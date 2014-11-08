Kır evleri

Bir Fransız soylusu gibi yaşamak Paris'in kuzeyinde halen mümkün. Yine binanın eskilik cazibesi mümkün olduğu kadar muhafaza edilmiş ve modern lüksün bu cazibeyi baltalamasına izin verilmemiş. Burada klasik bir taşra evi romantizmi ile karşı karşıyayız ve havuz, tasarımcı seçimi mobilyalar ve yüksek teknoloji yine kusursuz bir biçimde bir araya getirilmiş.

Peki bu kır evlerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.