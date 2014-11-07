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Yaratıcı mutfak duvarı fikirleri

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
Küche Altbremer Haus, schulz.rooms schulz.rooms Modern Mutfak
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Mutfak duvarındaki fayanslara veda etmek istiyorsunuz, ancak aklınıza yaratıcı bir fikir gelmiyor. O halde sizin ilginizi çekecek bir dosyamız var. Mutfak duvarları, özellikle bugün sayısız seçenek mevcutken, donuk ve sıkıcı olmak zorunda değil. Bu yazıda sizler için renkli ve sıradışı duvar tasarım fikirlerini derledik.

Doğal taşlar

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Modern Mutfak
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Doğal taşlar mutfak duvarı tasarımının en gözde seçeneklerinden biridir: serttir, dayanıklıdır ve bakımının yapılması kolaydır. Materyalin özgünlüğü sayesinde de harika etkiler yaratabilir. Burada gördüğümüz gibi, taşlar berrak olmasa da, duvarlara yerleştirildiğinde bir canlılık etkisi yaratıyor. Sonuç ise muazzam bir 3-boyut etkisi. Işık tasarımcısı da dolaylı ışığı odak noktasını aydınlatacak şekilde zekice kurmayı bilmiş.

Vurgular

COCINA, ASESOR DEL MARMOL ASESOR DEL MARMOL MutfakMutfak Tezgâhları
ASESOR DEL MARMOL

ASESOR DEL MARMOL
ASESOR DEL MARMOL
ASESOR DEL MARMOL

Eğer mutfak duvarı bütünüyle karanlık ve donuksa, mutfak duvarının sadece bir kısmını taşlar ya da taş fayanslarla kaplamayı düşünebilirsiniz. Bu genellikle duvar kağıdı bakımı yapmaktan daha kolaydır ve ortalığı hızlıca temizlemek isteyenler için harika bir seçenek sunar.

Dayanıklılık

Küche Altbremer Haus, schulz.rooms schulz.rooms Modern Mutfak
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Suya, ısıya dayanıklı ve temizlemesi kolay duvarlar mutfakların olmazsa olmazıdır – özellikle de çalışma alanlarında. Doğal taşların yanında, boyalı suntalar, paslanmaz çelik ya da buzlu cam duvar kaplamada kullanılabilir.

Fark yaratan fayanslar

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Mutfakta fayans kullanımı hiçbir zaman popülerliğinden bir şey kaybetmez. Beyaz ve sıkıcı fayanslardan uzaklaşıp, parlak tonları ve ilginç desenleri görüyoruz. Dolayısıyla burada yaratıcılık kaçınılmazdır!

Sanatsallık

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Renk seçiminin yanında, bu mutfakta sıradışı fayans varyasyonları ile karşı karşıyayız. Küçük, farklı, renkli fayanslar bir mozaik oluşturup, duvar tasarımında biraz daha çeşitlilik oluşturacak şekilde bir araya geliyor Bu basit olduğu kadar yaratıcı da olan fayans fikirleri ile evimizin sanatçıları olabiliriz!

Eşsiz aydınlatma fikirleri
Mutfak duvarları için hem renkli, hem sıradışı tasarım fikirlerini burada bulabilirsiniz.

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