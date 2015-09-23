Osmanlı tarzı göz alıcı bir dekorasyon

Klasik deyip geçmemek lazım. Her ne kadar tüm klasik dekorasyon ve mobilyalarda mutlaka asla eskimeyen ve modası geçmeyen bir estetik olsa da, klasik tarz da sabit ve tek tip bir uygulamayla hayata geçebilen bir dekorasyon türü değil. Hatta tam tersine çoğu zaman çeşitliliği ve tarihin içinden gelen ve farklı dönemlere ait farklı seçenekleri bir araya getirip eşsiz ve sıra dışı bir klasik tarz yaratmak çok daha zor oluyor ve tabii ki bu tip dekorasyonlar oldukça nadir karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle klasik tarzın Osmanlı'dan kopup bugüne ulaşan vazgeçilmez örnekleriyle dizayn edilen göz kamaştırıcı bir örneğine konuk olacağız. İstanbul'da yer alan Bozantı Mimarlık tarafından dizayn edilen bu benzersiz ev modern çağa ait bir saray olarak nitelendirilebilir. Buyurun lafı daha fazla uzatmadan oda demeye dilimizin varmadığı görkemli ve heybetli yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.
Daha evin salonuna ilk ayak bastığınız anda Osmanlı motiflerinin büyüsünün hemen farkına varıyorsunuz. Salonun odağına yerleşmiş olan Chesterfield modeli deri koltuk ihtişamıyla göz kamaştırırken oryantal desenli berjerler de göz alıyor. Duvarlardaki Osmanlıca tablolar da bu tarihi dokuyu kuvvetlendirirken estetik anlamda klasik tarzı da zirveye çıkıyor.
Klasiğin en önemli özelliği doğru tasarımla yaşam alanlarına eşsiz bir kültür ve derinlik katmasıdır şüphesiz. Salonunun devamında yer alan bu şömine başı oturma alanı da kültürel sohbetler için ideal bir alan olarak dizayn edilmiş ve sofistike yapısıyla ilk bakışta etkilemeyi başarıyor. Duvardaki tablolardan ikili berjerlerin orta sehpa etrafındaki yerleşimine kadar her detayıyla tarihin arka odasından bugüne ışınlanmış bir yaşam alanı gibi.
Klasik estetik hakimiyetini yemek alanında da sürdürüyor elbette. Seçkin konukların bir saraydaymış gibi ağırlanabileceği bu şahane yemek odası da klasik ahşap sandalye ve masa takımıyla öne çıkıyor. Kenardaki piyano ve tavandan sarkan avize de odaya bilge bir şıklık katan detaylardan.
Her ne kadar klasik ve Osmanlı tarzı stilini sürdürse de, yatak odasında biraz daha yumuşak ve eklektik bir dekorasyon karşılıyor bizi. Aynalı beyaz dolap ortama dinlendirici ve huzurlu modern bir katkı sağlarken yatak başındaki padişah resimleri ve yatağın ayak ucundaki klasik bankla ağırbaşlı estetik yine kendisini belli ediyor.
Evin girişinde bütün eve yayılan seçkin tarzın ilk ipuçlarını görüyoruz. Görkemli ve gösterişli çiftli giriş kapısı üzerindeki cam işlemeli işçiliğiyle göz kamaştırıyor. Yine ahşap dolap ve yer döşemeleri de klasik dokuyu devam ettiren tasarım unsurları olarak dikkat çekiyor.
Siyah banyo dolabı ve geniş aynanın modern ve ağırbaşlı bir dokunuş kattığı banyoda da duvar fayanslarında Osmanlı motifleri görüyoruz. Banyo fayanslarında genellikle hep aynı desenlere rastlanmasından kaynaklanan ezberimiz bozuluyor ve hem klasik ve geleneksel hem de sıra dışı ve ezber bozan bir tasarım yaratılıyor.
Kapılardaki cam işçiliği yalnızca giriş kapısında değil, evin bütün oda kapılarında kendini gösteren benzersiz bir tasarım unsuru ve evin bütün dokusunu değiştirmeye tek başına yetecek kadar da kuvvetli bir etkiye sahip. Koridor alanındaki dresuardan aksesuarlara kadar her ayrıntının evin geneline uyum sağlayan bir dikkatle dizayn edilmesi de yaşam alanları arasındaki bütünlüğü koruyor.
Mutfakta hem modern ve kullanışlı bir yerleşim, hem de sıra dışı ve klasik renkler iç içe geçmiş ve böylece hem fonksiyonel hem de şıklığıyla göz kamaştıran bir yaşam alanı meydana gelmiş.