Dahiyane yatak odası fikirleri

Bir yatak odası renk şemasına karar verirken, birbirleriyle çarpışan fikirler söz konusu olabilir. Birisi renkli bir yatak odası tercih ederken, bir başkası düz renkten yana olabilir. Dolayısıyla bu türden bir sorun yaşayan bir çiftseniz, mutlu bir ortama karar vermek durumunda kalacaksınız. Yastıklar ve dekorasyon gibi sabit olmayan renkli unsurları yatak odasına eklemek, daha muhafazakar olan eşinizin bu unsurların değişebileceğini düşünmesine neden olacaktır. Çok fazla rengin ya da çok sayıda desenin yüzünüze çarpmaması için yatak arkasını duvar kağıdıyla kaplamak da bir seçenek olabilir. Farklı bir açıdan bakıldığında odanız farklı bir görünüme sahip olacak. Kazan kazan!