Öncesi ve sonrasıyla 5 şaşırtıcı mutfak yenileme projesi!

Mutfağın iyi aydınlatılması yalnızca ferah bir ortam sağlaması açısından değil kullanım açısından da oldukça önemlidir. Yemek hazırlarken ya da temizlik yaparken iyi ve farklı alternatifler sunan bir aydınlatmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle mutfak dekorasyonunda mutlaka birkaç farklı ışık kaynağı bulundurmak gerekir. Bu eski dekorasyona baktığınızda yalnızca ışıklandırmasının değil birçok detayın kullanışsız olduğunu görebilirsiniz. Mutfağın bu halinden sıkılan ev sahipleri detaylı bir tadilat ve başarılı bir tasarımla mutfaklarını baştan aşağı yeniletmişler. Mutfak planlayıcılarının ve mimarların usta ellerinde bu mutfağın nasıl bir değişime uğradığını ikinci fotoğrafta rahatlıkla görebilirsiniz. U şeklinde dizayn edilen ve mutfağın odak noktasını oluşturan tezgah dekorasyona çok sayıda depolama alanı kazandırmış. Geniş bir tezgah, 6 kişilik yemek masası ve çok sayıda depolama alanını tek bir ana öge ile sunan mimarlar muhteşem bir iş çıkarmışlar.