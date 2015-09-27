Dekorasyonda mutfak için duvar kağıdı örnekleri

Mutfak tasarımları içinden sizlere mutfak için duvar kağıdı örnekleri derledik. Umarız 10 farklı duvar kağıdı örneği mutfak dekorasyonunuza yeni bir soluk getirsin. Mutfak duvarlarınız için daha fazla örnek görmek isterseniz Yaratıcı mutfak duvarı fikirleri yazımıza da göz gezdirebilir, zevkinize uygun tasarımı evinize uygulayabilirsiniz.
Son yıllarda hepimizin ilgisini çeken ve birçoğumuzun denediği Feng Shui uygulamalı evler farklı ve sıradışı çözümlemeleriyle karşınızda. Modern stile sahip mutfak dekorasyonunda daha çok yatak odasında görmeye alışık olduğumuz bir tasarım mantığı uygulanmış. Örnek fotoğrafta mutfak duvarlarının tamamı damask desenli duvar kağıtlarıyla kaplanarak odanın genelindeki hareketin açığa çıkması amaçlanmış. Feng Shui prensibine uygun olarak konumlandırılmış her bir nesne odanın karakterine ve verdiği enerjiye olumlu etkiler sağlıyor. Duvar kağıtlarının dışındaki genel renk siyah ve beyazın uyumuyla harmanlanarak malzeme-renk ilişkisinin de vurgulanması açısından önemli.
Günümüzde hazır mutfak seçenekleri ve kompakt mutfak kombinasyonları hepimizi bir çok dertten kurtarıyor. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu bu kombinasyonların en ilgi çekici örneklerinden. Dikdörtgen yapılı mutfak aynı zamanda bir yemek odası planına sahip olduğu için uzun vakitlerinizi geçirebileceğiniz bir yer olmaya aday. Mutfak dekorasyonunda mobilyalar ve beyaz eşya yerleştirildikten sonra küçük dokunuşlarla mutfağınızı kişiselleştirebilir, ona farklı bir ruh kazandırabilirsiniz. Kahverengi renkte ahşap malzeme uygulamalı mutfak dolapları mutfağın genelindeki sıcaklığı öne çıkarıyor. Zeminde kullanılan parke ise mutfağın hakim tonlarına uygun bir seçimle dizayn edilmiş. Duvar kağıtları mutfak dekorasyonunun tamamına uygun tarzda ve renkte deseniyle ortamı canlı bir şekle sokmuş. Birbirini tekrar eden ve farklı büyüklüklerdeki daireler küçük baloncukları andırarak atmosferin sempatikliğini sağlayan temel öğeler haline gelmiş.
Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu VARİATİKA firmasının şık mutfaklarından sadece bir tanesi. Mutfak dekorasyonunda oturma elemanlarının ve yemek odası tasarımının mutfağa dahil edilmesi mekanı yaşanılır kıldığı gibi sıcak bir atmosfer yaratıyor. Mutfak mobilyalarında ve doğramalarda beyaz rengin ve ahşap malzemenin tercih edildiği mutfak tasarımı renk seçiminin verdiği huzuru ve aile sıcaklığını hissetmemizi sağlıyor. Uzmanlar mutfağın her duvarını aynı duvar kağıdıyla kaplamak yerine sadece yemek masasının olduğu bölümü hareketlendirerek mekandaki sadeliğin ve hareketin aynı anda yaratılabileceğini bizlere gösteriyor. Seçilen duvar kağıdı su yeşilinin tonuyla çözümlenerek beyaz çizgili deseniyle mutfağın genelindeki dokuyla uyum gösteriyor. Haydi siz de duvarlarınızda bir değişiklik yapın, istediğiniz desenlerle kaplı bir ortamda yemekleriniz sizi bekliyor.
Örnek fotoğrafta gördüğünüz duvar kağıdı tasarımı bildiğiniz desenlere sahip bir imaj değil. Beyaz rengin hakimiyetinde olan mutfak dekorasyonu tek bir duvarın harita şeklindeki duvar kağıdı uygulamasıyla mekanı bambaşka bir forma sokuyor. Kim demiş mutfaklar sizin yol göstericiniz değil diye! Sevdiğiniz ve hatta kullandığınız yolları bile bir duvar kağıdına dönüştürebilirsiniz. Beyaz ve mavi renkten oluşan haritayı dilerseniz daha renkli bir hale getirebilir, seyahat ettiğiniz ya da sevdiğiniz şehirlerin ruhunu ve izlerini mutfağınıza taşıyabilirsiniz.
Hepimiz biraz da olsa çocukluğa özeniriz değil mi? İçinizdeki çocuksu tarafı evinize yansıtabilir, kalıpların dışına çıkabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonundaki duvar kağıdı, tek bir lekeyle mutfağın ruhunu adeta bir kompozisyon gibi düzenlemek isteyenler için ideal. Mutfak tezgahının ve mutfak dolaplarının arasında kalan ve de genellikle seramik karoyla düzenlemeye alışık olduğumuz alan örnekteki gibi bir doğa manzarasına dönüşebilir. Yani siz de tıpkı bir çocuk gibi ormanınızı evinizde düşleyebilir, ağaçların verdiği serinliği hissedebilirsiniz. Böylece şehrin içinde binalarla kaplı bir sitede yaşıyor olsanız bile doğal güzellikleri her zaman izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki yeşilin güzelleştirmediği bir mekan yok, neden siz de denemeyesiniz?
Eğer siz de nostalji aşığıysanız ve evinizde de genellikle anılarınızla birlikte yaşamayı sevenlerdensiniz bu örnek tam size göre. Örnek duvar kağıdı tasarımı stiline uygun başka bir mobilyayla duvarlarınızda yerlerini alabilir. Babaannelerimizin ve anneannelerimizin evinden aşina olduğumuz mutfak rafları, günümüzdeki adıyla terekler, mutfak dekorasyonunda uygulanan duvar kağıdıyla müthiş bir uyum içinde. Uzmanların seçtiği duvar kağıdı tasarımı kendinizi Akdeniz'in neşe dolu mutfaklarında hissetmenizi sağlayacak. Duvar kağıdının üzerinde kullanılan denize ait imgeler ise lacivert rengi kullanılarak mavinin üzerinde kıpır kıpır bir hareket görmemize neden oluyor.
Bildiğiniz gibi dekorasyonda mutfak için duvar kağıdı seçimi mekanın genel tasarım stiline uygun yapılmalıdır. Bunun için ise her zaman çok planlı ya da çok organize olmak zorunda değilsiniz. Örnek mutfak dekorasyonuna ait detay fotoğrafı bize mutfağın çok basit malzemelerle ve desenlerle bile enteresan hale gelebileceğini gösteriyor. Rustik stile ait mutfak tasarımında seçilen duvar kağıdı illüstrasyonlardan aşina olduğumuz ağaç gövdelerine benziyor, değil mi? Hayal gücünüze bağlı olarak çeşitli imgelere benzetebileceğiniz bu tasarım birkaç renkle duvar kağıdının genelinin dengesini çözmüş görünüyor. Unutmayın, duvar kağıdını gösteren paletlerden oluşmuş dolapları ve çekmeceleri görmezden gelemeyiz, bize duvar kağıtlarını işaret eden beraberindeki objelerdir!
Duvar kağıtlarınızda kullanacağınız tasarım dekorasyonunuzun geneline paralel ya da çarpıcı çizgiler taşıyabilir. İsteğinize bağlı olarak bu uygulamayı mobilya ve zemin tasarımı seçiminizle doğru orantıda yapmanız size kolaylık sağlayacaktır. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu mutfak dolaplarından masa seçimine kadar beyaz renkle ve ahşap malzemeyle çözümlenmiş. Mutfak tezgahının kahve makinası için ayrılan kısmı ahşabın dokusunu gördüğümüz alanlardan. Duvarın yarısına kadar uygulanmış ahşap lata dizilimi devamındaki tavana kadar kahverengi ve krem tonlarındaki çiçek desenli duvar kağıdıyla hoş bir uyum içinde. Japon desenlerindeki gülleri anımsatan formuyla duvar kağıtları sizce de mutfağınızda çok şık durmayacak mı?
Geniş mutfakların duvarlarını tıpkı mekanı dekore ederken gösterdiğimiz titizlikle dizayn edebilirsek tam anlamıyla mutfağın keyfini çıkarabilirsiniz. Mutfak dolaplarının ve zeminin tamamının beyaz renk tercik edilmesi mekanın olduğundan daha da geniş görünmesini sağlarken aynı zamanda ferahlığın vurgulanmasına hizmet etmiş. Farklı renk seçimi sadece ankastre ürünlerde ve mutfak tezgahı bölümünde uygulanan gördüğünüz geniş mutfakta, duvar kağıdı önemli bir rolü üstleniyor. Büyük mutfak mobilyalarının ve mutfak adasının tercih edildiği mutfak dekorasyonu yeşil ve sarı renkte çiçek desenli duvar kağıdıyla bir karaktere bürünmüş durumda. Başka bir zamanda yaşıyormuş gibi hissetmenizi sağlayan şey sadece bir duvar kağıdı!
Duvar kağıdı uygulamaları dilerseniz birbirinden farklı tarzda, renkte ve dokuda mutfak dekorasyonlarınızda yerini alabilir. Örnek mutfak dekorasyonundaki duvar kağıdı tasarımı farklı yaklaşımlardan sadece bir tanesi. Bu örnek şık ve keskin hatlara sahip mutfaklara tatlı bir sıcaklık getirmek isteyenler için uygun. Genel anlamda beyaz ve siyahın yatay ve dikey kullanımlarından oluşan mutfak dekorasyonu, çeşitli bitkilerle ve orijinal aksesuarlarla hareketlendirilmeye çalışılmış. Atmosfere en fazla etki eden nokta ise seçilen siyah ve beyaz renkteki çatal- kaşık- bıçak imajı düzenlemesi. Bundan böyle duvar kağıtlarınıza baktığınızda içinizden yemek yapmak gelecek.