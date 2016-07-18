Öncesi ve sonrasıyla 5 şaşırtıcı mutfak yenileme projesi!

Evin en çok kullanılan odası şüphesiz mutfaklar olduğundan en hızlı eskiyen dekorasyonlar da mutfak dekorasyonlarıdır. Ne kadar güzel bir mutfak yaptırırsanız yaptırın bir süre sonra ufak yenilemelere ihtiyaç duyacaksınız. Yağ ve tozdan kirlenen fayans araları, kireç ve su lekesiyle parlaklığını kaybeden lavabo bataryaları, modası geçen mobilyalar ve artık eskisi kadar iyi çalışmayan mutfak ekipmanları kabus gibi üzerinize çökebilir. Eğer mutfak dekorasyonunuzun eski güzelliğini kaybettiğini ve ilk zamanki kadar kullanışlı olmadığını düşünüyorsanız, o halde detaylı bir yenilemeye girişebilirsiniz. Kolları sıvamadan önce size tavsiyemiz, bu yazıda tanıtacağımız mutfak yenileme projelerine bir göz atmanız olacak. Öncesi ve sonrasıyla sunacağımız bu yenileme projeleri, yeni mutfağınız için sizi heyecanlandıracak.
Mutfak dekorasyonuna yeni başlıyorsanız ve farklı önerilere ihtiyacınız varsa “Türkiye'den 10 zarif mutfak” başlıklı yazımızda birçok dekorasyon örneği bulabilirsiniz.
Mutfağın iyi aydınlatılması yalnızca ferah bir ortam sağlaması açısından değil kullanım açısından da oldukça önemlidir. Yemek hazırlarken ya da temizlik yaparken iyi ve farklı alternatifler sunan bir aydınlatmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle mutfak dekorasyonunda mutlaka birkaç farklı ışık kaynağı bulundurmak gerekir. Bu eski dekorasyona baktığınızda yalnızca ışıklandırmasının değil birçok detayın kullanışsız olduğunu görebilirsiniz. Mutfağın bu halinden sıkılan ev sahipleri detaylı bir tadilat ve başarılı bir tasarımla mutfaklarını baştan aşağı yeniletmişler. Mutfak planlayıcılarının ve mimarların usta ellerinde bu mutfağın nasıl bir değişime uğradığını ikinci fotoğrafta rahatlıkla görebilirsiniz. U şeklinde dizayn edilen ve mutfağın odak noktasını oluşturan tezgah dekorasyona çok sayıda depolama alanı kazandırmış. Geniş bir tezgah, 6 kişilik yemek masası ve çok sayıda depolama alanını tek bir ana öge ile sunan mimarlar muhteşem bir iş çıkarmışlar.
Eski ve yıpranmış zemini, kirli duvarları ve kullanışsız tezgahı ile oldukça kötü görünen bu mutfak bakın nasıl bir dekorasyona dönüşmüş! Ankastre ürünler ve gömme dolaplar ile fonksiyonellik kazanan mutfağın en dikkat çekici detayı ise kahvaltı masası formunda oluşturulan tezgah ve üzerine monte edilen set üstü ocak olmuş. İkonik bir bar taburesi ile de zenginleştirilen bu dekorasyon mutfağı adeta canlandırmış. Zemini, duvarları ve bütün ekipmanları yenilenen mutfak adeta bir tasarım harikasına dönüşmüş.
Bu mutfağın eski hali için çok da iç karartıcı yorumlar yapılamaz. Ahşap malzemenin hiç geçmeyen modası sayesinde hala güzel görünen bu dekorasyonun yeni hali ise göz alıcı. Ahşap dolaplardan ve koyu renk granit tezgahtan sıkılan ev sahipleri mutfağı beyaz ve ferah bir dekorasyonla yeniletmişler. Son hali elbette ki ilk haline göre çok daha güzel, kullanışlı ve iç açıcı görünüyor. Zemini, duvarları, dolapları ve tezgahı tamamen değiştiren tasarımcılar mutfağa bir de bar masası ve tabureleri eklemişler. Şık aksesuarlarla da tamamlanan dekorasyon son derece ferahlatıcı görünüyor öyle değil mi?
Sol tarafta gördüğünüz fotoğraflar mutfağın eski haline ait. Kullanılabilir durumda olmasına rağmen eski ve boğucu bir havaya sahip. Mutfağı yenilemeye dolaplar ve tezgahtan başlayan tasarımcılar ortaya oldukça başarılı bir dizayn çıkarmışlar. Siyah, beyaz ve kırmızı renklerinin dengeli bir şekilde kullanıldığı tasarım sıcak ve modern bir yapıya sahip. Ankastre ürünler de mutfağa fonksiyonellik ve şıklık kazandırmış.
Söz konusu eski, pas tutmuş ve kireçlenmiş yüzeylerle dolu bir mutfaksa yapılacak en doğru değişiklik mutfağı kökten tadilata sokmaktır. Bu mutfakta da öyle yapılmış. Duvarlarından zeminine, tezgahından lavabosuna kadar değiştirilen mutfakta henüz dekorasyon yapılmamış ancak eski ve kirli görüntü tamamen ortadan kaldırılmış.