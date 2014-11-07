Bir dağ evi renovasyonu

Sonbahar iyiden iyiye kendini hissettirdikçe, çoğumuz, rengarenk yapraklarla kaplı tepelerin manzarasına sahip bir dağ evine kaçmanın hayallerini kurarız. Dağ evi kaçamakların en güzelidir, kışın karla kaplı doruklarından yazın çiçek bahçelerine, her mevsimde muazzam manzaralar sunar. Ve elbette ki dağlar kayak ve turmanıştan, ateş önünde bir kitapla kıvrılmaya pek çok etkinliği olanaklı kılar. Dolayısıyla bugün Avusturya ile Slovenya arasındaki sınırdan sadece birkaç kilometre uzaktaki, Julian Alpleri ormanlarında bulunan Tarvisio'daki bir dağ evini ziyaret ediyoruz. Renovasyon çalışmaları İtalyan mimarlık şirketi ABC Arconsulting tarafından yapıldı.
Başlangıçta bu yapı yalnızca iki kat üzerine tasarlanmıştı ve bir de 124 metre karelik bir zemin alanı bulunuyordu. İç mekan yeniden yapılandırmasında ise bir asma kat yaratıldı ve zemin 163 metre kareye çıkartıldı. Bu resimde ikinci kat ve aşağı inen merdivenlerle birlikte asma katın bir bölümü görülüyor. Çıplak tuğlaların ve çatı eğiminin evin görselliğinde oynadığı rol dikkatlerden kaçmıyor. Bu nitelikler, evin kırsal cazibesini yaratıyor.
Yukarıda da değindiğimiz orijinal zemin planı yalnızca iki kata yayılmıştı: birinci katta bir oturma odası, mutfak ve iki banyo bulunuyordu.
Renovasyon sonrasında ise mutfak ve oturma odası ikinci kata taşındı, bir asma katın kurulumu ile bir dinlenme alanı ya da misafir yatak odası oluşturulmuş oldu. Çatı katının inşa edilmesi ev içindeki kullanılabilir alan oranını önemli ölçüde arttırmış oldu.
Son derece yüksek çatı alanı tasarımcıların mekanda oynama yapıp, sadece yatay yüzeyi değil, aynı zamanda dikey yüzeyi de kullanarak alanı genişletebilmelerine olanak tanıdı. Bu dinlenme alanından, eğimli tavana ve aşağı katlara bakabiliyorsunuz, tıpkı bir dağın tepesinden yansıyan bir perspektif gibi. Fakat cam bölmeler çok aşağı eğilmenizi engelliyor!
Başlangıçta bu ev ceviz ağacı renginde tasarlanmıştı, ancak yeni ile eskiyi standardize etmek adına tüm ahşaplar kumlandı ve cilalandı. Şimdi tüm çatı ve duvarlar köknar ağacından. Solgun ahşap renginin her yerdeki hakimiyeti bir kır evine minimal tasarım havası katıyor.
Mutfak ve oturma odası alanları üst kata taşındığından, artık ilk katta iki yatak odası mevcut. Burada yine kırsal ile modernin kesişimi ile karşı karşıyayız. Yatak odasındaki ahşap paneller ve koyu renkler bize bir dağ kaçamağını hatırlatan rahatlığı ve dinlenceyi tasavvur ettirirken, camdan duş ve geniş küvet güncellenmiş bir lüksü ifade ediyor. Dağ havası alınarak geçen bir günün ardından, rahat bir uyku için mükemmel bir ortam!
Son olarak, bir dağ evinin olmazsa olmazı olan bir şömine görüyoruz. Bu modern cam yapı, camları ve tarzıyla bu eve kendine has bir hava veriyor, alevler kükreyerek dışarı taştığında da bu hava iyiden iyiye her yeri sarıyor!