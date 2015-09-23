Osmanlı tarzı göz alıcı bir dekorasyon

Klasik deyip geçmemek lazım. Her ne kadar tüm klasik dekorasyon ve mobilyalarda mutlaka asla eskimeyen ve modası geçmeyen bir estetik olsa da, klasik tarz da sabit ve tek tip bir uygulamayla hayata geçebilen bir dekorasyon türü değil. Hatta tam tersine çoğu zaman çeşitliliği ve tarihin içinden gelen ve farklı dönemlere ait farklı seçenekleri bir araya getirip eşsiz ve sıra dışı bir klasik tarz yaratmak çok daha zor oluyor ve tabii ki bu tip dekorasyonlar oldukça nadir karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle klasik tarzın Osmanlı'dan kopup bugüne ulaşan vazgeçilmez örnekleriyle dizayn edilen göz kamaştırıcı bir örneğine konuk olacağız. İstanbul'da yer alan Bozantı Mimarlık tarafından dizayn edilen bu benzersiz ev modern çağa ait bir saray olarak nitelendirilebilir. Buyurun lafı daha fazla uzatmadan oda demeye dilimizin varmadığı görkemli ve heybetli yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.