116 metrekarelik muhteşem bir modüler ev!

Ev sahibi olmak birçoğumuz için şehirde bir apartman dairesi satın almak anlamına geliyor. Oysa bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir yaşam alanı bulmak için farklı alternatiflerimiz de var. Modern mimari ve alternatif yapı sistemleri sayesinde 200 metrekarelik küçük bir arsa bile, rüya gibi bir yaşam alanına dönüştürülebiliyor. Homify 360 turunda bu kez sizlere 116 metrekareye sığdırılmış son derece modern bir ev tanıtacağız. Ev sahibinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bu modüler yapı sizin hayalinizdeki ev için de ilham kaynağı olabilir.
Modüler evler betonarme yapı sistemlerinin artık modasının geçtiğinin en büyük habercisidir. Ahşap ve/veya çelik strüktürler ya da konteynerler kullanılarak yapılan modüler evler; taşınabilir, sürdürülebilir, sağlam, ekonomik ve ekolojik yapılarıyla birçok avantaja sahipler. Kutu gibi bir mimariye sahip olan bu modern ev de çelik konstrüksiyon yapı sistemiyle inşa edilmiş. Çelik yapı malzemesi sayesinde; uzun ömürlü, rutubet ve haşerelere karşı dayanıklı, depreme dayanıklı, hafif ve kullanışlı olan bu konut aynı zamanda ekolojik ve enerji tasarrufu da sağlayabilecek bir yapıda. İç mekan tasarımında ahşap kaplamalar seçildiği için güçlü bir izolasyona sahip. Çatıya yerleştirilen güneş enerji panelleri ile de enerji değerinin artırıldığı bu ev tam bir doğa dostu.
Doğa dostu yapılar favorinizse “Rüya gibi bir taş ev” başlıklı yazımızda da tam dilediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz.
Evin caddeye bakan girişi ahşap kaplı garajı ile şık bir görünüme sahip. Biçim olarak modern ve çok bölmeli bir yapıya sahip. Mimaride yekpare görünümlü yapıları sıkıcı buluyorsanız bu ev tam size göre olabilir. Dış cephede kullanılan desenli boya sayesinde şık bir izlenim yaratan evin bahçesi de en az iç mekanı kadar göz alıcı. Ön ve dış cephe tasarımı hakkında fikir ve öneriler için profesyoneller sayfamızda bir tura çıkabilirsiniz.
Livingtube
Tasarımcısının
Livingtube adını verdiği bu yapı kutu gibi bir biçime sahip. Özellikle içerisinin oturma odası olarak dekore edildiği bu küp, evin en sıra dışı parçası olabilir. Yemyeşil ve huzur dolu bir bahçenin ortasında bulunan yapı, modüler ve ekolojik özelliklerinin yanı sıra, tasarımı ve konforuyla da dikkat çekiyor. Çelik taşıyıcıları sayesinde son derece sağlam, ahşap iç cephesi sayesinde de konforlu ve doğal olan ev, izolasyondan tasarıma, enerji sınıfından dayanıklılığa kadar her konuda tam puan alıyor.
Dışarıdan küp şeklinde görünen bu oturma odasının ön cephesi tamamen cam olarak planlanmış. Bu sayede odada gün ışığından en iyi şekilde faydalanabiliniyor. Yemyeşil bahçeye bakan bu ön yüz evin en çekici köşesi olabilir. Modern stiline minimal mobilyalarla tarz kazandırılan bu oturma odası, hayalleri süsleyecek bir güzelliğe sahip. Armonik renklerin ve yalın biçimlerin kullanıldığı dekorasyonda adeta huzur hakim.
Evin mutfak ve yemek odası olarak planlanan cephesinde şık bir veranda bulunuyor. Sürgülü cam kapılarla açılan bu veranda, teras olarak da rahatlıkla kullanılabilir. Ahşap zemini ile şık bir yapıya sahip olanın terasın üzeri turuncu bir brandayla kapatılmış. Bu sayede güneşten etkilenmeden verandanın tadını çıkarabilirsiniz.
Oldukça geniş bir alanın açık oda şeklinde, mutfak ve yemek odası olarak tasarlandığını görebilirsiniz. Yine armonik renkler ve ahşap malzemelerin öne çıktığı dekorasyonda sakin bir hava hakim. Terasa bakan geniş camkapılar sayesinde oldukça iyi aydınlatılan alanda bir de şömine bulunuyor. Dekorasyona hem şıklık hem de fonksiyonellik kazandıran bu şömine stil sahibi bir yapıda tasarlanmış.
Sarı renk ışıklar ile ambiyans oluşturulan terasın gece manzarası da göz alıcı. Bu kadar sağlam bir yapı böylesine güzel bir bahçeyle birleşince tam olarak bir rüya evine dönüşüyor. Böyle bir eve sahip olmak için siz de müstakil konutları değerlendirmeye ve alternatif yapı şekillerini araştırmaya başlayabilirsiniz.