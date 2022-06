Yaratıcılığıyla öne çıkan raf ve kitaplık örnekleri

Eskiden ev döşerken kitaplık için özel yer ayrılmaz, ihtiyaç dahilinde evin içindeki çeşitli dolaplara kitaplar tıkıştırılırdı. Bilhassa vitrin diye adlandırdığımız dolapların bir rafı ansiklopediler için ayrılırdı. Zaten gazete kuponuyla alınan ansiklopedi dışında eve pek kitap da girmezdi. Ders kitapları da çoğunluk yatak odasında bulunurdu. Günümüzde ise oturma odalarının baş köşesini devasa kitaplıklar süslüyor. Herkesin tercihi olmasa da kitap okumayı seven insanlar, kitaplarını evinin baş köşesinde görmeyi arzuluyor. Kitapseverler için tasarlanılmış kitaplık ve raflar, her çeşit ev dekorasyonuna uyacak tarzda büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Her zevke uyumlu, farklı stillerde dizayn edilmiş bu raf ve kitaplıklar özellikle oturma odalarının bir parçası haline gelerek dekorasyona bütünlük sağlıyor. Yalnızca oturma odaları değil, çalışma ve yatak odalarına özel raf ve kitaplıklar da tasarlanıyor. Bazen de tek veya birden fazla raf kitaplık olarak kullanılıyor. Evinizin boyutuna, eşyanın dekorasyonuna göre özetle her çeşit raf ve kitaplık edinmeniz mümkün.

Özellikle gençler için yatak odalarına göre dizayn edilmiş raf ve kitaplık tasarımları ayrı bir başlığı hak ediyor. Günümüzde yatak odası dekorasyonuna yatak, dolap ile birlikte çoğu zaman bir çalışma masası ve mini raf kitaplık da giriyor. Zira kitap yerleştirme ihtiyacı bilhassa öğrenciler için hiç bitmiyor. Yazımızda farklı odalar için tasarlanılmış raf kitaplık modelleri ile birlikte yatak odaları için tasarlanılmış modellere de göz gezdireceğiz.