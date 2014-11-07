Oturma odası için 9 mobilya fikri

Uzun bir günün ardından kendinizi atmak istediğiniz yerdir oturma odası. Oraya koyduğunuz mobilyanın da ihtiyaçlarınıza ve kişiliğinize uygun olması gerekir. Kitap kurdu, TV delisi veya sinema tutkunu oluşunuza göre farklı mobilyalar seçmelisiniz.
Bu fikirden yola çıkarak uzmanlarımızdan oturma odalarınızda kullanabileceğiniz farklı çözümler geliştirmelerini istedik. En genelgeçerinden en sıradışına uzanan bu 9 fikrin arasından size uygun olanı seçmeniz zor olmayacaktır.
Gece yarısı televizyon izlerken ya da pazar günü sinema keyfi yaparke her şeyin, özellikle uzaktan kumandanın kontrolümüz altında olmasını isteriz! İşte buradaki minimalist, gösterişsiz ve kullanışlı TV ünitesi, bir oturma odasını düzenli tutmaya yarayacak her şeye sahip. Elinizin altında olmasını istediğini eşyaları kapaksız bölüme koyarken, daha az kullandıklarınızı yandaki kapaklı bölüme koyabilirsiniz.
Sürekli genişleyen bir kitaplığınız varsa bu tasarım mutlaka ilginizi çekecektir. Tabii ki burada DVD'lerini için de yer var. TV ünitesinin yanındaki böylesine geniş hacimli bir kitaplığa sahip olmak, oturma odanızı hem etkili kullanmanızı, hem de kültürel koleksiyonunuzla devamlı temas halinde olmanızı sağlayacaktır. İhtiyaçlarınıza bundan daha iyi cevap veren bir mobilya daha olamazdı!
Bazen yemek odasıyla oturma odası bağlantılı olabiliyor. Kimleri yemek yerken TV izlemekten hoşlanmasa da kimileri de kumandayı eline almadan sofraya oturamaz. İki talebe de cevap vermek için böyle bir ürünü tercih edebilirsiniz. Mutfağa çok yakın olan bu ünite, duvarın içine monte edilmiş tasarımı ve etrafındaki dolabıyla dikkat çekiyor. Dolabı, mutfak malzemelerini koymak için kullanırsanız sofrayı kurmak da dert olmaktan çıkacaktır.
Genel kanının aksine, oturma odasındaki mobilyanın duvarla veya etrafındakilerle renk uyumu yakalaması zorunlu değildir. Neden tek başına çok şık duran eşsiz bir mobilyayı odamıza koymayalım ki? Tezat oluşturan renkler, ilginç şekiller ve pratik raf alanıyla bu ürün, istenen her şeye cevap verebiliyor.
Yine kitaplarınızı, tatil hatıralarınızı ve aile fotoğraflarınızı sergileyebileceğiniz rafları olan bir tasarımla karşınızdayız. Bu ünite, zekice üçe ayrılmış. Altta kapaklı, gizli bölme yer alıyor. Ortada müzik seti ve kitap için ayrılmış bir açık raf var. Üstte ise çerçevelerinizi koymanız için özel bir alan yaratılmış.
Düzen ile kaosun bir karışımı mı? İnanması güç geliyor değil mi? Ama işte karşınızda! Yine akıllıca tasarlanmış bir kitaplık. Her rafın kendine özgü bir biçimi ve büyüklüğü var. Elbette herkese uygun değil. Ama dağınıklıktan hoşlanıyorsanız kaçırmamanız gereken bir parça!
Kaotik tasarımın aksite tek bir rengin hakim olduğu bir tasarıma ne dersiniz? Etkileyici fon rengiyle her oturma odasına uyum sağlayabilecek bir ürün bu. Klasik beyazdan uzak durup, rafların hareketlendirmesine kendinizi bırakın…
Eviniz inşa aşamasındayken de müdahale etme imkanınız varsa bu tip, duvara gömülmüş bir raf tasarımı da tercih edebilirsiniz. Böylece hem odanın kullanım alanından feragat etmemiş olursunuz, hem de etkileyici bir raf görünümü sağlarsınız. Bir taşla iki kuş!
Hantal ve havaleli bir yük olan bisikletinizi, dışarıda bırakmak yerine evin içine aldığınızda bu zekice tasarlanmış rafı kullanabilirsiniz. Böylece hem bisikletiniz fazla yer kaplamayacak, hem de tekerlekleri yerden kesilip, döşemenin kirlenmesiyle ilgilenmekten sizi kurtaracaktır.