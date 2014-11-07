Yaratıcı mutfak duvarı fikirleri

Mutfak duvarındaki fayanslara veda etmek istiyorsunuz, ancak aklınıza yaratıcı bir fikir gelmiyor. O halde sizin ilginizi çekecek bir dosyamız var. Mutfak duvarları, özellikle bugün sayısız seçenek mevcutken, donuk ve sıkıcı olmak zorunda değil. Bu yazıda sizler için renkli ve sıradışı duvar tasarım fikirlerini derledik.