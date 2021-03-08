Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı?

İşte seçiminizi yaparken kendinize sormanız gereken birkaç soru:

- Alacağınız kanepede kaç kişi oturacak? Evinizin nüfusu nedir ve çok sık misafir ağırlıyor musunuz? – Kanepe hangi amaç(lar)la kullanılacak? Oturmak, uyumak, yemek yemek, uzanmak? – Sizin için dış görünüş mü önemli, rahatlık mı? – Misafir ağırlamak için yeterince odanız var mı? Salondaki kanepenin açılıp yatak olması sizin için önemli mi? – Hangi malzemeyi seviyor ve pratik buluyorum? (Evde çocuk varsa kolay temizlenebilen materyal şarttır.)

Bütün bu sorulara cevap bulduktan sonra sıra salonun geri kalanıyla uyumlu bir renk seçmeye kalır. Bir de tabii, alacağınız kanepeyi mutlaka üzerine oturarak, hatta yatarak denemeniz gerekiyor ki eve geldiğinizde sırtınıza batan kötü bir kanepeyle karşılaşmayın.