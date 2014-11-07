homify 360°: Brezilya'da rüya gibi bir mimarlık harikası

Son olarak gelin, zaten yeterince etkileyici olan bu göz alıcı evin, bildiğiniz hiçbir havuza benzemeyen havuzunu da bir göz atalım. Yine son zamanlarında trendlerinden biri olan sonsuzluk etkili havuzun en iyi uygulamalarından biri olan bu yüzme havuzu, yüzeyine doğanın tüm renklerinin yansıdığı, adeta sonsuzluğa doğru uzanıp giden bir nehri andırıyor. Evin kendisi zaten büyüleyici ama yüzme havuzunun da en az yapı kadar etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor.

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