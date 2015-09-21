Mütevazı ve sıcacık bir yazlık

Eylül ayının sonuna geldiğimize ve Kurban Bayramı'nı da geçirdiğimize göre artık yazın gerçek anlamda bittiğini ve yaz tatillerine de elveda dememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Önümüze koca bir kış bizi bekliyor. Elbette her mevsimin tadı başkadır ve muhakkak ki her mevsimin ayrı ayrı sevenleri de vardır ama yaz mevsiminin tadı pek tabii ki biraz da tatillerle özdeşleştiğinden ve yaz denilince akla işten güçten uzakta dinlendiğimiz sıcak yaz günleri ve geceleri geldiğinden dolayı biraz daha farklı oluyor değil mi? Özellikle de yazlığı olanlar ve bütün bir yazı yazlıklarında geçirebilme şansına sahip olanlar için… Biz de bugün sizlerle yaza elveda derken mütevazi ve samimi bir yazlık daireyi ziyaret edelim ve yaz mevsiminin o güneşli kokusunu bir kez daha içimize çekelim istedik.
Alanya Sunlife Real Estate & Constructions isimli firmanın projelerinden biri olan bu yazlık daire, sosyallikten kopmadan ve şehir merkezinden uzaklaşmadan yazın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yazlık modeli. Yan yana ve bitişik nizam uzanan iki katlı apartmanlar komşuluk ilişkilerinden vazgeçemeyenler ve tatillerde de yalnız kalmak yerine insanlarla iç içe olmak isteyenler için mükemmel bir sosyal ortam sağlıyor. Yazlıkçılar bilirler, yazlık yerlerde komşuluğun tadı da başkadır: Çocuklar birbirleriyle kaynaşıp bütün günü havuzda geçirirler, büyükler hem yeşilin hem de medeniyetin içinde huzurla ve sosyalleşerek dinlenerek yazın tadını çıkarırlar. İşte bu geleneksel yapıyı ve komşuluk ilişkilerini koruyan bu daireler de havuza manzaralı geniş balkonlarıyla ayrıca şahane mangal yemekleri de için de olanak sağlıyor.
Sosyal alanlardaki geleneksel ve samimi ortamın evin içinde de hakim olduğunu daha ilk bakışta anlayabiliyoruz. Genellikle çoğu yazlık dairede olduğu gibi bu evde de açık mutfaklı bir salon bulunuyor ve bu salon son derece basit ama şık mobilyalarla mütevazı ve sıcak bir dekorasyonla dizayn edilmiş. Bordo rengin hakim olduğu klasik koltuklarda konfor ön planda tutulmuş. Tekerlekli orta sehpa da yine yazlıkların hareketli ve değişken yapısına uygun olarak yer değiştirebilir bir fonksiyonelliğe sahip. Üzerinde oryantal deve ve fil motiflerinin bulunduğu duvar halısı ve yine duvara asılı olan gümüş tepsi de odaya klasik bir estetik katan dikkat çekici tasarım unsurları olma niteliği taşıyorlar. Armut koltuksa tabii ki yazlık evlerin olmazsa olmazlarından biri.
Mutfak tarafına göz gezdirdiğimizde ise küçük ama ergonomik bir tasarımla karşılaşıyoruz. L şeklinde uzanan mutfak tezgahının bir kenarı mutfağı oturma alanından ayıracak bir sınır olacak şekilde konumlandırılmış. Ayrıca bu kenarda kullanılan çift taraflı dolaplar da dar mekanda depolama alanlarını ve seçenekleri çoğaltıyor. Mutfak tezgah ve dolaplarında açık renkler tercih edilmesi yaşam alanının aydınlık ve ferah yapısına katkıda bulunuyor.
Mutfağın ön kısmında ise yine evin genel yapısına uyum sağlayan mütevazi, sade ve kullanışlı bir yemek alanı konumlandırılmış. Cam yüzeyli metal ayakları olan şık bir yemek masası, klasik tarzlı ve salondaki koltukların renkleriyle uyumlu minderlere sahip sandalyelerle donatılmış.
Geniş balkonda ise bambu sandalyeler ve cam yüzeyli bir masa tercih edilerek şık bir atmosfer yaratılmış. Bambu malzemenin dış mekanlar için en uygun ve konforlu tercih olduğunu da unutmayalım.
Balkonun diğer tarafında ise tabii ki yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan mangallar için şık ve kullanışlı bir barbekü bölümü bulunuyor.
Alanya'da bulunan bu samimi ve geleneksel yazlık evi beğendiyseniz Bodrum’da yazlık ev ferahlığı isimli yazımız da ilginizi çekebilir.