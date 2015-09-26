Yaratıcılığıyla öne çıkan raf ve kitaplık örnekleri

Eskiden ev döşerken kitaplık için özel yer ayrılmaz, ihtiyaç dahilinde evin içindeki çeşitli dolaplara kitaplar tıkıştırılırdı. Bilhassa vitrin diye adlandırdığımız dolapların bir rafı ansiklopediler için ayrılırdı. Zaten gazete kuponuyla alınan ansiklopedi dışında eve pek kitap da girmezdi. Ders kitapları da çoğunluk yatak odasında bulunurdu. Günümüzde ise oturma odalarının baş köşesini devasa kitaplıklar süslüyor. Herkesin tercihi olmasa da kitap okumayı seven insanlar, kitaplarını evinin baş köşesinde görmeyi arzuluyor. Kitapseverler için tasarlanılmış kitaplık ve raflar, her çeşit ev dekorasyonuna uyacak tarzda büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Her zevke uyumlu, farklı stillerde dizayn edilmiş bu raf ve kitaplıklar özellikle oturma odalarının bir parçası haline gelerek dekorasyona bütünlük sağlıyor. Yalnızca oturma odaları değil, çalışma ve yatak odalarına özel raf ve kitaplıklar da tasarlanıyor. Bazen de tek veya birden fazla raf kitaplık olarak kullanılıyor. Evinizin boyutuna, eşyanın dekorasyonuna göre özetle her çeşit raf ve kitaplık edinmeniz mümkün.
Özellikle gençler için yatak odalarına göre dizayn edilmiş raf ve kitaplık tasarımları ayrı bir başlığı hak ediyor. Günümüzde yatak odası dekorasyonuna yatak, dolap ile birlikte çoğu zaman bir çalışma masası ve mini raf kitaplık da giriyor. Zira kitap yerleştirme ihtiyacı bilhassa öğrenciler için hiç bitmiyor. Yazımızda farklı odalar için tasarlanılmış raf kitaplık modelleri ile birlikte yatak odaları için tasarlanılmış modellere de göz gezdireceğiz.
İlk örneğimiz sıra dışı bir raf kitaplık tasarımı. Ahşap masif çam ağcının koyu renge boyandığı raf kitaplık modeli tamamen el yapımı. Kitapları tutturmak için misina kullanarak, 11 adet kitap sarkıtılmış. İsteğe göre bu sayı arttırabiliyor. Bu haliyle oldukça orijinal bir tasarım fikri ortaya çıkmış. Üstelik ihtiyacınıza göre tasarlanarak her eve uygun hale geliyor.
Modern tasarımların ön plana çıktığı dekorasyonlarda yaratıcı fikirlerin olması elzemdir. Mesela bu kitaplığın raf kısmı bir hayli ilginç. Zira iç kısmında farklı renk bir ahşap kullanılmış, bu da yetmemiş iç kısım ışıklandırılarak göz alıcı bir raf kitaplık ortaya çıkmış. Kitapların raf kısımlarının ışıklandırılması pek alışıldık bir uygulama olmamakla birlikte pekala mantıklı görünüyor.
Raf kitaplıklar dolap olarak kullanıldığı gibi rafların kitaplık olarak kullanılması şeklinde de olabilir. Bu örnekte de duvara monte edilmiş raflar duvar kağıdının rengarenk görünümüyle birleşerek cıvıl cıvıl bir raf kitaplık modeli meydana getirmiş. Kitapların arasına renkli başka objeler de yerleştirerek estetik bir ev dekoru oluşturabilirsiniz. Bu raf kitaplık uygulaması yatak odası için düşünülse de başka odalar için de kullanmanızı öneririm.
Mimari özellikleriyle ön plana çıkan bir ev dekorasyonu görüyoruz. Ahşap ağırlıklı evde az sayıda mobilya kullanılarak evin kendi mimari özelliklerinden faydanılmış. Koltuğun alt kısmına eklenen rafla birlikte şömine ile duvar boşluğuna raflar eklenerek kitaplık oluşturulmuş. Şayet bunun gibi fonksiyonel bir eviniz varsa raf kitaplık oluşturmayı düşünebilirsiniz.
Raf kitaplıklar her odaya uygun farklı dekorasyon stillerinde tasarlanarak evinizi güzelleştirirler. Bu örnekte de oturma odasına yerleştirilmiş büyük bir raf kitaplık görüyorsunuz. Raf kısmı ahşaptan yan kısımları ise metalden oluşan kitaplık eklektik stil dekorasyona uyan bir mobilya. Yalnızca kitaplık olarak kullanılmayan raflar eşyanın boyutuna göre farklı şekillerde değerlendirilmiş. Böylece esnek bir tasarıma da imza atmış olundu.
Modern dekorasyon stilinin sıra dışı bir örneğiyle karşı karşıyayız. Her bir mobilya kendi başına oldukça iddialı görünüyor. Böylesi modern bir odanın raf kitaplığı da sıradan olamazdı. Esasen orta kısmındaki devasa bölüm hariç sade bir çizgisi olan raf kitaplığın ilginç özelliği kitapların bilinçli olarak karman çorman yerleştirilmesi. Kim bilir, belki de kitapları bulmak daha kolay oluyordur. Bu çarpıcı tasarım BC Arquitetos imzalı.
Yatak odası dekorasyonunun ayaklarından birisi komodin ve kitaplıktır. Peki bu ikisini birleştirmeye ne dersiniz? Yatağın yanındaki mini komodinin üzerine kat çıkılarak zig zag şeklinde raf kitaplık meydana getirilmiş. Düzensiz görünümüyle de modern bir tasarım gerçekleştirilmiş. Hem yer kaplamaması hem de kitap yerleştirmek için ideal bir fikir olması sebebiyle başarılı bir tasarım örneği.
Eve ayrıca bir dolap alıp kitaplık olarak kullanmak yerine duvarları değerlendirip raf kitaplıklar yapmak daha işlevsel bir yöntem. Ancak bu duvarın neresi olacağı tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Mesela bu çatı katı örneğinde raf kitaplık tavana yakın kısma yapılarak odada daha fazla boş alan sağlanmış. Bu çatı katı kitaplığına ise boyunuz yetmeyeceğinden bir merdiven yardımıyla erişebiliyorsunuz.
Bir yatak odası dekorasyonuna göre dizayn edilmiş örnekte raf kitaplık kısmı odanın yıldızı diyebiliriz. Zira iki yarım çember şeklinde tasarlanmış raf kitaplığın ortasında ayna ve dolap ikilisi bulunuyor. Ahşap ağırlıklı dekorasyonda mobilyalar raf kitaplığın şekline uygun olarak oval detaylar barındırıyor. Bir hayli iddialı olan tasarımda yatak başlığıyla raf kitaplık birbiriyle yarışıyor denilebilir.
Baştan sona son derece ilginç olan yatak odası tasarımı bir kutuyu andırıyor. Devasa dolapla duvar arasında yerleştirilmiş yatağın duvar kısmında raf kitaplık oluşturulmuş. Doğrudan uzanıp alabileceğiniz raf kitaplık bu haliyle çok konforlu görünüyor. Üşengeçlerin ve her şeyi elinin altında isteyenlerin mutlaka düşünmesi gereken bir dekorasyon fikri. Ha bir de yataktan inmek için çekmeceleri kullanmayı unutmayın.
Raf kitaplıklar kendi başına bulunabileceği gibi duvar, dolap veya masaya da eklemlenebilir. Bu örnekte de çalışma masasının yan kısmına raf kitaplık oluşturularak çok kitabı olmayanlara seçenek sunulmuş. Evinizde bir kitaplık bulundurmayabilirsiniz ama akıllı tasarımlar sayesinde sizin de mini bir kitaplığınız olabilir. Masa kısmının iç kısmındaki ikili raf da kitaplık olarak değerlendirilebilir.
Yahut kitaplığın üzerine yatak koymaya ne dersiniz diye de sorulabilir. Zira resimdeki raf kitaplık bildiğiniz devasa bir dolaptan oluşuyor. Merdiven yardımıyla da üst kısımdaki yatağa ulaşılıyor. Bu örnekte olduğu akıllı tasarımlar sayesinde iç içe geçen mobilyalarınız olabilir, böylece yer kaplamadan her şeyi bir arada bulabilirsiniz. Üstelik raf özelliği sayesinde başka eşyalarınızı da yerleştirebilirsiniz.
Evin duvarıyla bütünleşen üçgen şeklindeki raf kitaplık şayet uygulama imkanınız varsa oldukça iddialı görünüyor. Raf kitaplığın iç kısımları farklı renklere boyanarak estetik bakımından da ön plana çıkmış. Hem şekliyle hem de uygulama biçimiyle yaratıcı bir fikre sahip olan tasarım sıradan modellerden sıkılanlar için birebir görünüyor. Raf kitaplığın hemen yanındaki siyah kapıyla da ilgi çekici bir kontrast sağlanmış.
Raf kitaplık modelleri sadece yerleştirildikleri alanlara göre değil bizzat şekilleriyle de ön plana çıkabilirler. Örnekteki tasarım ise bu duruma en başarılı örnek. Zira içi boş iki adet televizyondan oluşuyor. Alt kısma kitaplar, üste televizyona ise ilginç objelerin yerleştirildiği tasarım rutin dekorasyon örneklerinden sıkılıp esprili ve yaratıcı işler arayanların kaçırmaması gerek bir model. Şayet çarpıcı bir tasarım istiyorsanız yaratıcılığınızı konuşturmalısınız.
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