Eşsiz aydınlatma fikirleri

Sınıfta süren tartışmada Albert Einstein adındaki genç bir öğrenci, öğretmenine
Kötülüğün tanrının yokluğu olduğunu anlatmaya çalışırken
Karanlık da ışığın yokluğudur örneğini verir. Einstein'in en meşhur vecizelerinden biri olan bu söz, hayatımızda ve evlerimizde ışığın ne kadar önemli olduğunu da açıklayabilir. Farklı odalarda ve farklı durumlarda farklı aydınlatma çözümlerine yönelmemiz, evin güzelliğini ortaya koymamıza yardımcı olan kritik bir unsur. Işık, dünyaya hayat veren, yaşam alanınızı canlandıran ve yeniden dekorasyon çalışmanızda ufak dokunuşlarla fark yaratılabilen bir faktör.
Pek çok özel aydınlatma uzmanı, evinize en uygun aydınlatma elemanlarını seçmenize yardımcı olacaktır. Odanızın büyüklüğü, kullanım şekliniz ve doğal ışık alma imkanı da bu uzmanların yakından ilgileneceği alanlardır. Bugünkü çalışmamızda İngiliz uzmanlarımızın ışığın evlerimizdeki kullanımına katkıda bulunan ve Einstein'ın zekasına selam çakan tasarımlarını göreceğiz.
Endüstriyel bir çizgi taşıyan bu yemek salonu, gösterişi ve yaratıcı çizgileri de bünyesinde barındırarak aydınlatma elemanlarının bir odaya kimlik katarak onu nasıl değiştireceğini kanıtlıyor. Aydınlatma konusunda uzmanlaşan Nuvarti tarafından yapılan bu tasarım, tavandan sarkan kablo renkleri uyumsuz avizeleriyle ve kolonun üstüne yerleştirilmiş parlayan ufak ampullerle dikkat çekiyor. Böylece tam da ev yapımı yemekler ve şişelerce şarabın eşlik edeceği uzun bir akşam yemeğine uygun bir ortam yaratılıyor.
Çıplak duyun aydınlattığı bir yerin öğrenci evi ya da bodrum katı olmasını bekleriz. Ama tasarımcılar son yıllarda özellikle minimalist çizgiye sahip evlerde ampulleri çıplak bırakmayı tercih ediyorlar. Nud Collection'ın bu sade tasarımında şarap mantarı gibi geri dönüşümlü maddeler kullanılmış. Lambanın çizimi de şarap mantarından ilham alınarak yapılmış. Tek farkı ampulün, şişeden biraz daha geniş tutulması olmuş. Böylesine bir tasarımın binlerce farklı tarzdaki odaya uyum sağlayacağını söyleyebiliriz.
Yeni güne hazırlanırken makyaj yaparken veya tıraş olurken parlak, yüzümüzü iyice aydınlatacak bir ışığa ihtiyaç duyarız. Ne yazık ki banyolarımızda pek fazla pencere olmadığı için aydınlatma elemanlarını kullanmak zorunda kalırız. Aynanıza yerleştirilecek basit ama kibar bir mesajla güne iyi duygular ve pozitif düşüncelerle başlamanıza yardımcı olacaktır.
Güne başlarken kendinizi özel hissetmenizin bir diğer yolu da aynanızın etrafına, kulislerdekine benzer bir aydınlatma monte etmek olacaktır. Ama Cheryl Tarbcuk Design'ın bu tasarımında ampullerin sıralandığı geleneksel kulis aynasının yerine modern unsurların kullanıldığını görüyoruz. Böylece ışıkların üzerinizde olduğunu bilecek, kendi banyonuzun starı olacaksınız!
Doğal ışık, en çok kullanılmak istenen ışık türlerindendir. Tavanlara açılan pencereler de güneş ışığının aydınlatıcı ve ısıtıcı etkisini odanın içine taşırlar. Günümüzde çok fazla tavan penceresi kullanımıyla karşılaşıyoruz. Fotoğraftaki zekice tasarlanmış tavan penceresi Brunskill Design Architects'in imzasını taşıyor. Üç boyutlu bu pencere, çatının üstünde bir çadır gibi duruyor. Köşeleri de camdan yapılan tavan sayesinde, diğer pencerelere oranla gün içinde daha fazla güneş ışığı alınması da sağlanıyor.
Bambu, esnekliği ve dayanıklılığıyla mobilyalarla dekorasyon elemanlarında sıkça kullanılan bir üründür. Diğer ahşap elemanlarının aksine bambu, kesildikten sonra da yeni filizler üretmeye, böylece sağlamlığını pekiştirmeye devam eder. Bu bambu avize de geleneksel avize havasını başlıklarında yaşatırken, bambu aksamıyla çevre dostu bir hava yayarak şıklıkla ekolojik düşünceyi buluşturmayı başarıyor.
Doğru kullanıldığında aydınlatmaya yardımcı bir materyal olan cam, yansıtma özelliğiyle ortama derinlik katabilir. Creoglass Design'ın bu mutfak aydınlatmasında kullanılan ufak minerallerin ezilmesiyle elde edilmiş dekoratif cam, ışığı tutarak bünyesindeki parçaların renginde yansıtmayı başarıyor.
Reçel kavanozları, aydınlatmada son yıllarda sıkça kullanılıyorlar. Endüstriyel tasarımlarda veya depoların yaşam alanına dönüştürüldüğü yerlerde onları görüyoruz. Şekilleriyle eski tip ampulleri andıran bu kavanozlar, ışığı yumuşatarak dışarıya veriyorlar. Böyle bir ışık kullanımı loş aydınlatma kullanılmak istenen barlarda veya kır düğünlerinde kullanım alanı da buluyor.
Sizce hangi odanın aydınlatması daha önemlidir? Yorumlarınızı bekliyoruz!