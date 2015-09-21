Mütevazı ve sıcacık bir yazlık

Balkonun diğer tarafında ise tabii ki yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan mangallar için şık ve kullanışlı bir barbekü bölümü bulunuyor.

Alanya'da bulunan bu samimi ve geleneksel yazlık evi beğendiyseniz Bodrum’da yazlık ev ferahlığı isimli yazımız da ilginizi çekebilir.