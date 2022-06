Baş rolde ahşap: Hayranlık uyandıran bir ev dekorasyonu

Evin her köşesi kendine has, doğal ve modern özellikleriyle kendine hayran bırakıyor ama biz en güzel ve en etkileyici olan yaşam alanlarından başlayalım istedik. Dekorasyon dergilerinin kapaklarını süsleyebilecek kadar güzel olan bu salonu bu kadar kusursuz yapan şey aslında her bir ayrıntının incelikle ve bilgelikle tasarlanmış olması. Mesela ahşabın ana konsept olarak kullanıldığı bir ev dekorasyonunda yalnızca mobilya ve aksesuarlarda değil, iç mimari unsurlarda da ahşap kullanımı mekana eşsiz bir hava katıyor. Yerlerde laminant yerine ahşap parkelerin tercih edilmesi daha dekorasyon oluşturulmadan bile evin tüm havasını değiştiren temel unsur olmuş. Elbette bir diğer büyüleyici etki de televizyon ünitesinin duvarı tamamen kaplayan ahşap tasarımı ve orta sehpanın bu üniteyle mükemmel bir ahenk yakalaması. Koltuk takımı tercihi de bu ahşap ağırlıklı dokuya uyum sağlayan modern ve konforlu bir tercih olarak dikkat çekiyor. Yerdeki geleneksel motifli kilimse odaya eklektik tarz sosu katan son dokunuş niteliğinde.