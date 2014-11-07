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Oturma odası için 9 mobilya fikri

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Wohnzimmerschrank, Die Möbel Manufaktur Die Möbel Manufaktur Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Uzun bir günün ardından kendinizi atmak istediğiniz yerdir oturma odası. Oraya koyduğunuz mobilyanın da ihtiyaçlarınıza ve kişiliğinize uygun olması gerekir. Kitap kurdu, TV delisi veya sinema tutkunu oluşunuza göre farklı mobilyalar seçmelisiniz.

Bu fikirden yola çıkarak uzmanlarımızdan oturma odalarınızda kullanabileceğiniz farklı çözümler geliştirmelerini istedik. En genelgeçerinden en sıradışına uzanan bu 9 fikrin arasından size uygun olanı seçmeniz zor olmayacaktır.

Düzenli görünüm

Algunas ideas de salón, DESIGNA STUDIO DESIGNA STUDIO Oturma OdasıDepo
DESIGNA STUDIO

DESIGNA STUDIO
DESIGNA STUDIO
DESIGNA STUDIO

Gece yarısı televizyon izlerken ya da pazar günü sinema keyfi yaparke her şeyin, özellikle uzaktan kumandanın kontrolümüz altında olmasını isteriz! İşte buradaki minimalist, gösterişsiz ve kullanışlı TV ünitesi, bir oturma odasını düzenli tutmaya yarayacak her şeye sahip. Elinizin altında olmasını istediğini eşyaları kapaksız bölüme koyarken, daha az kullandıklarınızı yandaki kapaklı bölüme koyabilirsiniz.

Kullanışlı ve pratik

Regal fürs Wohnzimmer, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Oturma OdasıDepo
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Sürekli genişleyen bir kitaplığınız varsa bu tasarım mutlaka ilginizi çekecektir. Tabii ki burada DVD'lerini için de yer var. TV ünitesinin yanındaki böylesine geniş hacimli bir kitaplığa sahip olmak, oturma odanızı hem etkili kullanmanızı, hem de kültürel koleksiyonunuzla devamlı temas halinde olmanızı sağlayacaktır. İhtiyaçlarınıza bundan daha iyi cevap veren bir mobilya daha olamazdı!

Saklı hazineler

Wohnzimmerschrank, Die Möbel Manufaktur Die Möbel Manufaktur Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Die Möbel Manufaktur

Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur

Bazen yemek odasıyla oturma odası bağlantılı olabiliyor. Kimleri yemek yerken TV izlemekten hoşlanmasa da kimileri de kumandayı eline almadan sofraya oturamaz. İki talebe de cevap vermek için böyle bir ürünü tercih edebilirsiniz. Mutfağa çok yakın olan bu ünite, duvarın içine monte edilmiş tasarımı ve etrafındaki dolabıyla dikkat çekiyor. Dolabı, mutfak malzemelerini koymak için kullanırsanız sofrayı kurmak da dert olmaktan çıkacaktır.

Farklılık

Industrial design - Dall'Agnese - Zona giorno Slim, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Oturma OdasıRaflar
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Genel kanının aksine, oturma odasındaki mobilyanın duvarla veya etrafındakilerle renk uyumu yakalaması zorunlu değildir. Neden tek başına çok şık duran eşsiz bir mobilyayı odamıza koymayalım ki? Tezat oluşturan renkler, ilginç şekiller ve pratik raf alanıyla bu ürün, istenen her şeye cevap verebiliyor.

Gösterişli

homify Yemek OdasıBar & Büfeler
homify

homify
homify
homify

Yine kitaplarınızı, tatil hatıralarınızı ve aile fotoğraflarınızı sergileyebileceğiniz rafları olan bir tasarımla karşınızdayız. Bu ünite, zekice üçe ayrılmış. Altta kapaklı, gizli bölme yer alıyor. Ortada müzik seti ve kitap için ayrılmış bir açık raf var. Üstte ise çerçevelerinizi koymanız için özel bir alan yaratılmış.

Düzenli kaos

homify Oturma OdasıRaflar
homify

homify
homify
homify

Düzen ile kaosun bir karışımı mı? İnanması güç geliyor değil mi? Ama işte karşınızda! Yine akıllıca tasarlanmış bir kitaplık. Her rafın kendine özgü bir biçimi ve büyüklüğü var. Elbette herkese uygun değil. Ama dağınıklıktan hoşlanıyorsanız kaçırmamanız gereken bir parça!

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Renk patlaması

Landa Shelf homify Oturma OdasıDepo
homify

Landa Shelf

homify
homify
homify

Kaotik tasarımın aksite tek bir rengin hakim olduğu bir tasarıma ne dersiniz? Etkileyici fon rengiyle her oturma odasına uyum sağlayabilecek bir ürün bu. Klasik beyazdan uzak durup, rafların hareketlendirmesine kendinizi bırakın…

İç içe

Via Chiesa 5, Studio Ricciardi Architetti Studio Ricciardi Architetti Oturma OdasıRaflar
Studio Ricciardi Architetti

Studio Ricciardi Architetti
Studio Ricciardi Architetti
Studio Ricciardi Architetti

Eviniz inşa aşamasındayken de müdahale etme imkanınız varsa bu tip, duvara gömülmüş bir raf tasarımı da tercih edebilirsiniz. Böylece hem odanın kullanım alanından feragat etmemiş olursunuz, hem de etkileyici bir raf görünümü sağlarsınız. Bir taşla iki kuş!

Bisiklet rafı

Bike Valet, Sonntagsstaat Sonntagsstaat Oturma OdasıDepo
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

Hantal ve havaleli bir yük olan bisikletinizi, dışarıda bırakmak yerine evin içine aldığınızda bu zekice tasarlanmış rafı kullanabilirsiniz. Böylece hem bisikletiniz fazla yer kaplamayacak, hem de tekerlekleri yerden kesilip, döşemenin kirlenmesiyle ilgilenmekten sizi kurtaracaktır.

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