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Kır evleri

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Bauernhof N, GALLIST ARCHITEKTEN GmbH GALLIST ARCHITEKTEN GmbH Eklektik Evler
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Kır evi sözcüğünü duyduğumuzda ilk aklımıza gelen çekici Bavyera çiftlik evleri ya da mimari açıdan çok gösterişli olmasa da karakter patlaması sergileyen İngiliz taşra malikaneleridir. Kır evi konsepti aslında düşündüğümüzden çok daha çok yönlüdür. Yetenekli uzmanlarımız sayesinde farklı ülkelerden farklı kır evi örnekleri sergileyebiliyoruz. Almanya'dan İskoçya'ya, Fransa'dan İtalya'ya bugün romantik bir kır evi seçkisini beğeninize sunuyoruz.

İspanya'da modern bir çiftlik

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

İspanya'nın Madrid yakınlarındaki Becerril de la Sierra bölgesinde bulunan bu sade kır evi, ahşap ve taşlar gibi doğal materyalleri ile etrafındaki çevreye kusursuz bir uyum sağlamasından dolayı son derece özel bir yapı. Evin en göze çarpan özelliklerinden biri, çevresine mükemmel bir uyumu olan kendine has çatısı.

İskoç taşra kır evi

House by the Woods, St Andrews, Fife Architects Fife Architects Kırsal Mutfak
Fife Architects

House by the Woods, St Andrews

Fife Architects
Fife Architects
Fife Architects

Birleşik Krallık, geleneksel değerleri modern tasarım ile uzlaştırmanın ustası. Bu göz alıcı İskoç kır evine çağdaş bir güncelleme yapılmış ve bu yapı artık sade bir taşra evi romantizmini ışıkla dolu bir lüks ve modern yaşam alanı fikri ile kaynaştırmış.

Bavyera evi

Bauernhof N, GALLIST ARCHITEKTEN GmbH GALLIST ARCHITEKTEN GmbH Eklektik Evler
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH

GALLIST ARCHITEKTEN GmbH
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH

Burada klasik bir Alman taşra yapısını ya da bir Bavyera kır evini görüyoruz. Nussdorf am Inn'deki bu Grade II listesindeki 450 yıllık çiftlik, muazzam bir tasarımla 21. yüzyıla taşınmış. Ön cephe orijinal modele göre renove edilirken, kendine has Bavyera cazibesini muhafaza etmiş.

İtalyan tarzı

A2 house, vps architetti vps architetti Modern Evler
vps architetti

A2 house

vps architetti
vps architetti
vps architetti

Bu İtalyan yapısı da ardındaki uzun tarihselliğe bir bakış atıyor. Bu kır evinin bazı bölümleri Orta Çağ'dan kalma. Uzmanlarımız bu taş yapıyı renove ettiler ve görkemini kusursuz ve göz alıcı bir biçimde muhafaza ettiler. İç mekanda heyecan verici bir kır evi cazibesi ile modern tasarımı harmanladılar. Bu resimde bu çarpıcı yapının havalı iç mekan dekorasyonuna yakından göz gezdirebiliyorsunuz.

Fransız tarzı

Maison de campagne revisitée - Marines 95, Katia Rocchia Home Designer Katia Rocchia Home Designer Klasik Evler
Katia Rocchia Home Designer

Katia Rocchia Home Designer
Katia Rocchia Home Designer
Katia Rocchia Home Designer

Bir Fransız soylusu gibi yaşamak Paris'in kuzeyinde halen mümkün. Yine binanın eskilik cazibesi mümkün olduğu kadar muhafaza edilmiş ve modern lüksün bu cazibeyi baltalamasına izin verilmemiş. Burada klasik bir taşra evi romantizmi ile karşı karşıyayız ve havuz, tasarımcı seçimi mobilyalar ve yüksek teknoloji yine kusursuz bir biçimde bir araya getirilmiş.

Peki bu kır evlerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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