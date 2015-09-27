Dekorasyonda mutfak için duvar kağıdı örnekleri

Hepimiz biraz da olsa çocukluğa özeniriz değil mi? İçinizdeki çocuksu tarafı evinize yansıtabilir, kalıpların dışına çıkabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonundaki duvar kağıdı, tek bir lekeyle mutfağın ruhunu adeta bir kompozisyon gibi düzenlemek isteyenler için ideal. Mutfak tezgahının ve mutfak dolaplarının arasında kalan ve de genellikle seramik karoyla düzenlemeye alışık olduğumuz alan örnekteki gibi bir doğa manzarasına dönüşebilir. Yani siz de tıpkı bir çocuk gibi ormanınızı evinizde düşleyebilir, ağaçların verdiği serinliği hissedebilirsiniz. Böylece şehrin içinde binalarla kaplı bir sitede yaşıyor olsanız bile doğal güzellikleri her zaman izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki yeşilin güzelleştirmediği bir mekan yok, neden siz de denemeyesiniz?