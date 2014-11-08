İştah açan yemek odaları

Seçim yapmak o kadar zor ki… Alın size Daisy Whitehead Designs tasarımı hoş ve dengeli bir yemek odası daha. Krem, bej ve beyaz gibi yumuşak renklerin hakim olduğu oda klasik bir tasarımın nasıl da eskimeyen ve her daim zarif kalan bir yemek odası yaratabileceğinin canlı örneği. Büyüleyici bir manzaranın görüldüğü penceredeki tavandan yere kadar uzanan bej perdeler odaya yükseklik ve ihtişam duygusu kazandırıyor. Pencereler odaların ısı kaybetmesinin en önemli nedenidir. Bu yüzden ısıyı içerde tutmanın en iyi yolu pencereleri layıkıyla kapatabilmektir.

Umarız İngiliz uzmanlarımızın bu yemek odası tasarımları seçkisini beğenmişsinizdir ve yeni bir ev tasarlarken bu önemli odayı da unutmazsınız.