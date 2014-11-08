Kır evleri

Kır evi sözcüğünü duyduğumuzda ilk aklımıza gelen çekici Bavyera çiftlik evleri ya da mimari açıdan çok gösterişli olmasa da karakter patlaması sergileyen İngiliz taşra malikaneleridir. Kır evi konsepti aslında düşündüğümüzden çok daha çok yönlüdür. Yetenekli uzmanlarımız sayesinde farklı ülkelerden farklı kır evi örnekleri sergileyebiliyoruz. Almanya'dan İskoçya'ya, Fransa'dan İtalya'ya bugün romantik bir kır evi seçkisini beğeninize sunuyoruz.
İspanya'nın Madrid yakınlarındaki Becerril de la Sierra bölgesinde bulunan bu sade kır evi, ahşap ve taşlar gibi doğal materyalleri ile etrafındaki çevreye kusursuz bir uyum sağlamasından dolayı son derece özel bir yapı. Evin en göze çarpan özelliklerinden biri, çevresine mükemmel bir uyumu olan kendine has çatısı.
Birleşik Krallık, geleneksel değerleri modern tasarım ile uzlaştırmanın ustası. Bu göz alıcı İskoç kır evine çağdaş bir güncelleme yapılmış ve bu yapı artık sade bir taşra evi romantizmini ışıkla dolu bir lüks ve modern yaşam alanı fikri ile kaynaştırmış.
Burada klasik bir Alman taşra yapısını ya da bir Bavyera kır evini görüyoruz. Nussdorf am Inn'deki bu Grade II listesindeki 450 yıllık çiftlik, muazzam bir tasarımla 21. yüzyıla taşınmış. Ön cephe orijinal modele göre renove edilirken, kendine has Bavyera cazibesini muhafaza etmiş.
Bu İtalyan yapısı da ardındaki uzun tarihselliğe bir bakış atıyor. Bu kır evinin bazı bölümleri Orta Çağ'dan kalma. Uzmanlarımız bu taş yapıyı renove ettiler ve görkemini kusursuz ve göz alıcı bir biçimde muhafaza ettiler. İç mekanda heyecan verici bir kır evi cazibesi ile modern tasarımı harmanladılar. Bu resimde bu çarpıcı yapının havalı iç mekan dekorasyonuna yakından göz gezdirebiliyorsunuz.
Bir Fransız soylusu gibi yaşamak Paris'in kuzeyinde halen mümkün. Yine binanın eskilik cazibesi mümkün olduğu kadar muhafaza edilmiş ve modern lüksün bu cazibeyi baltalamasına izin verilmemiş. Burada klasik bir taşra evi romantizmi ile karşı karşıyayız ve havuz, tasarımcı seçimi mobilyalar ve yüksek teknoloji yine kusursuz bir biçimde bir araya getirilmiş.
Peki bu kır evlerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.