İştah açan yemek odaları

Maalesef evler ve binalar küçüldükçe yemek odaları da küçülüyor. Bazen de planlardan tümden çıkarılıyorlar. Bir zamanlar evin her odasının kendi işlevi vardı. Çok amaçlı alan diye bir kavram yoktu. Mutfak yalnızca yemek pişirmek, oturma odası ise dinlenmek içindi. Ancak modern zamanlarda en çok değişim geçiren odalar mütevazı yatak odaları oldu. Yatak odaları dinlenme alanlarından, hem dinlenilen hem de çalışılan alanlara, hatta home ofislere dönüştü. Geçmiş zamanların yemek odaları tüketime ve keyfe adanmış alanlardı. Biz homify olarak yemek odalarının gerçek kullanım amacına, yeniden kavuşması, birbirinden farklı lezzetlerin iştah kabarttığı, içkilerin su gibi aktığı ve sohbetin koyulaştığı yerlere dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Gelin İngiliz uzmanlarımızın seçtiği nefes kesen beş yemek odasına bir göz atalım.
Yemek odasının eğlence ve keyfin merkezi olması, tasarımların bu duyguları yansıtacağı anlamına gelmiyor. Resimdeki Stephanie Coutas'a ait mükemmel örnekte, tasarımcının uyumlu ve dinlendirici bir alan yaratmak için mavi, kahverengi ve beyaz lekeleri nasıl kullandığını görebiliyoruz. Yukarıdan aşağıya sallanan lambalar dikkatimizi masaya çekiyor. İyi de ediyor. Yemekte misafirimiz olduğunda tüm gözlerin en önemli şeye, yani yemeğe kilitlenmesini isteriz. Muhabbet ve keyfe olanak sağlayan yemek odasının tasarımında klasik ve retro parçalar bir araya gelmiş.
Güzel bir akşam yemeği için daha samimi bir ortam tercih ediyorsanız, Loomah tarafından tasarlanmış bu küçük yemek odasını es geçmeyin. Küçük ve konforlu dört kişilik bu oda hiç bir şekilde sıkışık durmuyor. Odadaki zarif mobilyalar yıldızlaşıyor. Şık gülkurusu halı ve perdeler odanın bütünlüğünü tamamlıyor. Ayrıca sırtları nakışlı gösterişli sandalyeler odayı krallara ve kraliçelere layık bir yemek odasına dönüştürüyor.
Doğuştan İngiliz olmakla gurur duyan Cabbage&Roses markası bu yemek odasına kır havasını yansıtacak çok önemli bir ayrıntı koymuş: Perdeler! Hoş gül ayrıntıları odaya karakter kazandırmış ve eskitilmiş stilin güzel birer örneği olan masa ve sandalyeleri dengelemiş. Bu odada tüm aileyi sohbet ederken ve köy usulü fırınlanmış yemeklerin keyfini çıkarırken hayal edebilirsiniz.
Basit ama çarpıcı masa ve sandalyeler The Silkroad Interior Design(İpekyolu İç Mimari'nin) tasarımı olan bu yemek odasının başrolünde yer alıyor. Kolçaklı ve Kral Louis stilindeki şeffaf sandalyeler koyu renkli ve azametli masayı dengeleyici birer unsur olarak göze çarpıyor. Bu tezat ilginç bir etki yaratıyor. Gözlerimiz sağlam ahşap masa ile şeffaf, tüy gibi sandalyeler arasında gidip geliyor. Sandalyeler şeffaf görüntülerine rağmen sağlamlıklarıyla da dikkat çekiyor. Sandalyelerin beyaz duvarların arasında kaybolmasına izin vermeyen duvardaki bronzdan yapılma sanatsal çalışma karakter sahibi ve hayat dolu odaya ilginç bir hava katıyor.
Seçim yapmak o kadar zor ki… Alın size Daisy Whitehead Designs tasarımı hoş ve dengeli bir yemek odası daha. Krem, bej ve beyaz gibi yumuşak renklerin hakim olduğu oda klasik bir tasarımın nasıl da eskimeyen ve her daim zarif kalan bir yemek odası yaratabileceğinin canlı örneği. Büyüleyici bir manzaranın görüldüğü penceredeki tavandan yere kadar uzanan bej perdeler odaya yükseklik ve ihtişam duygusu kazandırıyor. Pencereler odaların ısı kaybetmesinin en önemli nedenidir. Bu yüzden ısıyı içerde tutmanın en iyi yolu pencereleri layıkıyla kapatabilmektir.
Umarız İngiliz uzmanlarımızın bu yemek odası tasarımları seçkisini beğenmişsinizdir ve yeni bir ev tasarlarken bu önemli odayı da unutmazsınız.