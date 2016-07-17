116 metrekarelik muhteşem bir modüler ev!

Ev sahibi olmak birçoğumuz için şehirde bir apartman dairesi satın almak anlamına geliyor. Oysa bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir yaşam alanı bulmak için farklı alternatiflerimiz de var. Modern mimari ve alternatif yapı sistemleri sayesinde 200 metrekarelik küçük bir arsa bile, rüya gibi bir yaşam alanına dönüştürülebiliyor. Homify 360 turunda bu kez sizlere 116 metrekareye sığdırılmış son derece modern bir ev tanıtacağız. Ev sahibinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bu modüler yapı sizin hayalinizdeki ev için de ilham kaynağı olabilir.

Modüler evler betonarme yapı sistemlerinin artık modasının geçtiğinin en büyük habercisidir. Ahşap ve/veya çelik strüktürler ya da konteynerler kullanılarak yapılan modüler evler; taşınabilir, sürdürülebilir, sağlam, ekonomik ve ekolojik yapılarıyla birçok avantaja sahipler. Kutu gibi bir mimariye sahip olan bu modern ev de çelik konstrüksiyon yapı sistemiyle inşa edilmiş. Çelik yapı malzemesi sayesinde; uzun ömürlü, rutubet ve haşerelere karşı dayanıklı, depreme dayanıklı, hafif ve kullanışlı olan bu konut aynı zamanda ekolojik ve enerji tasarrufu da sağlayabilecek bir yapıda. İç mekan tasarımında ahşap kaplamalar seçildiği için güçlü bir izolasyona sahip. Çatıya yerleştirilen güneş enerji panelleri ile de enerji değerinin artırıldığı bu ev tam bir doğa dostu.

Doğa dostu yapılar favorinizse “Rüya gibi bir taş ev” başlıklı yazımızda da tam dilediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz.