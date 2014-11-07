Bir dağ evi renovasyonu

Mutfak ve oturma odası alanları üst kata taşındığından, artık ilk katta iki yatak odası mevcut. Burada yine kırsal ile modernin kesişimi ile karşı karşıyayız. Yatak odasındaki ahşap paneller ve koyu renkler bize bir dağ kaçamağını hatırlatan rahatlığı ve dinlenceyi tasavvur ettirirken, camdan duş ve geniş küvet güncellenmiş bir lüksü ifade ediyor. Dağ havası alınarak geçen bir günün ardından, rahat bir uyku için mükemmel bir ortam!