keyfini çıkarmak isteyenlere kullanışlı ve göze hitap eden bir alan sunuyor.
Tasarımı ile dikkat çeken, küçük ama bünyesinde birçok ihtiyacı muntazam karşılayan yapısı ile ahşap prefabrik ev. Yapı sadece 50 metrekare alana yerleşiyor. Enerji verimliliği sağlanması ve fonksiyonelliği ile öne çıkan yaklaşımı ile modern stil çözümlerle inşa edilmiş. İstenilen yerde, kısa sürede konforlu yaşam alanları sunan göz alıcı bir proje.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Kentsel yaşama uygun kompakt evler’ yazımız da ilginizi çekebilir.