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Baş rolde ahşap: Hayranlık uyandıran bir ev dekorasyonu

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Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Yatak Odası
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Büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun çünkü şimdi sizinle rüya gibi bir ev dekorasyonunu inceleyeceğiz. Hayır, bunu yapmak için öyle çok uzaklara da gitmiyoruz. Bu muhteşem ev, merkezi Bartın'da bulunan Bilgece Tasarım isimli firma tarafından dizayn edilmiş. Ahşap tutkunu olan okurlarımızın bayılacağı bu ev dekorasyonunda baş rolde ahşap var. Mobilyalardan aksesuarlara kadar her ayrıntının ahşapla süslendiği ve harmanlandığı, buram buram ahşap kokusunu resimlere bakarken bile hissedebildiğiniz olağanüstü güzellikteki bu ev bize doğallığın en önemli ve birincil dekorasyon ölçütü olduğunu hatırlatıyor.

Doğal, eklektik ve büyüleyici bir salon

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evin her köşesi kendine has, doğal ve modern özellikleriyle kendine hayran bırakıyor ama biz en güzel ve en etkileyici olan yaşam alanlarından başlayalım istedik. Dekorasyon dergilerinin kapaklarını süsleyebilecek kadar güzel olan bu salonu bu kadar kusursuz yapan şey aslında her bir ayrıntının incelikle ve bilgelikle tasarlanmış olması. Mesela ahşabın ana konsept olarak kullanıldığı bir ev dekorasyonunda yalnızca mobilya ve aksesuarlarda değil, iç mimari unsurlarda da ahşap kullanımı mekana eşsiz bir hava katıyor. Yerlerde laminant yerine ahşap parkelerin tercih edilmesi daha dekorasyon oluşturulmadan bile evin tüm havasını değiştiren temel unsur olmuş. Elbette bir diğer büyüleyici etki de televizyon ünitesinin duvarı tamamen kaplayan ahşap tasarımı ve orta sehpanın bu üniteyle mükemmel bir ahenk yakalaması. Koltuk takımı tercihi de bu ahşap ağırlıklı dokuya uyum sağlayan modern ve konforlu bir tercih olarak dikkat çekiyor. Yerdeki geleneksel motifli kilimse odaya eklektik tarz sosu katan son dokunuş niteliğinde.

İncelikli ayrıntılar

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Dediğimiz gibi her ayrıntı bilgelikle düşünülerek dizayn edilmiş. Televizyonun tam karşısında duran üçlü koltuğun arkasında yer alan bu uzun ve ince dekoratif sehpa da salonun incelikli dokunuşlarından yalnızca biri.

Buram buram ahşap kokan artistik bir dekorasyon

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Çalışma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Büyüleyici bir yolculuğa hazır olun dedik çünkü evin her köşesi bizi şaşırtarak hayran bırakmaya devam edecek. Tıpkı yer döşemelerinde ahşap kullanılması gibi, kapılar da şık ve modern bir ahşap malzemeden üretilmiş çağdaş bir tasarımla dizayn edilmiş. Kapının yanındaki kütüphaneden diğer yanındaki rafların içindeki aksesuarlara, estetik duruşuyla öne çıkan kahve sehpasından kalorifer peteğini kaplayan ahşap üniteye kadar her ayrıntı evin genel karakterini kuvvetlendiriyor.

Evin bütünlüğüyle ahenk içindeki mutfak tasarımı

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Genel evin diğer yaşam alanlarında hangi malzeme baş rolde olursa olsun mutfak dekorasyonlarında klasik ve değişmez malzeme ve renklerin dışına pek çıkılmaz ve bu aslında her ne kadar odalara tek tek bakıldığında harika tasarım ve dekorasyonlarla karşılaşsanız da evin genel bütünlüğünü bozan bir tasarım hatasıdır. Bu evdeyse böyle bir yanılgıya düşülmemiş ve ahşap tonlarının hakimiyeti mutfakta da devam etmiş. Yerdeki fayansların renk tonları bile evin bütünlüğünü bozmayacak şekilde seçilmiş.

Sanat eseri gibi merdiven ünitesi

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Merdivenlerin evin genel havasını yansıtan alanlar olduğundan daha önceki homify yazılarımızda da söz etmiştik. Bu evin modern ve sıra dışı dekorasyon tarzı da merdivenlerden süzülerek tüm eve yayılıyor. Ahşap basamaklar, sıra dışı ve sanat eseri gibi etkileyici tırabzanlarla harmanlanarak çarpıcı bir etki yaratıyor.

Derin, estetik ve ağırbaşlı

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Yatak Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evin geneline hakim olan eklektik sanatsallık yatak odasında da kendini hemen belli ediyor. Kapının, yatak başının ve odayı derinleştiren aynalı dolabın mükemmel uyumu göz dolduruyor. Yatak başındaki kapitone dikişli kadife döşeme ayrıntılar da modern odaya klasik bir ağırbaşlılık katıyor.

Retro bir banyo

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Banyo
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Retro tarzlı bakır tonlarında bir musluk, yuvarlak bir lavabo, sütlü kahve renginde pırıl pırıl mermer duvarlar ve işlemeli banyo tezgahı ve ayna… Böyle bir evin banyosundan da daha azı beklenemezdi zaten. Eklektik, doğal ve büyüleyici.

(Ahşaptan asla vazgeçemeyenlerdenseniz Ahşap yemek masaları derlememize de göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.) 

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