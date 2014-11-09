Dahiyane yatak odası fikirleri

Yatak odası birçokları için evin en önemli kısmıdır. Çünkü ağır ve yorucu bir iş gününün ardından dinlenmek ve yeni bir gün için yeniden güç kazanmak adına oraya gidersiniz. Dolayısıyla, mekanın kişiliğinizi yansıtmasını ve ihtiyaçlarınıza cevap vermesini istersiniz. Tarzınız ister modern, ister seçmeci, ister romantik olsun, homify uzmanlarımız karar vermenize yardımcı olacak birbirinden ilginç platform fikirleri ile karşınızda!
Işıklandırma, rahat bir yatakla birlikte yatak odası tasarımının en önemli unsurlarından biridir. Mutfak ya da banyodan farklı olarak, yatak odası ışıklandırması bazı bölümlerin diğerlerine oranla daha fazla aydınlatılması ile alakalıdır. Ya da, insanların oyalanmak isteyecekleri rahat bir atmosfer yaratmakla. Bir bahar gecesi gökyüzünü seyrederken yavaş yavaş uykuya dalışınızda üzerinizdeki manzarayı hatırlatan büyük bir yıldızın yatağınızın tepesinde olması, size geçmişteki kamp hatıralarınızı düşündürür.
Bir yatak odası renk şemasına karar verirken, birbirleriyle çarpışan fikirler söz konusu olabilir. Birisi renkli bir yatak odası tercih ederken, bir başkası düz renkten yana olabilir. Dolayısıyla bu türden bir sorun yaşayan bir çiftseniz, mutlu bir ortama karar vermek durumunda kalacaksınız. Yastıklar ve dekorasyon gibi sabit olmayan renkli unsurları yatak odasına eklemek, daha muhafazakar olan eşinizin bu unsurların değişebileceğini düşünmesine neden olacaktır. Çok fazla rengin ya da çok sayıda desenin yüzünüze çarpmaması için yatak arkasını duvar kağıdıyla kaplamak da bir seçenek olabilir. Farklı bir açıdan bakıldığında odanız farklı bir görünüme sahip olacak. Kazan kazan!
Bir ranzada uyumak her zaman biraz da olsa eski okul gezilerini hatırlatır. Yastıkların altına şekerler saklamak ve yatağa kaç kişi sığacağını denemek bu anılar arasındadır. Fakat artık bu günler geride kaldı. Yetişkinler de bir çatı katına yatak odası kurarak ya da bir platform yatak oluşturarak benzer hisleri yad edebilirler. Yine modern bir İskandinav tasarım harikası görüyoruz.
Çatı katında yaşamak, elimizde halihazırda daralan alanları önemli ölçüde arttırmasından dolayı bu günlerde son derece popüler. Bir yatağın ne kadar yer kapladığını, uzun kısmın hangi tür yatağı seçerseniz seçin iki metre uzandığını sık sık unuturuz. Böyle büyük bir dekorasyon unsurunun alannı yükselterek başka şeyler için alanlar açabilirsiniz. Bu örnekte ise bu düşünce tersine çevrilmiş. Yatak alt kısımda ve yaşam alanı ince bir dokunuşla baş üstüne yerleştirilmiş.
Yatak odasında renk sevmeyip, ancak her yerde düz beyazın esiri de olmak istemeyenlere bir tek renk şeması öneriyoruz. İster gri, ister siyah, isterse de kahverengi olsun, bu renkler yastık, duvar kaplaması ya da yatak kenarı lambaları gibi değişik detay unsurlarda tekrar ettirildiklerinde her zaman hoş bir ortam yaratırlar.
Çiçek desenli çarşaflar ya da halılar ile yatak odanıza ilkbaharı getirebilirsiniz. Genel olarak tekstil ürünleri bir yatak odası tasarımını mevsimlere uyarlamada kolaylık sağlar – sonbaharda kahverengi, ilkbaharda leylak, yazın ise pembe palet. Cam ile ahşap kombinasyonu da muazzam bir soğuk-sıcak kontrastı yaratacaktır.
Son derece basit ve aynı zamanda çılgınca yaratıcı bir fikir: yatağı paletler üzerine yerleştirin ve halatlarla tavana asın. Optik olarak çatı ortamına son derece kusursuz bir uyum sağlayabilecek olan bu fikir, taş duvarlar ve yüksek tavanlar ile de harika bir manzara oluşturacak. Buna ek olarak sallana sallana rahat bir uykuya dalacaksınız! Daha fazla ne isteyebilirsiniz?
Bu kartonlardan kurulmuş mobilya parçaları da özellikle sıradışı! Kitap rafları ve yatak kenarı sehpaları bir yere kadar… fakat kartondan yatak? Evet, yüzde yüz çalışıyor! Zekice bir tasarım ve inşa sayesinde denge ve dayanıklılık garanti – hiçbir metal ve plastik bileşen olmaksızın. Gerçekten göz alıcı!