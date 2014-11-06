Eşsiz aydınlatma fikirleri

Sınıfta süren tartışmada Albert Einstein adındaki genç bir öğrenci, öğretmenine Kötülüğün tanrının yokluğu olduğunu anlatmaya çalışırken Karanlık da ışığın yokluğudur örneğini verir. Einstein'in en meşhur vecizelerinden biri olan bu söz, hayatımızda ve evlerimizde ışığın ne kadar önemli olduğunu da açıklayabilir. Farklı odalarda ve farklı durumlarda farklı aydınlatma çözümlerine yönelmemiz, evin güzelliğini ortaya koymamıza yardımcı olan kritik bir unsur. Işık, dünyaya hayat veren, yaşam alanınızı canlandıran ve yeniden dekorasyon çalışmanızda ufak dokunuşlarla fark yaratılabilen bir faktör.

Pek çok özel aydınlatma uzmanı, evinize en uygun aydınlatma elemanlarını seçmenize yardımcı olacaktır. Odanızın büyüklüğü, kullanım şekliniz ve doğal ışık alma imkanı da bu uzmanların yakından ilgileneceği alanlardır. Bugünkü çalışmamızda İngiliz uzmanlarımızın ışığın evlerimizdeki kullanımına katkıda bulunan ve Einstein'ın zekasına selam çakan tasarımlarını göreceğiz.