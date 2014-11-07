homify 360°: Brezilya'da rüya gibi bir mimarlık harikası

Marcio Kogan, ünü artık ülkesi Brezilya'nın sınırlarını da aşmış olan dünyaca ünlü ve etkili bir mimar. Geleneksel unsurları modern bir dille yeniden yorumlayan ve bu yolla nefes kesici kombinasyonlara imza atan mimarın işleri özellikle göz alıcı ve orijinal dış görünüşleri ve doğayla olan uyumlarıyla dikkat çekiyor. Bugün sizlere studioMK27 tarafından tasarlanan bir başyapıt olan M & M House'ı tanıtacağız.
M&M House öncelikli olarak sürdürülebilirlik prensiplerine uygunluğu ve doğaya uyumuyla öne çıkan bir yapı. Ahşap dış cephesi sayesinde yapı, ilk bakışta hem sıcak, hem de davetkâr bir izlenim veriyor. Evin doğayla uyumunu ve sırıtmamasını sağlayan bir başka etken de alçak ve yatay bir mimarinin tercih edilmiş olması.
Bu mükemmel evin yer aldığı arsa Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki doğal bir koruma alanında bulunuyor. Dolayısıyla, fotoğrafta görüldüğü gibi etrafında gerçekten muhteşem bir doğa var. Fotoğrafın ön planında gördüğünüz su ayrıntısı ise evin sonsuzluk etkisi veren enfes yüzme havuzuna ait ama bu ayrıntıyı daha sonra işleyeceğiz.
Evin dışarıdan genel görünüşü, yukarıda da söylediğimiz gibi yatay bir görünüm arz ediyor. Ön cepheyi kaplayan ahşap levhalar kolayca açılıp kapanabiliyor ve açıldığında evin adeta manzarayla ve etrafındaki doğal güzelliklerie bütünleşmesini mümkün kılıyor.
Şimdi isterseniz yavaş yavaş bu rüya eve yaklaşıp, iç mekânlara da şöyle bir göz gezdirelim. İlk gördüğümüz ayrıntı uzaktan dış duvar olarak görünen unsurların aslında koca bir kapıdan ibaret oldukları ve tamamıyla açılabiliyor olmaları. Tabii ortalama sıcaklığın 22 °C olduğu bir coğrafyada fena fikir olmasa gerek.
Bu fotoğrafta evin iç mekânıyla dış mekânı arasındaki organik bütünlüğü de görmek mümkün. Üstü kısmen çatıyla kaplanmış olan teras manzaranın tadını çıkarmanızı sağlarken, ahşap zemin de sanki bir uçsuz bucaksız bir rıhtımın üzerindeymişsiniz hissini veriyor.
Yukarıda da söylediğimiz gibi bu evin en ilginç özelliklerinden biri de iç mekân ile dış mekân arasındaki ayrımın neredeyse ortadan kalkıyor olması. Son zamanların trendlerinden biri olan açık ev ilkesine uygun olarak inşa edilmiş olan yapıda dikkat çeken bir başka unsur da sıcak ahşap malzemeyle soğuk betonun göze batmayacak şekilde bir araya getirilmiş olması.
Evin iç mekânlarında da dışarıda gördüğümüz mimari tercihlerin etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin burada da gri ve kahverengi tonlarına ağırlık verilirken, evin modern dekorasyonu ahşap malzemenin sıcaklığıyla dengelenmiş. Özellikle sol taraftaki ağaç gövdesinden oluşan sehpa bu vurguyu güçlü kılan bir etken.
Bu ilginç binaya bir de yan cepheden bakalım. Bu açıdan bakıldığında yapının yatay ve minimalist karakteri daha bir belirgin hale gelirken, etrafındaki doğayla ne kadar uyumlu olduğunu da yeniden görme fırsatı buluyoruz.
Bu şahane evin mutfağı da yemek yapmayı sevmeyenlerin bile akılşını alacak cinsten. Ahşabın sıcaklığının aynen devam ettirildiği mutfakta son derece asil görünen metalik renkli malzemeye ağırlık verilerek özgün ve modern bir görüntü ortaya çıkarılmış. Özellikle de ahşap tavanla açık renkli duvar ve tezgâhın arasındaki kontrast dikkati çekiyor.
Son olarak gelin, zaten yeterince etkileyici olan bu göz alıcı evin, bildiğiniz hiçbir havuza benzemeyen havuzunu da bir göz atalım. Yine son zamanlarında trendlerinden biri olan sonsuzluk etkili havuzun en iyi uygulamalarından biri olan bu yüzme havuzu, yüzeyine doğanın tüm renklerinin yansıdığı, adeta sonsuzluğa doğru uzanıp giden bir nehri andırıyor. Evin kendisi zaten büyüleyici ama yüzme havuzunun da en az yapı kadar etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor.
Peki M&M House'ı siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında diğer okurlarımızla paylaşabilirsiniz.