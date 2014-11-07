Oturma odası için 9 mobilya fikri

Uzun bir günün ardından kendinizi atmak istediğiniz yerdir oturma odası. Oraya koyduğunuz mobilyanın da ihtiyaçlarınıza ve kişiliğinize uygun olması gerekir. Kitap kurdu, TV delisi veya sinema tutkunu oluşunuza göre farklı mobilyalar seçmelisiniz.

Bu fikirden yola çıkarak uzmanlarımızdan oturma odalarınızda kullanabileceğiniz farklı çözümler geliştirmelerini istedik. En genelgeçerinden en sıradışına uzanan bu 9 fikrin arasından size uygun olanı seçmeniz zor olmayacaktır.